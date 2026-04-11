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عمار الغامدي لاعب فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X Official Account

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Le buteur de l’Union et les talents de l’Al-Ahly… 5 joueurs à ne pas manquer dans le tournoi de barrage de la Ligue d’élite

FEATURES
Neom U21 vs Al Ittihad U21
Neom U21
Al Ittihad U21
Jawwy Elite League U-21
Arabie saoudite

De nombreux talents émergent dans le championnat saoudien des moins de 21 ans.

Dans un championnat qui privilégie la passion plutôt que les noms ronflants, les talents brillent comme des étoiles dans un ciel où personne n’attend.

La Ligue d’élite saoudienne U21 n’est plus une simple étape, mais un véritable tremplin pour les futurs champions, où chaque passe, chaque tir et chaque cri de joie scellent les premiers actes de grandes carrières.

À l’issue de la phase de championnat, les supporters assisteront à quatre confrontations passionnantes, disputées en huit matchs aller-retour, lors des barrages qui mèneront quatre équipes en quarts de finale, où elles affronteront celles déjà qualifiées.

Au-delà de la simple qualification, ces barrages offrent une tribune de choix pour des talents capables, dès maintenant ou à l’avenir, de faire la différence au plus haut niveau.

  • عمار الغامديx/ittihad_fr

    Ammar Al-Ghamdi

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Le grand nom de ces barrages sera sans doute Ammar Al-Ghamdi, l’attaquant d’Al-Ittihad, qui conduira son équipe face à Neom dans l’espoir de rejoindre Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittifaq et Al-Taawoun en quarts de finale.

    L’avant-centre s’est déjà distingué lors de la dernière sortie des « Tigres » en championnat, inscrivant le deuxième but de la victoire 4-1 face à Al-Shabab d’une tête puissante sur un centre aérien.

    En plus de son coup de tête victorieux, l’avant-centre s’est hissé à la troisième place du classement des buteurs du championnat saoudien U21, portant son total à 12 réalisations, soit une de plus qu’Abdullah Al-Ajyan, l’attaquant d’Al-Kholoud.

    Son immense talent, régulièrement salué par ses convocations à l’entraînement avec le groupe professionnel de l’Al-Ittihad, sous les ordres du Portugais Sérgio Conceição comme de l’ancien mentor français Laurent Blanc, ne fait aucun doute.

    Néanmoins, l’attaquant aura fort à faire en barrages, Neom figurant parmi les défenses les plus solides du championnat cette saison.

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  • Moaz Al-Habib

    Lors des barrages, les regards seront tournés vers l’un des meilleurs buteurs du moment : Moaz Al-Habib, l’attaquant d’Al-Fayha, qui défiera Al-Qadisiyah dans un match promis à être indécis.

    L’avant-centre s’est particulièrement distingué lors de l’exercice en cours de Saudi Pro League, surtout depuis son arrivée à Al-Fayha lors du mercato d’hiver, où il a formé avec Ammar Al-Khaibari un duo d’attaque redoutable.

    Avec dix réalisations au compteur, il occupe actuellement la cinquième place du classement des buteurs, ex aequo avec Asim Mohammed, l’attaquant vedette d’Al-Nassr.

    Face au Qadsia, qui a manqué sa qualification directe pour les quarts lors de l’ultime journée de la phase de championnat, l’attaquant aura l’occasion de démontrer sa capacité à faire la différence contre n’importe quel adversaire.

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  • عمار اليهيبي نجم المنتخب السعودي للشباب والقادسيةx/AlqadsiahFuture

    Ammar Al-Yahibi

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Cette rencontre verra également la présence d’un autre talent majeur du championnat saoudien, l’un des meilleurs produits du centre de formation de l’Al-Ahly : Ammar Al-Yahibi, la star d’Al-Qadisiyah.

    Tout comme Al-Habib, Al-Yahibi a changé d’air en cours de saison : il a rejoint Al-Qadisiyah en tant que joueur libre lors du dernier mercato hivernal, après l’expiration de son contrat avec Al-Ahly.

    Depuis, il a gagné en tranchant et en vivacité, surtout depuis son installation à l’aile gauche, poste où son talent s’exprime pleinement, sans qu’il ait besoin de multiplier les déplacements axiaux pour briller.

    Il a ainsi contribué à forger un trio offensif redoutable avec Ammar Al-Hajjaj et Iyad Hossa, une combinaison dont Al-Fayha devra se méfier lors des deux confrontations de la phase finale.

  • Khaled Abdeljawad

    Un autre talent fera son apparition dans ce supplément, très similaire à Ammar Al-Yahibi : il s’agit de Khaled Abdel-Jawad, qui mènera Al-Hazm lors d’un match difficile contre Al-Akhdoud.

    L’un des ailiers les plus en vue de la saison actuelle de la Ligue d’élite, il a, tout comme Al-Yahibi, été formé dans les équipes de jeunes d’Al-Ahli.

    Meilleur buteur d’Al-Hazm cette saison en Saudi Pro League, il fait partie des joueurs clés qui ont propulsé le club jusqu’aux barrages.

    Sa mission s’annonce d’autant plus à sa portée que Al-Akhdoud traverse une période difficile, marquée par le départ de son ancien attaquant Abdullah Al-Ajyan vers Al-Khaloud lors du dernier mercato d’hiver.

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  • مراد الخضري مهاجم فريق الوحدة تحت 21 عامًاAl wehda's X Official Account

    Mourad Khadri

    Dernier talent à surveiller lors de ce barrage : Mourad Khadri, troisième produit du centre de formation de l’Al-Ahli et attaquant sur lequel les supporters du Wihdat comptent pour défier Al-Fateh et atteindre les quarts de finale.

    Il constituera l’atout majeur sur lequel les supporters d’Al-Wehda compteront lorsque son équipe affrontera Al-Fateh en barrage qualificatif pour les quarts de finale.

    L’avant-centre s’est particulièrement distingué fin janvier et début février en inscrivant un triplé lors de deux journées consécutives, face à Al-Bukairiya puis Al-Akhdoud.

    Avec huit réalisations au compteur, il occupe actuellement la 9e place du classement des buteurs de la Ligue Joi Elite, ex aequo avec Mouaid Al-Sharari (Al-Najma).

    Face à la deuxième meilleure défense du championnat, juste derrière Al-Nassr, il devra pourtant redoubler d’efforts pour trouver le chemin des filets et propulser son équipe en quarts de finale.

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