Goal.com
En direct
Roberto ManciniKOOORA
Karim Malim

Traduit par

Le « cuisinier du barrage » et l'épopée italienne… Mancini s'inspire de l'histoire pour vaincre Al-Hilal

FEATURES
Al Hilal vs Al-Sadd
Al Hilal
Al-Sadd
AFC Champions League Elite
Italie
Coupe du monde
R. Mancini
Arabie saoudite
Qatar
Italie
Égypte
Algérie
Jordanie
Maroc

Djeddah : une recette secrète À Djeddah, un plan de jeu gardé confidentiel pourrait bien être le clé de voûte d’une victoire attendue.

L’irruption du « cuisinier rebelle » au camp d’entraînement d’Al-Sadd n’était pas un simple détail anecdotique ; elle s’apparentait plutôt à un fil conducteur rouvrant quelques pages oubliées de l’histoire du football, où certaines victoires se préparaient loin des terrains.

Dans les coulisses feutrées, où chaque détail se prépare avant le tumulte des matchs, « le cuisinier » suit la délégation qatarie à Djeddah en gardien d’une recette invisible, mais potentiellement décisive. Un flashback surgit alors : une époque où le talent seul ne suffisait pas, et où l’Italie avait besoin de quelque chose de plus simple… et de plus profond.

Après la crise entre le Maroc et le Sénégal… L’Afrique change pour toujours.

Coup dur pour le Bayern Munich, privé de sa star lors de son affrontement avec le Real Madrid.

Entre le camp d’entraînement du club qatari et les souvenirs des Azzurri d’il y a plusieurs décennies, l’histoire se répète de manière mystérieuse : les victoires se préparent-elles dans l’ombre ? Ou est-ce ce qui se trame hors du regard des caméras qui forge la gloire avant même que le score ne s’affiche ?

Les supporters arabes attendent avec impatience l’un des plus grands rendez-vous du football asiatique : demain lundi, le club saoudien Al-Hilal affrontera son homologue qatari Al-Sadd au stade Prince Abdullah Al-Faisal, pour le compte des huitièmes de finale de l’élite de la Ligue des champions asiatique 2025-2026.

Le vainqueur de ce duel affrontera en quart de finale le club japonais Vissel Kobe, dans une compétition dont les phases finales se déroulent à Djeddah.

De La Masia aux tribunes... Que devient Hamza Abdelkarim ?

Le Paris Saint-Germain devance le FC Barcelone.

  • FBL-TUR-FENERBAHCE-GALATASARAYAFP

    Mancini renforce l'effectif d'Al-Sadd avec 10 joueurs étrangers

    Le sélectionneur italien de Al-Sadd, Roberto Mancini, a retenu un groupe de 24 joueurs, dont 10 professionnels étrangers. La liste est emmenée par le Brésilien Paulo Otávio à gauche de la défense, son compatriote Giovanni Henrique sur l’aile droite, Claudinho au poste de meneur de jeu, et Roberto Firmino en attaque.

    On note également la présence du défenseur central marocain Romain Saïss, du milieu uruguayen Agustín Soria, de l’attaquant espagnol Rafa Mochica, de l’arrière droit français Younes El Hannach, de l’ailier néerlandais Javiero Delroson et du milieu malien Mohamed Kamara.

    Côté qatari, quatorze éléments répondent présent, parmi lesquels la star Akram Afif, élu meilleur joueur d’Asie en 2019 et 2023, le capitaine Hassan Al-Haydos ainsi que le latéral droit international Pedro Miguel.

    Voici la liste complète des joueurs d’Al-Sadd : Saad Al-Dosari, Meshaal Barsham, Youssef Al-Balushi, Karim Mohamed, Pedro Miguel, Roman Saïss, Ahmed Suhail, Paulo Otávio, Tariq Salman, Agustín Soria, Mohamed Kamara, Rafa Mochica, Akram Afif, Hashim Ali, Giovanni Henrique, Claudinho, Roberto Firmino, Younes El-Hannash, Ali Asad, Javiero Delroson, Khoukhi Boualam, Hassan Al-Haydos, Mohamed Al-Bakri et Abdullah Al-Yazidi.

    • Publicité
  • Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

    Un chef cuisinier accompagne la délégation d'Al-Sadd

    Selon le journal saoudien Al-Riyadiah, la délégation d’Al-Sadd, en stage à Djeddah, voyage avec un cuisinier privé. Cette mesure vise à garantir le respect du programme nutritionnel établi pour le groupe.

    Selon le média saoudien, le club qatari a intégré à sa délégation de 55 personnes un cuisinier tunisien afin d’assurer le respect du régime alimentaire des joueurs et du staff technique et administratif.

    Mancini compte bien s’appuyer sur ces détails logistiques pour optimiser la préparation de son équipe, d’autant plus que l’Al-Hilal doit faire face à plusieurs absences notables, dont celles de Mohamed Kano, Malcom de Oliveira, Kalidou Koulibaly, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash et Youssef Akchichik.

  • FBL-SPAIN-1982 FIFA WORLD CUP-FINAL-ITALY-WEST GERMANYAFP

    Le cuisinier de l'Italie et la Coupe du monde 1982

    Cet événement évoque un fait marquant de l’histoire du football, survenu lors de la Coupe du monde 1982 en Espagne.

    L’équipe d’Italie, alors loin des pronostics avec deux titres seulement en 1934 et 1938, a pourtant écrit une nouvelle page de son histoire en conquérant sa troisième étoile grâce à une victoire 3-1 en finale face à la RFA au stade Santiago Bernabéu.

    Peu avant le coup d’envoi de la compétition, la Squadra Azzurra dut pourtant affronter une crise inattendue : les douanes de Barcelone refusèrent l’entrée d’importantes quantités de pâtes que la délégation avait prévues pour son camp d’entraînement, une situation qui inquiéta le staff technique, conscient de l’importance de ce aliment dans le régime des joueurs.

    Le sélectionneur Enzo Bearzot a aussitôt demandé à la Fédération italienne de régler le problème. Le cuisinier du groupe, Lorini, s’est alors procuré de grosses quantités de pâtes sur les marchés locaux, permettant aux joueurs de retrouver leur régime habituel, avec l’effet bénéfique que l’on sait sur leurs performances.

    Malgré un départ laborieux dans la phase de groupes — trois nuls contre la Pologne, le Pérou et le Cameroun — la Squadra a ensuite brillé dans le tableau à élimination directe : elle a successivement dominé l’Argentine, le Brésil, puis la Pologne en demi-finale, avant de battre la RFA en finale.

    Entre humour et sérieux, les « spaghettis » sont restés l’une des anecdotes célèbres associées au sacre de l’Italie, illustrant que les moindres détails peuvent faire la différence dans le monde du football.

AFC Champions League Elite
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Sadd crest
Al-Sadd
ALS