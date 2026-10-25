La Roma ne l’accepte pas. Le coup de colère de Massimiliano Allegri, hier après le match entre la Roma et Naples au Maradona, n’est pas passé inaperçu, même s’il a eu lieu entre une interview télévisée et la conférence de presse qui a suivi. Les propos de l’entraîneur de Naples ont fait enrager le club romain : « L’an dernier, on leur a mis la Ligue des champions entre les mains. Toujours eux… » Ce coup de colère visait précisément la Roma et la qualification décrochée par Gian Piero Gasperini grâce à un sprint final, également aux dépens de son AC Milan : après leur défaite sur le terrain de l’Inter, les Romains ont enchaîné six victoires et un match nul, dépassant aussi l’AC Milan lors de la dernière journée. Allegri laisse ainsi entendre que le club de Dan Friedkin aurait bénéficié de décisions arbitrales favorables.
La Roma furieuse contre Allegri : les décisions fédérales attendues
LA RÉFÉRENCE D’ALLEGRI
À Trigoria, une profonde irritation se fait sentir : personne n’estime en effet avoir bénéficié de la moindre faveur arbitrale lors de ce parcours final qui a permis à l’équipe de retrouver la Ligue des champions sept ans après sa dernière participation. Gasperini lui-même l’a mal pris : il ne s’attendait pas à une telle « attaque » de la part d’un collègue qui est aussi un ami. Allegri fait probablement référence au match à Parme, lors duquel la Roma a renversé la rencontre dans le temps additionnel, passant de 1-2 à 3-2 grâce à un penalty décisif de Malen, que tout le monde n’a pas jugé évident ni justifié. L’AC Milan, de son côté, a laissé échapper la qualification en s’inclinant à domicile face à Cagliari lors de la toute dernière journée.
L’agacement de la Roma
La stupéfaction et l’irritation de la Roma persistent face à des propos inattendus et jugés totalement inappropriés. À Trigoria, on attend désormais aussi que les instances compétentes fassent la lumière sur les déclarations en question.
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