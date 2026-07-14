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Sabatini Spagna Francia
Sandro Sabatini

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Le collectif étouffe les stars françaises : pour Leonardo et Maldini, le modèle à suivre reste l’Espagne

France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde

Les Furie Rosse ont surclassé les Bleus et se sont qualifiés pour la finale : la rencontre n’a pas existé.

Une France méconnaissable, dont les stars se sont soudain toutes éteintes. Une Espagne exceptionnelle dans son jeu collectif, indépendamment de la jeune pépite Yamal. C’est la première fois que cela se produit dans cette Coupe du monde ; cela s’est produit en demi-finale. Le moment est mal choisi : le 14 juillet, jour de la fête nationale française. Pas besoin de prendre la Bastille ni de révolutionner le jeu ; il suffisait à l’équipe de Deschamps de reproduire sa performance habituelle. Au lieu de quoi les Bleus ont échoué et ne pourront désormais, si cela a une quelconque importance, viser au mieux la troisième place : une médaille de bronze symbolique, un pas en arrière par rapport au titre de 2018 et à la finale de 2022.


Les signes avant-coureurs de cette victoire espagnole étaient déjà visibles lors des dernières éditions de la Ligue des Nations et de l’Euro. Mais, à Dallas, ce n’est pas l’histoire qui est entrée en jeu, c’est la chronique. La chronique retiendra surtout un match parfaitement orchestré par le sélectionneur De la Fuente et débloqué par l’inacceptable inattention de Digne face à Yamal, qui a offert la clé pour ouvrir le score grâce au penalty d’Oyarzabal.







  • Oyarzabal incarne le secret lemieux gardé d’une équipe d’Espagne souvent saluée pour le jeu de passes étincelant de ses milieux de terrain, avec Rodri en maître et Olmo ainsi que Fabián en élèves doués. L’avant-centre reste pourtant essentiel : il apporte harmonie et efficacité au jeu, traduisant sur le terrain les consignes de l’entraîneur. Ce modèle, le sélectionneur De la Fuente l’a façonné depuis les équipes de jeunes, en choyant Oyarzabal et en l’associant à un autre élément discret mais essentiel : le « gardien volant » Unai Simón. D’autres joueurs complètent ce dispositif, preuve d’un vivier espagnol parfaitement structuré, des catégories de formation jusqu’à l’équipe nationale senior. Un modèle dont l’Italie pourrait s’inspirer. De la Fuente, formé dans le vivier fédéral,a gravi les échelons des sélections jeunes avant de rejoindre l’équipe première. Il y a retrouvé ses anciens protégés, désormais maturés. Certains sont même devenus des stars.


    Voilà le véritable modèle à suivre, y compris en Italie. C’est le modèle espagnol. Pas tant au niveau du jeu – qui dépend du talent – qu’au niveau de l’approche : à partir de seize ans, les futurs Azzurri doivent être accompagnés, suivis, intégrés et formés pour être ensuite intégrés parmi les grands. Sans précipitation mais avec un projet solide, à l’image de ce que Maldini et Leonardo pourraient mettre en œuvre dès maintenant à Coverciano, en réorganisant le travail comme à l’époque où Bearzot et Vicini parvenaient au sommet en s’appuyant sur les compétences acquises à la base, c’est-à-dire dès la formation des jeunes talents.



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  • Reste à voir si le modèle espagnol servira véritablement de référence à l’Italie. Pour l’instant, le nom du futur sélectionneur reste inconnu, même si Andrea Pirlo fait de plus en plus d’adeptes. Quel qu’il soit, il mérite un « bonne chance » sincère et enthousiaste. En attendant, l’Espagne de De la Fuente a égalé le record de 37 matchs sans défaite détenu par l’Italie de Roberto Mancini, que certains n’évoquent plus désormais que pour la « trahison » du 15 août 2023. En attendant, savourons la présence de la merveilleuse Espagne en finale et celle, bien plus inattendue, d’une France méconnaissable dans le match pour la troisième place. Un verdict que peu d’observateurs avaient anticipé.

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