Dans un championnat qui privilégie la passion plutôt que les noms ronflants, les talents brillent comme des étoiles dans un ciel où personne n’attend.

La Ligue d’élite saoudienne U21 n’est plus une simple étape, mais un véritable tremplin pour les futurs champions, où chaque passe, chaque tir et chaque cri de joie scellent les premiers actes de grandes carrières.

À l’issue de la phase de championnat, les supporters assisteront à quatre confrontations passionnantes, disputées en huit matchs aller-retour, lors des barrages qui mèneront quatre équipes en quarts de finale, où elles affronteront celles déjà qualifiées.

Au-delà de la simple qualification, ces barrages offrent une tribune de choix pour des talents capables, dès maintenant ou à l’avenir, de faire la différence au plus haut niveau.