Profiter d'une soirée festive ne fait pas partie du manuel du supporter de la Lazio. Comment aurait-on pu s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de polémique, même après la victoire 1-0 des Biancocelesti face au Milan à l'Olimpico ? Bien sûr que non. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un incident sur le terrain qui fait débat, mais ce qui s'est passé dans les tribunes avant le coup d'envoi. Comme on le sait, le mouvement organisé des supporters biancocelesti – mais désormais, l'implication est quasi totale, même en dehors des groupes de supporters – est en conflit ouvert avec le club. Cette année, à partir du match Lazio-Gênes du 30 janvier dernier, la décision de laisser systématiquement les tribunes vides a fait sensation. Hier cependant, ces mêmes supporters avaient décidé de s’accorder « un dernier tour de manège », afin de ne pas laisser le stade entièrement aux mains de la nombreuse délégation rossonera dans le secteur visiteurs et, surtout, pour organiser une nouvelle initiative de protestation contre le président Lotito, en profitant de la couverture médiatique de ce grand match. Mais c’est là que les choses ont dérapé.
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Latium : polémique autour de la chorégraphie annulée au stade du Tevere : voici ce qui s'est passé
COMMENT ÇA AURAIT DÛ SE PASSER
Au moment où les équipes sont entrées sur le terrain, une banderole représentant un supporter biancoceleste, tenant un aigle et brandissant des armes, a été déployée dans la Curva Nord. En dessous, on pouvait lire « le bouclier et l'épée de la Lazio et des Laziali ». Des cartons blancs et bleus disposés tout autour complétaient l’ensemble en formant une couronne qui enveloppait symboliquement toute la tribune. Jusque-là, tout allait bien. Des applaudissements ont retenti dans tout le stade, même de la part de quelques adversaires, qui ont admiré avec fair-play ce beau spectacle. Mais avec ces cartons, une inscription aurait dû apparaître en même temps dans la tribune Tevere. « Liberté » était le mot prévu par ceux qui avaient imaginé la chorégraphie : d’un côté donc le soutien inconditionnel à l’équipe, de l’autre, juste en face du secteur réservé aux autorités, où siège habituellement le président, la protestation, qui aurait dû reprocher au patron ce que de nombreux supporters et contestataires aspirent pour le club. Mais il n’y a eu aucune trace de cette inscription. Seules quelques pancartes blanches éparses sont apparues de manière aléatoire dans la tribune et l’idée initiale a donc été abandonnée. Inutile de souligner le ressentiment qui s’est accumulé en quelques heures, entre hier soir et aujourd’hui, dans le milieu laziale, surtout sur les réseaux sociaux, à propos de cet incident.
POURQUOI ELLE N'Y EST PAS ALLÉE
La chorégraphie prévue dans la tribune Tevere a été annulée, essentiellement parce que la quasi-totalité des cartons blancs destinés à former le message ont été retirés peu avant que les supporters ne commencent à entrer dans le stade. La préfecture de police avait pourtant autorisé leur introduction. Il n'y avait ni messages offensants, ni expressions violentes ou à caractère discriminatoire. Dans la journée, certains organisateurs de l'initiative avaient donc été régulièrement autorisés à entrer en avance à l'Olimpico pour installer le matériel nécessaire à la réalisation de la chorégraphie. Mais quelqu'un a ensuite ordonné aux stewards et aux agents de service du stade de tout retirer. « Une décision digne de la Corée du Nord », s'indignent les supporters sur les réseaux sociaux. « Un énième acte d'arrogance de la part du club », peut-on lire un peu partout. Plusieurs voix accusent même Lotito en personne, sénateur de la République, d’avoir « bafoué l’un des droits fondamentaux garantis par la Constitution » (l’article 21 de la Constitution italienne garantit à tous le droit d’exprimer librement leurs pensées par la parole, l’écriture et tout autre moyen de diffusion, consacrant la liberté de la presse et interdisant la censure, ndlr).
« ON NE PEUT PAS ARRÊTER LE VENT AVEC LES MAINS »
Dans un communiqué diffusé sur Internet et les réseaux sociaux, le groupe de supporters organisés de la Lazio a exprimé ainsi son indignation : « À peine une heure avant le coup d'envoi du match Lazio-Milan, il a été annoncé aux membres du groupe de supporters organisés qu'ils ne pourraient pas déployer la banderole LIBERTÉ qui aurait dû être visible dans toute la tribune Tevere. Il est incroyable qu’un sénateur de la République italienne interdise l’apparition dans les tribunes d’un mot aussi important et si étroitement lié aux valeurs qu’il vante tant et qu’il devrait défendre. Nous demandons à toutes les personnes impliquées dans la non-affichage des lettres de nous envoyer leurs témoignages sur ce dont elles ont été témoins. On n’arrête pas le vent avec les mains ». Il n’y a en revanche pas encore de prise de position officielle de la part du club biancoceleste.