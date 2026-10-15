La Ternana repart chez les amateurs après sa faillite : le poste de l’entraîneur Lisuzzo déjà menacé

La première étape de la reconstruction a consisté à confier le poste de directeur sportif à Carlo Mammarella, ancien capitaine, avec pour mission de bâtir un effectif de qualité, capable de lutter pour la montée. Après avoir étudié plusieurs profils, le dirigeant a choisi de confier le banc à Andrea Lisuzzo, estimant qu’il était l’homme idéal pour prendre en main le vestiaire et mener le projet de relance du club. Une fois la question de l’entraîneur réglée, le directeur sportif a réalisé plusieurs opérations sur le marché des transferts, dont le maintien de Stefano Pettinari (13 buts la saison dernière) et le retour de Cesar Falletti. Pour retrouver le club qui lui a apporté les plus grandes satisfactions de sa carrière, ce dernier a décidé de résilier avant son terme le contrat qui le liait à Mantova. De nombreux jeunes ont également rejoint le groupe, notamment Simone Curzi (en provenance de la Lazio) et Kevin Meola (du Genoa), tous deux nés en 2007, ainsi que Vladyslav Nagrudnyi, 21 ans (de la Cremonese), et Frederick Ndongue, 20 ans (de l’Atalanta). Dans les buts, place à Filippo Novelli, 19 ans.



