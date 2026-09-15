La star de la Côte d’Ivoire Seko Fofana annonce sa retraite internationale à 31 ans

En adressant un message d’adieu chargé d’émotion aux supporters, le joueur de 31 ans est revenu sur le sommet de sa carrière : le sacre à la Coupe d’Afrique des nations 2024 à domicile.

Via son compte Instagram officiel, Fofana a écrit : « Chers supporters ivoiriens, le moment est venu pour moi de tourner la page. C’est avec une immense fierté et une profonde gratitude que j’ai eu le privilège de me battre pour mon pays. Remporter le plus grand trophée du continent a été pour moi un rêve d’enfant devenu réalité, et ces souvenirs resteront à jamais gravés dans le cœur de millions d’Ivoiriens.

« Merci à mes coéquipiers, au staff et à vous tous pour la force et le soutien. Je resterai toujours le supporter numéro un de la Côte d’Ivoire, et j’ai hâte de voir cette nouvelle génération écrire sa propre histoire. Le talent ne manque pas dans notre nation. »