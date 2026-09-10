Lavezzi, la maladie et l’émotion : « Je ne pouvais pas gâcher la vie de mon fils »

Ezequiel Lavezzi revient sur l’une des périodes les plus délicates de sa vie. L’ancien attaquant de Napoli, 41 ans, raconte dans une interview accordée en Argentine les raisons qui l’ont conduit à une hospitalisation pour des problèmes de santé mentale. Un parcours qui n’est pas encore terminé : l’ancien footballeur poursuit en effet son traitement pour des crises d’hypomanie.





Ce qui l’a surtout poussé à demander de l’aide, c’est la volonté de protéger son fils et de mettre fin à une période personnelle devenue désormais difficile à gérer. « Je me suis dit que je ne pouvais pas gâcher la vie de mon fils. J’ai dû traverser beaucoup de moments difficiles et, encore aujourd’hui, je suis un traitement, mais j’ai vécu des périodes vraiment complexes », a expliqué Lavezzi.