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« Le Darwin Nunez des latéraux » : Jamie Carragher s’en prend à la star de Liverpool après un début de saison chaotique
Carragher tacle le défenseur de Liverpool Kerkez
Carragher a lancé une attaque cinglante contre le latéral gauche de Liverpool Kerkez, le qualifiant de « Darwin Nunez des latéraux » en raison de son style de jeu chaotique. Le défenseur a débuté les deux premiers matches de Premier League de Liverpool, mais ses performances ont fait l’objet de vives critiques.
Liverpool a connu un début de nouvelle saison frustrant sous les ordres de l’entraîneur Andoni Iraola. Le club n’a pris que deux points jusqu’ici, avec deux matches nuls consécutifs 2-2 contre Newcastle et Nottingham Forest. Kerkez, comme son collègue latéral Jeremie Frimpong, a essuyé de sévères critiques en raison de ses faiblesses défensives. Les consultants se sont rapidement demandé si le club de la Mersey avait commis une grosse erreur lors du mercato estival.
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« Le Darwin Nunez des latéraux »
Carragher n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer l’intelligence tactique de Kerkez, affirmant que la recrue à 40 millions de livres manque de sang-froid. L’ancien défenseur de Liverpool estime que le jeune joueur s’appuie trop sur sa vitesse brute plutôt que sur un placement intelligent.
« Leur compréhension du jeu est vraiment, vraiment mauvaise. Vous regardez le match et vous vous dites : “Pourquoi a-t-il fait ça ?” », a expliqué Carragher sur The Overlap.
« J’ai décrit Kerkez la saison dernière, et c’était sa première saison, c’était peut-être un peu dur à l’époque, comme le Darwin Nunez des latéraux. C’est juste “tête baissée et il court”, tout ce que fait Kerkez se fait à 100 à l’heure.
« Ils ont fait venir Kerkez pour 40 millions de livres. Il a disputé sa première saison, ce n’était pas incroyable, mais là, vous vous dites : “OK, Iraola est arrivé de Bournemouth, il le connaît, c’est toujours notre arrière gauche. Andy Robertson est parti, on avait un autre arrière gauche prêté, donc on ne va probablement pas dépenser encore 40 millions de livres pour un autre. C’est notre arrière gauche, laissez-lui encore un an.” »
Neville s’interroge sur la stratégie de transferts estivale
Malgré de lourdes dépenses lors du mercato estival, Liverpool a complètement ignoré ses postes de latéraux. Le club a investi des sommes considérables ailleurs, en recrutant notamment Bradley Barcola pour 106 M£ et Jeremy Jacquet pour 55 M£, en plus de quatre autres arrivées.
Gary Neville a reconnu être resté perplexe face à cette stratégie de recrutement. Il a estimé que les vulnérabilités défensives de Kerkez et Frimpong étaient déjà flagrantes lors de la campagne précédente.
« Les deux latéraux, c'était assez clair au début de la saison dernière, quand vous les avez regardés pendant cinq ou six matches, que défensivement ils n'allaient pas être tout à fait au niveau pour le faire », a expliqué Neville. « On parle de “Arsenal regrettera-t-il de ne pas avoir recruté un attaquant ?” : Liverpool regrettera-t-il de ne pas avoir recruté une paire de latéraux ? »
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Iraola doit rapidement trouver des solutions défensives
Liverpool tentera de décrocher sa première victoire de la saison en Premier League lors de son prochain match. Le club se rendra à Portman Road pour affronter le promu Ipswich Town, où les projecteurs resteront sans aucun doute braqués sur ses latéraux très critiqués.
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