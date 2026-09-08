La course au trône du football mondial pour l'année 2026 est officiellement lancée, après l'annonce par le magazine français « France Football » de la liste finale des 30 nominés en lice pour le « Ballon d'Or », dont le lauréat sera dévoilé lors d'une cérémonie très attendue le 26 octobre prochain. Cette liste est venue attiser la lutte entre les grandes stars du ballon rond, marquée par une forte présence espagnole avec six joueurs, et le retour remarqué de la légende argentine Lionel Messi.

En revanche, l'annonce a déclenché une tempête de polémiques sportives et médiatiques à travers le monde, en raison d'une liste extrêmement compétitive et d'exclusions inattendues. La présente édition a en effet connu l'absence de noms marquants qui ont récemment brillé sur les pelouses européennes et mondiales, au premier rang desquels le Portugais Cristiano Ronaldo et la star égyptienne Mohamed Salah, sans oublier les absences surprises de plusieurs artisans des succès de clubs et de sélections la saison passée.

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