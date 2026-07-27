La séquence face au Brésil a tout résumé : le sélectionneur du Maroc explique comment Bouaddi peut réussir au Real ou à City

À l'heure où les plus grands clubs européens se disputent les meilleurs talents montants, Ayoub Bouaddi continue de s'imposer comme l'un des noms les plus prometteurs du football marocain et européen.

Le joueur du LOSC Lille, qui a attiré tous les regards malgré son jeune âge, ne se distingue pas seulement par ses qualités techniques, mais aussi par son caractère posé et sa maturité exceptionnelle, ce qui lui a valu très tôt la confiance du staff technique de la sélection marocaine, avec des attentes qui le voient devenir l'un des piliers du Maroc au cours des prochaines années.

João Sacramento, adjoint du sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, a évoqué des coulisses qui révèlent une facette différente de la personnalité du joueur, affirmant que son talent dépasse les frontières du football.