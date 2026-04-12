L’irruption du « cuisinier rebelle » au camp d’entraînement d’Al-Sadd n’était pas un simple détail anecdotique ; elle s’apparentait plutôt à un fil conducteur rouvrant quelques pages oubliées de l’histoire du football, où certaines victoires se préparaient loin des terrains.

Dans les coulisses feutrées, où chaque détail se prépare avant le tumulte des matchs, « le cuisinier » suit la délégation qatarie à Djeddah en gardien d’une recette invisible, mais potentiellement décisive. Un flashback surgit alors : une époque où le talent seul ne suffisait pas, et où l’Italie avait besoin de quelque chose de plus simple… et de plus profond.

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Entre le camp d’entraînement du club qatari et les souvenirs des Azzurri d’il y a plusieurs décennies, l’histoire se répète de manière mystérieuse : les victoires se préparent-elles dans l’ombre ? Ou est-ce ce qui se trame hors du regard des caméras qui forge la gloire avant même que le score ne s’affiche ?

Les supporters arabes attendent avec impatience l’un des plus grands rendez-vous du football asiatique : demain lundi, le club saoudien Al-Hilal affrontera son homologue qatari Al-Sadd au stade Prince Abdullah Al-Faisal, pour le compte des huitièmes de finale de l’élite de la Ligue des champions asiatique 2025-2026.

Le vainqueur de ce duel affrontera en quart de finale le club japonais Vissel Kobe, dans une compétition dont les phases finales se déroulent à Djeddah.

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