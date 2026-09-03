Carragher n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer l’intelligence tactique de Kerkez, affirmant que la recrue à 40 millions de livres manque de sang-froid. L’ancien défenseur de Liverpool estime que le jeune joueur s’appuie trop sur sa vitesse brute plutôt que sur un placement intelligent.

« Leur compréhension du jeu est vraiment, vraiment mauvaise. Vous regardez le match et vous vous dites : “Pourquoi a-t-il fait ça ?” », a expliqué Carragher sur The Overlap.

« J’ai décrit Kerkez la saison dernière, et c’était sa première saison, c’était peut-être un peu dur à l’époque, comme le Darwin Nunez des latéraux. C’est juste “tête baissée et il court”, tout ce que fait Kerkez se fait à 100 à l’heure.

« Ils ont fait venir Kerkez pour 40 millions de livres. Il a disputé sa première saison, ce n’était pas incroyable, mais là, vous vous dites : “OK, Iraola est arrivé de Bournemouth, il le connaît, c’est toujours notre arrière gauche. Andy Robertson est parti, on avait un autre arrière gauche prêté, donc on ne va probablement pas dépenser encore 40 millions de livres pour un autre. C’est notre arrière gauche, laissez-lui encore un an.” »