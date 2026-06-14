Le cauchemar du Real et de Barcelone… Un revers pour la star argentine avant le match contre l'Algérie

Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Alvarez a progressivement gagné sa place au détriment de son compatriote Lautaro, à partir du troisième match, et a finalement été titularisé. Au total, Julián a accumulé 467 minutes de jeu, contre 238 seulement pour l’avant-centre de l’Inter. Le scénario s’est répété deux ans plus tard lors de la Copa América, remportée par les Albicelestes aux dépens de la Colombie en finale.

Lors de cette compétition disputée aux États-Unis, pays organisateur de la Coupe du monde en cours avec le Mexique et le Canada, Lautaro a de nouveau terminé deuxième derrière la star de l’Atlético de Madrid, avec 221 minutes de jeu contre 349 pour l’actuel attaquant des « Rojiblancos ».

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Dans son article sur la « crise » de Scaloni, Sport résume : « Jamais l’attaquant de l’Inter n’a devancé son partenaire quand ils ont disputé ensemble la Coupe du monde ou la Copa América. Il a toujours dû patienter pour obtenir le statut de titulaire. Un luxueux casse-tête pour Scaloni. »