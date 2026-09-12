Mandas 6 : il va chercher deux fois le ballon au fond de ses filets, c’est vrai, mais il affiche de la sérénité et en évite un autre grâce à une excellente intervention sur une frappe vicieuse de Pulisic.

Floriani 5,5 : match à deux visages pour le joueur formé à la Lazio : une bonne première période, surtout dans la projection vers l’avant, mais une souffrance totale face à Moreira en seconde période. Il ne parvient pas à opposer la moindre résistance à l’ailier belge (84e, Lazzari)

Sutalo 6,5 : bonne première titularisation pour le défenseur croate, qui prend aussi des responsabilités intéressantes dans les sorties de balle. Il contrôle Goncalo Ramos sans inquiétude (84e, Diogo Leite s.v.)

Provstgaard 6 : il perd un peu les distances en seconde période, en laissant trop d’espace dans la surface de réparation. Une tache sur une prestation, pendant environ une heure, d’excellent niveau.

Tavares 6,5 : le train qui file sur son couloir en emportant tout sur son passage est de retour. Son entente avec Gattuso peut être l’une des clés de la saison de la Lazio.

Frattesi 6,5 : il ne trouve pas le but, et c’est une nouvelle en ce début de saison exceptionnel, mais il crée des dangers en quantité industrielle. Visionnaire, la passe décisive de la première période avec laquelle il met Zaccagni face à face avec Maignan.

Belahyane 6 : en première période, il redescend beaucoup pour faire écran et récupère énormément de ballons. Avec l’entrée de Musah, il a beaucoup plus de mal à se placer de la bonne manière.

Taylor 6 : une première période de grande personnalité, il coupe et recoud le jeu. Très intelligent aussi sur le plan tactique. En seconde période, avec la fatigue, il se fait emporter par la vague milanaise. (75e, Gudmundsson s.v.)

Cancellieri 7 : Avec son but du jour, en effet, le Milan devient sa victime préférée dans sa carrière compte tenu des deux buts déjà inscrits lors de la saison 2024/25, quand il portait le maillot de Parme. Dévastateur sur le côté droit, il met la défense du Milan sens dessus dessous. Gattuso le rappelle sur le banc quand il n’a plus d’essence. Mouvement perpétuel. (58e, Isaksen 6 : il y met du cœur et essaie d’étirer l’équipe dans les difficultés de la seconde période)

Noslin 7 : choix payant de Gattuso, car le Néerlandais, avec ses caractéristiques, donne des maux de tête à De Winter. Il marque un but de ténacité et de courage. Surprise (58e, Pinamonti 5,5 : une entrée qui apporte peu à la Lazio, on ne le voit jamais)

Zaccagni 6 : il se sacrifie pour l’équipe en capitaine, en faisant les efforts dans le repli et en luttant sur chaque ballon. Techniquement, ce n’est pas son match le plus parfait.





Entr. Gattuso 7 : il prépare le match à la perfection sur le plan tactique, pendant 60 minutes, la Lazio a été de très haut niveau. Bien de ne pas avoir jeté le match dans le final, pour ce qui est un bon point au classement.