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La star de la Côte d’Ivoire Seko Fofana annonce sa retraite internationale à 31 ans
Le milieu de terrain met fin à sa carrière internationale
Le milieu de terrain expérimenté a confirmé sa décision de mettre un terme à son parcours international via une publication sur son compte Instagram personnel lundi. Fofana tire le rideau sur sa carrière internationale après avoir honoré 34 sélections et inscrit sept buts depuis ses débuts avec l’équipe A face au Maroc en novembre 2017. Sa dernière apparition dans un tournoi majeur a eu lieu lors de la Coupe du monde 2026, où la Côte d’Ivoire s’est hissée jusqu’aux seizièmes de finale.
- ANP
Fofana partage un message d’adieu émouvant
En adressant un message d’adieu chargé d’émotion aux supporters, le joueur de 31 ans est revenu sur le sommet de sa carrière : le sacre à la Coupe d’Afrique des nations 2024 à domicile.
Via son compte Instagram officiel, Fofana a écrit : « Chers supporters ivoiriens, le moment est venu pour moi de tourner la page. C’est avec une immense fierté et une profonde gratitude que j’ai eu le privilège de me battre pour mon pays. Remporter le plus grand trophée du continent a été pour moi un rêve d’enfant devenu réalité, et ces souvenirs resteront à jamais gravés dans le cœur de millions d’Ivoiriens.
« Merci à mes coéquipiers, au staff et à vous tous pour la force et le soutien. Je resterai toujours le supporter numéro un de la Côte d’Ivoire, et j’ai hâte de voir cette nouvelle génération écrire sa propre histoire. Le talent ne manque pas dans notre nation. »
Un parcours riche en histoire façonne un héritage
Né à Paris et après avoir représenté la France chez les jeunes jusqu’aux moins de 18 ans, Fofana a reçu sa première convocation en équipe A avec la Côte d’Ivoire sous la direction de Marc Wilmots.
Son parcours en club comprend des passages marquants dans plusieurs compétitions de premier plan, notamment à l’académie de Manchester City, à Fulham, ainsi qu’aux côtés de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Fofana est actuellement prêté au FC Porto, l’un des poids lourds du football portugais, par le club français de Rennes, après avoir joué un rôle décisif pour aider les Azuis e Brancos à remporter le titre de champion la saison dernière.
- Icon Sportswire
La Côte d’Ivoire entame sa campagne de qualification
L’équipe d’Herve Renard doit désormais se préparer à une nouvelle ère au milieu de terrain, sans son cadre expérimenté pour tenir l’entrejeu. La Côte d’Ivoire lancera sa campagne de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations 2027 en recevant le Ghana le 24 septembre, avant de se déplacer pour affronter la Somalie cinq jours plus tard. La Côte d’Ivoire conclura ensuite son prochain programme international par un match amical de prestige contre le Cameroun à Abidjan le 3 octobre.
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