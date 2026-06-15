La presse espagnole descend en flammes la Roja : « Coup de massue », « Des débuts cauchemardesques »

Marca ouvre son édition avec un « Bajonazo Mundial » sans appel, soulignant l’arrêt brutal des ambitions espagnoles dès leur entrée en lice.





AS évoque même un « Petardazo », parlant d’une sélection ibérique qui « fait naufrage dès son entrée en lice face au Cap-Vert », précisant que même l’entrée de Lamine Yamal n’a pas suffi à inverser la tendance à Atlanta.





Mundo Deportivo résume la prestation des Furias Rojas par un « Decepcionante » éloquent, résumant en un seul mot la performance de la sélection nationale.





Sport insiste sur l’inefficacité offensive de la Roja : « L’Espagne bute sur le Cap-Vert et ne fait pas mieux que match nul pour son entrée en lice », titre le quotidien catalan.





Un concert de critiques qui traduit la déception de l’opinion publique espagnole après ce 0-0 inaugural, un résultat qui complique d’emblée le parcours de la Roja dans son groupe de Coupe du monde.







