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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
Khaled Mahmoud

Traduit par

Le Ballon d'Or enflamme la presse mondiale : célébrations, choc et questions à la pelle

Real Madrid
FC Barcelone
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Bayern Munich
L. Yamal
H. Kane
Espagne
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Le Ballon d'Or sous la loupe

La course au trône du football mondial pour l'année 2026 est officiellement lancée, après l'annonce par le magazine français « France Football » de la liste finale des 30 nominés en lice pour le « Ballon d'Or », dont le lauréat sera dévoilé lors d'une cérémonie très attendue le 26 octobre prochain. Cette liste est venue attiser la lutte entre les grandes stars du ballon rond, marquée par une forte présence espagnole avec six joueurs, et le retour remarqué de la légende argentine Lionel Messi.

En revanche, l'annonce a déclenché une tempête de polémiques sportives et médiatiques à travers le monde, en raison d'une liste extrêmement compétitive et d'exclusions inattendues. La présente édition a en effet connu l'absence de noms marquants qui ont récemment brillé sur les pelouses européennes et mondiales, au premier rang desquels le Portugais Cristiano Ronaldo et la star égyptienne Mohamed Salah, sans oublier les absences surprises de plusieurs artisans des succès de clubs et de sélections la saison passée.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Célébration madrilène pour les six Espagnols et étonnement face à l'absence des champions de la Liga

    Le journal espagnol « Marca » a mis l'accent sur la forte présence du football espagnol avec 6 nominés, saluant le retour de Lionel Messi dans la course au trophée. Mais le journal n'a pas caché sa surprise face à l'absence inattendue du duo du Barça, Pedri et Raphinha, malgré leur rôle décisif dans le sacre en Liga la saison dernière, et le triomphe du premier en Coupe du monde avec « La Roja ». Il s'est également attardé sur l'absence persistante de Cristiano Ronaldo pour la quatrième année consécutive, ainsi que sur l'exclusion de Mohamed Salah, qui avait terminé quatrième lors de la dernière édition, et l'absence de Désiré Doué, vainqueur de tous les titres avec le Paris Saint-Germain.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal rêve de ramener le Ballon d'Or au « Camp Nou » après des années d'absence

    De son côté, le journal « Mundo Deportivo » a mis en lumière le trio du Barça en lice pour la récompense : Lamine Yamal, Rodri et Pau Cubarsí, rappelant que le trophée n'avait plus rejoint les vitrines du club catalan depuis 2019, lorsque Messi l'avait remporté pour la huitième fois. Le journal a estimé que Yamal disposait de solides chances de soulever l'or pour la première fois malgré ses 19 ans non encore atteints, et ce lors de sa troisième nomination, après avoir terminé dauphin d'Ousmane Dembélé l'an dernier, s'étonnant dans le même temps de l'absence de Pedri, Raphinha et Dani Olmo.

  • Le « bourreau du Bayern » mettra-t-il fin à une disette anglaise longue d'un quart de siècle ?

    Au Royaume-Uni, le journal « Daily Mail » a mis l'accent sur la forte présence de l'attaquant Harry Kane après sa saison historique avec le Bayern Munich, qui l'a vu inscrire 73 buts et mener le club au titre de Bundesliga et à la Coupe, ce qui fait de lui un concurrent redoutable dans la course, malgré la rivalité annoncée avec ses compatriotes Declan Rice et Jude Bellingham.

    Dans le même contexte, le journal « Mirror » s'est demandé si cette meilleure saison de la carrière de Kane suffirait à faire de lui le premier Anglais sacré Ballon d'or depuis l'exploit historique de Michael Owen en 2001.

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  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Choc en Serie A et démonstration de force du PSG

    Un sentiment d'amertume s'est emparé de la presse italienne, le quotidien « La Gazzetta dello Sport » ayant exprimé son mécontentement face à l'absence du gardien Gianluigi Donnarumma, alors que le portier cap-verdien « Vozinha » figure dans la liste. Le journal a fait part de son inquiétude devant l'élimination retentissante des joueurs italiens, ainsi que devant la représentation du championnat italien réduite à un seul joueur de l'Inter Milan.

    À l'inverse, le quotidien français « L'Équipe » a vécu une atmosphère de fête devant l'écrasante domination parisienne, le Paris Saint-Germain devenant le premier club de l'histoire à compter 9 joueurs dans la liste deux années de suite.

  • VfL Osnabrück v FC Bayern München - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport

    Ambitions doublées pour le Bayern Munich et attente autour du talent de l'avenir

    Du côté allemand, le journal « Bild » a mis en avant la présence de 4 joueurs du Bayern Munich dans la liste des 30 nommés, saluant la forte représentation du géant bavarois dans cette compétition mondiale.

     Le journal a également accordé une attention particulière à l'entrée du jeune Lennart Karl dans la course au prix du meilleur jeune joueur, le présentant comme l'un des talents les plus prometteurs de l'avenir du football allemand.