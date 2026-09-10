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Ezequiel Lavezzi ArgentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Lavezzi, la maladie et l’émotion : « Je ne pouvais pas gâcher la vie de mon fils »

E. Lavezzi
SSC Naples

L’ancien attaquant argentin de Naples évoque son moment difficile

Ezequiel Lavezzi revient sur l’une des périodes les plus délicates de sa vie. L’ancien attaquant de Napoli, 41 ans, raconte dans une interview accordée en Argentine les raisons qui l’ont conduit à une hospitalisation pour des problèmes de santé mentale. Un parcours qui n’est pas encore terminé : l’ancien footballeur poursuit en effet son traitement pour des crises d’hypomanie.


Ce qui l’a surtout poussé à demander de l’aide, c’est la volonté de protéger son fils et de mettre fin à une période personnelle devenue désormais difficile à gérer. « Je me suis dit que je ne pouvais pas gâcher la vie de mon fils. J’ai dû traverser beaucoup de moments difficiles et, encore aujourd’hui, je suis un traitement, mais j’ai vécu des périodes vraiment complexes », a expliqué Lavezzi.

  • L’ancien attaquant, également passé par le Genoa en Italie puis par le Paris Saint-Germain, a ainsi raconté comment la décision de son hospitalisation a été prise : "Ils m’ont convaincu et j’ai été hospitalisé. À ce moment-là, j’ai commencé à comprendre les erreurs que j’avais commises au cours de ma vie et je me suis dit : je ne veux pas continuer comme ça".


    Un choix mûri après une période compliquée et abordé aujourd’hui avec la conscience d’être encore engagé dans un processus de rétablissement. Lavezzi a choisi d’en parler publiquement, montrant le côté le plus fragile d’une carrière vécue au plus haut niveau. Pendant l’interview, l’ancien joueur a en outre montré un tremblement évident. Une réaction qui, explique-t-on, pourrait avoir été liée aux effets d’un médicament.

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