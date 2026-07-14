Le collectif étouffe les stars françaises : pour Leonardo et Maldini, le modèle à suivre reste l’Espagne

Une France méconnaissable, dont les stars se sont soudain toutes éteintes. Une Espagne exceptionnelle dans son jeu collectif, indépendamment de la jeune pépite Yamal. C’est la première fois que cela se produit dans cette Coupe du monde ; cela s’est produit en demi-finale. Le moment est mal choisi : le 14 juillet, jour de la fête nationale française. Pas besoin de prendre la Bastille ni de révolutionner le jeu ; il suffisait à l’équipe de Deschamps de reproduire sa performance habituelle. Au lieu de quoi les Bleus ont échoué et ne pourront désormais, si cela a une quelconque importance, viser au mieux la troisième place : une médaille de bronze symbolique, un pas en arrière par rapport au titre de 2018 et à la finale de 2022.





Les signes avant-coureurs de cette victoire espagnole étaient déjà visibles lors des dernières éditions de la Ligue des Nations et de l’Euro. Mais, à Dallas, ce n’est pas l’histoire qui est entrée en jeu, c’est la chronique. La chronique retiendra surtout un match parfaitement orchestré par le sélectionneur De la Fuente et débloqué par l’inacceptable inattention de Digne face à Yamal, qui a offert la clé pour ouvrir le score grâce au penalty d’Oyarzabal.























