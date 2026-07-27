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La séquence face au Brésil a tout résumé : le sélectionneur du Maroc explique comment Bouaddi peut réussir au Real ou à City

Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
Real Madrid
Manchester City
Lille
A. Bouaddi
Brésil
Maroc
É.-U.
Espagne
Angleterre
France

« … il aurait réussi dans n'importe quel domaine, même s'il n'avait pas été footballeur »

À l'heure où les plus grands clubs européens se disputent les meilleurs talents montants, Ayoub Bouaddi continue de s'imposer comme l'un des noms les plus prometteurs du football marocain et européen.

Le joueur du LOSC Lille, qui a attiré tous les regards malgré son jeune âge, ne se distingue pas seulement par ses qualités techniques, mais aussi par son caractère posé et sa maturité exceptionnelle, ce qui lui a valu très tôt la confiance du staff technique de la sélection marocaine, avec des attentes qui le voient devenir l'un des piliers du Maroc au cours des prochaines années.

João Sacramento, adjoint du sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, a évoqué des coulisses qui révèlent une facette différente de la personnalité du joueur, affirmant que son talent dépasse les frontières du football.

    • Sa maturité dépasse son âge

      Sacramento a affirmé que Bouaddi possède un état d'esprit exceptionnel, précisant que le joueur étudie les mathématiques appliquées parallèlement à sa carrière footballistique, et qu'il aurait réussi dans n'importe quel autre domaine même s'il n'était pas devenu footballeur.

      Le site marocain Elbotola a rapporté, d'après le journal portugais Record, la déclaration de Sacramento au sujet de Bouaddi : « Lorsqu'on fait la connaissance de Bouaddi, on comprend rapidement qu'il s'agit d'un joueur à part. C'est un jeune homme très intelligent, et je ne doute pas qu'il aurait connu un grand succès dans n'importe quel autre métier s'il n'avait pas été footballeur, d'autant que sa maturité dépasse largement son âge. »

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    • Changement de cap : une forte personnalité

      L'adjoint du sélectionneur du Maroc a révélé que convaincre Bouaddi de représenter le Maroc figurait parmi les principaux objectifs du staff technique durant le mois de mars dernier, aux côtés du recrutement d'Aïssa Diop.

      Il a ajouté que les réunions répétées avec le joueur ont confirmé au staff technique qu'il possédait une forte personnalité et une maturité remarquable, ce qui fait de son arrivée en sélection un atout important pour le projet marocain.

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    • Que s'est-il passé face au Brésil ?

      Sacramento a raconté une situation survenue lors de la rencontre entre le Maroc et le Brésil, lorsque Bouaddi s'est adressé à lui pendant une pause pour s'hydrater, en proposant un ajustement tactique concernant le positionnement de l'ailier afin de réduire les espaces défensifs.

      Il a expliqué que le staff technique discutait de la même idée quelques instants auparavant, ce qui a démontré les grandes capacités du joueur à lire le match et à en analyser les détails.

      Il a ajouté : « Bouaddi est un joueur complet, qui joue le rôle d'entraîneur sur le terrain. Nous n'avons pas été surpris par sa prestation face au Brésil, car nous connaissons sa personnalité et son potentiel, et je suis convaincu qu'il atteindra bientôt le niveau de l'élite. »

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    • Le Real Madrid ou Manchester City ?

      Interrogé sur la possibilité d'un transfert de Bouaddi vers l'un des géants européens comme le Real Madrid ou Manchester City à l'âge de dix-huit ans, Sacramento a affirmé que le joueur possédait les qualités nécessaires, mais il a souligné que la réussite dans ces clubs ne repose pas uniquement sur le talent.

      Il a déclaré : « La maturité n'est pas seulement une question d'âge. Bouaddi lui-même ne veut pas brûler les étapes, car il sait que jouer dans les grands clubs nécessite aussi le bon timing et le statut avec lequel le joueur y arrive, en plus du respect qu'il gagne par ce qu'il montre sur le terrain. »

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