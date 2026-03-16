Latium : polémique autour de la chorégraphie annulée au stade du Tevere : voici ce qui s'est passé

Au moment où les équipes sont entrées sur le terrain, une banderole représentant un supporter biancoceleste, tenant un aigle et brandissant des armes, a été déployée dans la Curva Nord. En dessous, on pouvait lire « le bouclier et l'épée de la Lazio et des Laziali ». Des cartons blancs et bleus disposés tout autour complétaient l’ensemble en formant une couronne qui enveloppait symboliquement toute la tribune. Jusque-là, tout allait bien. Des applaudissements ont retenti dans tout le stade, même de la part de quelques adversaires, qui ont admiré avec fair-play ce beau spectacle. Mais avec ces cartons, une inscription aurait dû apparaître en même temps dans la tribune Tevere. « Liberté » était le mot prévu par ceux qui avaient imaginé la chorégraphie : d’un côté donc le soutien inconditionnel à l’équipe, de l’autre, juste en face du secteur réservé aux autorités, où siège habituellement le président, la protestation, qui aurait dû reprocher au patron ce que de nombreux supporters et contestataires aspirent pour le club. Mais il n’y a eu aucune trace de cette inscription. Seules quelques pancartes blanches éparses sont apparues de manière aléatoire dans la tribune et l’idée initiale a donc été abandonnée. Inutile de souligner le ressentiment qui s’est accumulé en quelques heures, entre hier soir et aujourd’hui, dans le milieu laziale, surtout sur les réseaux sociaux, à propos de cet incident.