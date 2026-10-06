Dans un moment de difficulté et de douleur, à une période délicate de sa vie, la première pensée d’Ezequiel Lavezzi, ancien attaquant de Naples et de l’équipe d’Argentine, a été pour son fils : « Je me suis dit que je ne pouvais pas gâcher la vie de mon fils ». Au cours de cette récente interview, dans laquelle il a également parlé de sa maladie (LIRE ICI), le Pocho s’est exprimé en ces termes au sujet de son fils, Tomas, né en 2005 et joueur de Barracas Central.





Lors de la 11e journée du championnat de Clausura, le jeune Tomas Lavezzi, 21 ans, s’est illustré lors du match remporté par Barracas 3-2 sur le terrain de l’Atletico Tucuman. Les buts de la victoire des visiteurs ont été inscrits par Taborda et Orsini (doublé), avec un but décisif à la 93e minute. Entré en jeu depuis le banc à la 46e minute, Lavezzi Junior a été l’auteur des deux passes décisives pour les buts du Guapo Nicolas Orsini.