La Roma ne l’accepte pas. Le coup de colère de Massimiliano Allegri, hier après le match entre la Roma et Naples au Maradona, n’est pas passé inaperçu, même s’il a eu lieu entre une interview télévisée et la conférence de presse qui a suivi. Les propos de l’entraîneur de Naples ont fait enrager le club romain : « L’an dernier, on leur a mis la Ligue des champions entre les mains. Toujours eux… » Ce coup de colère visait précisément la Roma et la qualification décrochée par Gian Piero Gasperini grâce à un sprint final, également aux dépens de son AC Milan : après leur défaite sur le terrain de l’Inter, les Romains ont enchaîné six victoires et un match nul, dépassant aussi l’AC Milan lors de la dernière journée. Allegri laisse ainsi entendre que le club de Dan Friedkin aurait bénéficié de décisions arbitrales favorables.







