La Ternana est repartie chez les amateurs après la troisième faillite de ses cent ans d’histoire. La vente aux enchères du club ombrien, organisée le 22 mai, n’a trouvé aucun acquéreur en raison des dettes accumulées sous les précédentes directions. Ce passif de plusieurs millions a, de fait, éteint l’intérêt manifesté dans un premier temps par des entrepreneurs locaux et conduit, par conséquent, à la création d’une nouvelle société issue de la fusion de l’Orvietana et de la Ternana Tip Power Futsal. Cette opération a permis de conserver le titre sportif dans la ville et d’inscrire l’équipe en Serie D.
La Ternana repart chez les amateurs après sa faillite : le poste de l’entraîneur Lisuzzo déjà menacé
LE RENOUVEAU DE LA STRUCTURE DU CLUB
La première étape de la reconstruction a consisté à confier le poste de directeur sportif à Carlo Mammarella, ancien capitaine, avec pour mission de bâtir un effectif de qualité, capable de lutter pour la montée. Après avoir étudié plusieurs profils, le dirigeant a choisi de confier le banc à Andrea Lisuzzo, estimant qu’il était l’homme idéal pour prendre en main le vestiaire et mener le projet de relance du club. Une fois la question de l’entraîneur réglée, le directeur sportif a réalisé plusieurs opérations sur le marché des transferts, dont le maintien de Stefano Pettinari (13 buts la saison dernière) et le retour de Cesar Falletti. Pour retrouver le club qui lui a apporté les plus grandes satisfactions de sa carrière, ce dernier a décidé de résilier avant son terme le contrat qui le liait à Mantova. De nombreux jeunes ont également rejoint le groupe, notamment Simone Curzi (en provenance de la Lazio) et Kevin Meola (du Genoa), tous deux nés en 2007, ainsi que Vladyslav Nagrudnyi, 21 ans (de la Cremonese), et Frederick Ndongue, 20 ans (de l’Atalanta). Dans les buts, place à Filippo Novelli, 19 ans.
LE DÉROULEMENT DU CHAMPIONNAT
Un été mouvementé et riche en émotions, donc, pour la Nuova Ternana qui, pour ses débuts en Coupe d’Italie, s’est d’emblée imposée 2-0 face à l’Angelana. Le début de championnat a été plus compliqué, avec une défaite face au Prato, suivie d’un nul à domicile contre le Follonica et d’un revers sur la pelouse du Mezzolara. Dans les semaines suivantes, l’équipe a enregistré deux victoires et autant de matches nuls. Toutefois, sa neuvième place au classement, avec 9 points et 8 longueurs de retard sur le Prato, leader, ainsi que ses performances irrégulières ont fragilisé la position de l’entraîneur.
LISUZZO SOUS OBSERVATION
Les propriétaires, en particulier, ne s’attendaient pas à rencontrer autant de difficultés : d’où leur décision d’engager une série de réflexions internes sur l’avenir de Lisuzzo. Pour l’heure, l’idée dominante est de le maintenir à son poste, à condition toutefois qu’il parvienne à inverser la tendance et à tourner rapidement la page. Le match de dimanche, qui verra Sienne se déplacer au « Liberati », sera décisif à cet égard. Lisuzzo devra prendre les trois points pour rester à la tête de la nouvelle et ambitieuse Ternana.
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