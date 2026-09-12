Un très mauvais Milan en première période, qui parvient à se relever grâce à Moreira, noté 8, auteur d’un fantastique doublé. Gattuso a été bon lui aussi, avec une note de 7, et la Lazio, qui a payé les efforts fournis en première période, repart avec un bon point.
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Lazio-Milan, les notes de CM : Moreira dévastateur, quel impact de Pulisic. Cauchemar pour Estupinan, Noslin, une épine dans le pied
Les notes de la Lazio
Mandas 6 : il va chercher deux fois le ballon au fond de ses filets, c’est vrai, mais il affiche de la sérénité et en évite un autre grâce à une excellente intervention sur une frappe vicieuse de Pulisic.
Floriani 5,5 : match à deux visages pour le joueur formé à la Lazio : une bonne première période, surtout dans la projection vers l’avant, mais une souffrance totale face à Moreira en seconde période. Il ne parvient pas à opposer la moindre résistance à l’ailier belge (84e, Lazzari)
Sutalo 6,5 : bonne première titularisation pour le défenseur croate, qui prend aussi des responsabilités intéressantes dans les sorties de balle. Il contrôle Goncalo Ramos sans inquiétude (84e, Diogo Leite s.v.)
Provstgaard 6 : il perd un peu les distances en seconde période, en laissant trop d’espace dans la surface de réparation. Une tache sur une prestation, pendant environ une heure, d’excellent niveau.
Tavares 6,5 : le train qui file sur son couloir en emportant tout sur son passage est de retour. Son entente avec Gattuso peut être l’une des clés de la saison de la Lazio.
Frattesi 6,5 : il ne trouve pas le but, et c’est une nouvelle en ce début de saison exceptionnel, mais il crée des dangers en quantité industrielle. Visionnaire, la passe décisive de la première période avec laquelle il met Zaccagni face à face avec Maignan.
Belahyane 6 : en première période, il redescend beaucoup pour faire écran et récupère énormément de ballons. Avec l’entrée de Musah, il a beaucoup plus de mal à se placer de la bonne manière.
Taylor 6 : une première période de grande personnalité, il coupe et recoud le jeu. Très intelligent aussi sur le plan tactique. En seconde période, avec la fatigue, il se fait emporter par la vague milanaise. (75e, Gudmundsson s.v.)
Cancellieri 7 : Avec son but du jour, en effet, le Milan devient sa victime préférée dans sa carrière compte tenu des deux buts déjà inscrits lors de la saison 2024/25, quand il portait le maillot de Parme. Dévastateur sur le côté droit, il met la défense du Milan sens dessus dessous. Gattuso le rappelle sur le banc quand il n’a plus d’essence. Mouvement perpétuel. (58e, Isaksen 6 : il y met du cœur et essaie d’étirer l’équipe dans les difficultés de la seconde période)
Noslin 7 : choix payant de Gattuso, car le Néerlandais, avec ses caractéristiques, donne des maux de tête à De Winter. Il marque un but de ténacité et de courage. Surprise (58e, Pinamonti 5,5 : une entrée qui apporte peu à la Lazio, on ne le voit jamais)
Zaccagni 6 : il se sacrifie pour l’équipe en capitaine, en faisant les efforts dans le repli et en luttant sur chaque ballon. Techniquement, ce n’est pas son match le plus parfait.
Entr. Gattuso 7 : il prépare le match à la perfection sur le plan tactique, pendant 60 minutes, la Lazio a été de très haut niveau. Bien de ne pas avoir jeté le match dans le final, pour ce qui est un bon point au classement.
Notes du Milan
Maignan 6 : irréprochable sur les buts encaissés, il se met en évidence avec au moins 2 interventions providentielles.
Gila 6 : moins brillant que lors de ses premières sorties, il paie un peu son émotion d’ancien dans la première partie du match. Ses verticalisations en seconde période sont de l’oxygène pur pour le Milan.
De Winter 5,5 : contre des adversaires rapides et qui attaquent la profondeur comme Noslin, il est davantage en difficulté. Son marquage est trop tendre sur le deuxième but de la Lazio.
Pavlovic 6 : il a le mérite de ne pas se laisser complètement submerger lors de la mauvaise première période de l’équipe. Avec force et orgueil, il essaie par tous les moyens dans la seconde partie du match.
Chukwueze 5,5 : il souffre trop en première période des appels répétés dans son dos de Tavares et Zaccagni. Il monte en puissance après la pause.
Modric 5 : il perd cinq ballons de manière parfois banale, souffre énormément face au pressing étouffant et coordonné de la Lazio. Luka est en difficulté dès les premières minutes et signe, malgré lui, sa pire prestation depuis qu’il porte le maillot de l’AC Milan. (À partir de la 46e minute Musah 6,5 : dans cette phase, il est tout simplement indispensable. Il récupère une multitude de ballons, initie l’action qui mène au but de l’égalisation. Providentiel)
Rabiot 6 : un demi-point de plus pour une seconde période pleine de personnalité et pour la passe décisive sur le but de Moreira, celui de l’égalisation.
Estupinan 4 : la note est même généreuse au vu de ce qu’on a vu sur le terrain. Ou plutôt de ce qu’on n’a pas vu, puisque le but de Cancellieri est un cadeau de l’Équatorien, qui n’esquisse même pas un marquage lisible. Après cette erreur, il sort complètement de son match puis quitte aussi le terrain à la fin de la première période. Catastrophique (À partir de la 46e minute Moreira 8 : aligné à son poste naturel, à gauche, il est l’auteur de la prestation parfaite : premier doublé de sa carrière et une pression constante. Déchaîné)
Loftus-Cheek 4 : Amorim l’avait ouvertement critiqué en conférence de presse, mais cela n’a pas suffi à stimuler l’Anglais, qui joue au ralenti slow motioncontre un adversaire qui court beaucoup. Il se fait devancer sur chaque ballon avec une facilité dérisoire. Insupportable. (À partir de la 46e minute Pulisic 6,5 : l’une des notes positives de la soirée pour le Milan : il montre qu’il est en bonne condition physique, se déplace avec aisance entre les lignes en créant du jeu et des occasions)
Cisse 6 : il a du mal à entrer dans son match, mais il monte en puissance au fil des minutes et montre ce qu’est son potentiel : il protège bien le ballon, s’applique toujours très bien au moment de frapper. (à partir de la 75e minute Hutchinson 6 : excellents débuts pour l’ancien de Nottingham Forrest)
Gonçalo Ramos 5 : l’engagement est maximal, cela se voit à sa manière de courir après tout et tout le monde. Il cherche à sortir de la surface pour toucher le plus de ballons possible mais, au final, il manque dans ce qui correspond à son rôle : présence dans la surface et dangerosité (à partir de la 86e minute Camarda s.v.)
Entr. Amorim 5,5 : la moyenne entre le 4 pour sa composition de départ ratée et le 7 pour avoir trouvé les bonnes solutions.
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