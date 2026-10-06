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Ezequiel Lavezzi(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Lavezzi Junior, deux passes décisives au nom de son père : la promesse du Pocho pour le Pochito

T. Lavezzi
Barracas Central
SSC Naples

Au Barracas Central, grande prestation de Tomas Lavezzi, fils de l’ancien attaquant de Naples et de l’équipe d’Argentine

Dans un moment de difficulté et de douleur, à une période délicate de sa vie, la première pensée d’Ezequiel Lavezzi, ancien attaquant de Naples et de l’équipe d’Argentine, a été pour son fils : « Je me suis dit que je ne pouvais pas gâcher la vie de mon fils ». Au cours de cette récente interview, dans laquelle il a également parlé de sa maladie (LIRE ICI), le Pocho s’est exprimé en ces termes au sujet de son fils, Tomas, né en 2005 et joueur de Barracas Central.


Lors de la 11e journée du championnat de Clausura, le jeune Tomas Lavezzi, 21 ans, s’est illustré lors du match remporté par Barracas 3-2 sur le terrain de l’Atletico Tucuman. Les buts de la victoire des visiteurs ont été inscrits par Taborda et Orsini (doublé), avec un but décisif à la 93e minute. Entré en jeu depuis le banc à la 46e minute, Lavezzi Junior a été l’auteur des deux passes décisives pour les buts du Guapo Nicolas Orsini.

  • Le fils du Pochito Lavezzi frappe par son incroyable ressemblance physique avec son père : la carrure, les cheveux, la course, le dribble et les passes décisives. Le poste est lui aussi le même : ailier offensif, capable d’être aligné aussi bien parmi les trois de devant dans un trident offensif que comme milieu de couloir dans un 4-4-2.


    Formé à l'Unión de Santa Fe, Tomas Lavezzi compte jusqu’ici 14 apparitions avec Barracas Central (équipe actuellement à la huitième place du Groupe B du tournoi de Clôture de la Liga Profesional), avec ses deux premières passes décisives justement enregistrées lors du dernier match.


    Dans les mouvements sur le terrain du Pochito, dans ses passes décisives et dans les mots de son père, il y a un fil lumineux d’amour qui lie un père et un fils à une promesse et au terrain de football.


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