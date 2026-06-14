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Le cauchemar du Real et de Barcelone… Un revers pour la star argentine avant le match contre l'Algérie

FEATURES
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Coupe du monde
L. Scaloni
L. Martinez
J. Alvarez
Argentine
Algérie
É.-U.

Blessure inattendue… un seul point positif

À chaque compétition, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni se heurte au même casse-tête : quel avant-centre aligner d’entrée ?

À quelques jours du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 contre l’Algérie (mercredi à l’aube), le sélectionneur se trouve à nouveau face au même dilemme : aligner Julián Álvarez ou Lautaro Martínez ? 

Comme le souligne le journal Sport : « Cette question hante Scaloni chaque fois qu’il doit choisir le groupe qui participera à une grande compétition. Lautaro ou Julián ? »

  • Une domination sans faille : Lautaro pointe à la deuxième place.

    Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Alvarez a progressivement gagné sa place au détriment de son compatriote Lautaro, à partir du troisième match, et a finalement été titularisé. Au total, Julián a accumulé 467 minutes de jeu, contre 238 seulement pour l’avant-centre de l’Inter. Le scénario s’est répété deux ans plus tard lors de la Copa América, remportée par les Albicelestes aux dépens de la Colombie en finale.

    Lors de cette compétition disputée aux États-Unis, pays organisateur de la Coupe du monde en cours avec le Mexique et le Canada, Lautaro a de nouveau terminé deuxième derrière la star de l’Atlético de Madrid, avec 221 minutes de jeu contre 349 pour l’actuel attaquant des « Rojiblancos ».

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    Dans son article sur la « crise » de Scaloni, Sport résume : « Jamais l’attaquant de l’Inter n’a devancé son partenaire quand ils ont disputé ensemble la Coupe du monde ou la Copa América. Il a toujours dû patienter pour obtenir le statut de titulaire. Un luxueux casse-tête pour Scaloni. »

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  • Coup dur : Julian Álvarez est blessé.

    Julian Álvarez n’a pas joué depuis la demi-finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le 5 mai dernier. Depuis, l’attaquant argentin est resté sur le bord du terrain, même lors des deux matchs amicaux de l’Argentine face au Honduras et à l’Islande juste avant la Coupe du monde.

    L’attaquant argentin soigne toujours sa cheville et a récemment suivi un traitement au plasma riche en plaquettes pour accélérer sa guérison.

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    À son arrivée aux États-Unis, la douleur a ressurgi, nécessitant des injections analgésiques lors de certaines séances. Il poursuit par ailleurs sa rééducation en salle avec un kinésithérapeute, à l’écart du groupe.

  • Alvarez subit un revers, tandis que Lautaro savoure une victoire.

    Le journal espagnol ajoute : « La blessure de Julián assure à Otaro une place de titulaire pour le match d’ouverture contre l’Algérie. Sauf surprise, l’attaquant numéro 9 de l’Albiceleste sera également le capitaine de l’Inter. »

    Et de conclure : « Une aubaine qui pourrait lui permettre de conclure la Coupe du monde comme attaquant titulaire dans le schéma de Scaloni. Une chose est sûre : l’Argentine possède des avant-postes d’exception. »

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    Alvarez est courtisé par le Real Madrid et le FC Barcelone. Les Merengues ont récemment proposé 150 millions d’euros à l’Atlético pour le recruter, offre accueillie avec dérision par les Rojiblancos, tandis que les Colchoneros auraient également rejeté toutes les propositions du Barça, qui cherche à remplacer Robert Lewandowski.

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