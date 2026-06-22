Lapadula quitte l’Italie pour le Pérou et s’engage avec l’Universitario de Deportes, club entraîné par Cuper

L’ancien attaquant du Milan AC est déjà au Pérou et prêt à entamer ce nouveau chapitre. Après plusieurs années passées en Italie, il rejoint le pays de la sélection nationale qu’il représente depuis 2020, totalisant 42 capes et 10 buts. Avec la sélection sud-américaine, il avait brillé lors de la Copa América 2021, conduisant son équipe jusqu’aux demi-finales.





Né en 1990, il arrive en provenance de La Spezia, où il a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives en 18 matchs lors d’une saison conclue par une relégation. Lapadula s’apprête donc à découvrir le championnat péruvien, une première pour lui. Il fera ses débuts lors du championnat Clausura, qui débutera dans moins d’un mois (le 17 juillet), l’Universitario s’enchaînant d’emblée par un déplacement chez le Tarma.





Passé par Pescara, Milan, Gênes, Lecce, Bénévent et Cagliari, il a terminé meilleur buteur de Serie B avec Pescara en 2015-2016 puis avec Cagliari en 2022-2023. Il s’agit de sa deuxième expérience hors d’Italie, après un passage en Slovénie au Gorica lors de la saison 2013-2014.





Voici le communiqué de l’Universitario :





« Son attachement au pays, son engagement sur et en dehors du terrain ainsi que son dévouement constant envers le maillot national lui ont permis de tisser un lien particulier avec les supporters péruviens, devenant ainsi l’un des joueurs les plus emblématiques de la sélection nationale ces dernières années », peut-on lire dans le communiqué officiel publié par le club. « L’arrivée de Gianluca Lapadula témoigne de la volonté de l’Universitario de Deportes de bâtir une équipe de haut niveau, prête à rivaliser pour les titres et à relever avec ambition les défis de la saison. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Bambino ! »