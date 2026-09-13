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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

La poigne de Maresca et la liberté de Carrick : deux secrets contradictoires qui régissent le derby de Manchester

FEATURES
M. Carrick
E. Maresca
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
Angleterre
Italie
Maroc
Algérie
Jordanie
Irak
Égypte

Une bataille hors des lignes : l'ordre se heurte au chaos

Les objectifs peuvent se ressembler, les distances se rapprocher et le désir de retrouver les sommets se rejoindre, mais le chemin vers le succès n'est pas toujours le même. C'est précisément ce qui s'impose avant l'affrontement entre City et United dans le derby de Manchester tant attendu, où le duel ne se limite pas à ce qui se passera sur le terrain, mais concerne aussi la philosophie que chaque équipe apportera sur la pelouse.

Une distance ne dépassant pas cinq miles sépare les sièges des deux clubs, et ils partagent une ambition commune : revenir dans la course à la tête de la Premier League. Mais la ressemblance s'arrête pratiquement là. Sur le plan tactique, les deux équipes empruntent des directions différentes : Manchester City s'appuie sur une structure rigide fondée sur un positionnement précis et une discipline dans les déplacements, tandis que Manchester United, dirigé par Michael Carrick, accorde à ses joueurs une plus grande liberté pour prendre des décisions et se mouvoir selon l'évolution du match.

Les meilleures équipes du monde ont souvent tendance à adopter des idées proches, notamment lorsqu'il s'agit de la possession, du contrôle et de la permutation des postes. Cela est apparu clairement lors de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, où les deux équipes s'appuyaient sur des principes tactiques similaires reposant sur la maîtrise du ballon et l'échange de positions, tout en préservant la structure de base de l'équipe.

Mais le derby de Manchester présente un modèle différent : Maresca veut que chaque joueur reste à la place qui sert le système, tandis que Carrick préfère accorder à ses joueurs une plus grande liberté de mouvement et de décision.

  • Pep Guardiola and Enzo MarescaImago-Images

    Le contrôle face à la liberté : deux philosophies sur un même terrain

    Maresca est manifestement influencé par l'école à laquelle appartient son ancien mentor Pep Guardiola. Il n'est donc pas étonnant que la maîtrise du ballon et la réduction du hasard figurent parmi les piliers les plus importants de son approche.

    L'entraîneur italien a toujours comparé le football aux échecs, où chaque pièce se déplace selon sa position et sa relation avec les autres pièces. C'est de là que vient le recours au concept de « jeu de position », qui attribue à chaque joueur une fonction et une position claires durant les différentes phases de jeu.

    L'idée fondamentale de Maresca consiste à réduire la marge d'incertitude. Plus les joueurs connaissent les positions de leurs coéquipiers et leurs déplacements attendus, plus la prise de décision devient rapide et plus le système gagne en stabilité.

    À l'inverse, l'approche de Carrick n'est pas dépourvue de principes de positionnement, mais il ne leur accorde pas la même place que celle qu'ils occupent dans la philosophie de Maresca. L'entraîneur anglais préfère laisser à certains de ses joueurs la liberté de lire le match, plutôt que de les astreindre en permanence à des positions et des déplacements prédéfinis.

    Cela se manifeste dans sa manière de gérer le jeune milieu de terrain Kobbie Mainoo : Carrick a veillé à ne pas le surcharger d'un flot considérable de consignes, se contentant de lui fournir quelques indications simples liées au positionnement, tout en lui accordant la confiance de prendre ses propres décisions.

    C'est ici qu'apparaît la différence essentielle : Maresca veut que le joueur sache où il doit se trouver avant que le ballon ne lui parvienne, tandis que Carrick veut qu'il comprenne la situation puis décide où il doit se déplacer.


    • Publicité
  • Michael Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL

    Comment Carrick construit-il le système de United ?

    Malgré le caractère flexible qui distingue Manchester United, l'équipe ne joue pas de manière anarchique, mais s'appuie sur un ensemble de principes qui offrent à cette liberté un cadre clair.

    Les deux défenseurs centraux conservent leurs positions de façon stable durant la phase de construction du jeu, tandis que le milieu le plus reculé assume la responsabilité d'aider à faire ressortir le ballon depuis l'arrière. Il peut le faire en se déplaçant aux côtés de l'autre milieu, ou en reculant sur la ligne arrière pour former un trio défensif temporaire aux côtés des deux défenseurs centraux.

    Dans le second cas, l'autre milieu reste au cœur du terrain, ce qui donne à United une option supplémentaire pour la passe en profondeur.

    Quant aux deux latéraux, ils partent de leurs positions naturelles sur les côtés durant la construction du jeu, mais ils progressent ensuite en fonction du positionnement de l'ailier. Dans certains cas, l'un d'eux reste sur la ligne de touche pour étirer le terrain, tandis que l'autre se déplace vers un espace plus intérieur.

    Dans le dernier tiers, le numéro 10 et l'attaquant reculent parfois pour former ensemble un duo offensif flexible, capable d'alterner les positions et de créer des problèmes constants à la défense adverse.

    Ces mouvements ne surviennent pas par hasard, mais servent un ensemble d'objectifs tactiques. Lorsque le milieu défensif recule pour former une ligne défensive à trois joueurs, United peut créer une supériorité numérique face aux équipes qui pressent avec deux attaquants. Cela offre à l'équipe des options supplémentaires pour sortir du pressing plutôt que de s'appuyer sur les ballons longs.

    Et lorsque United affronte une équipe qui défend de manière resserrée, les latéraux deviennent une arme importante pour étirer le terrain. La présence de joueurs sur les côtés oblige l'adversaire à prendre une décision difficile : continuer à se positionner dans l'axe ou se déplacer vers l'extérieur pour surveiller le latéral ?

    Et si l'adversaire choisit de se déplacer vers les côtés, des espaces apparaissent au cœur du terrain devant les joueurs de United.

    Le paradoxe est que les hommes de Carrick n'évitent pas de jouer dans l'axe même lorsque la zone est encombrée. Au contraire, cet encombrement peut faire partie du plan, car regrouper l'adversaire autour du ballon crée davantage d'espaces sur les côtés et permet également à United de mieux se préparer à récupérer le ballon dès qu'il est perdu.

    Par conséquent, la flexibilité offensive est aussi liée à l'idée du contre-pressing : plus le nombre de joueurs de United proches du ballon au moment de sa perte est élevé, plus les chances de le récupérer rapidement augmentent.


  • Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL

    Carrick accorde de la liberté à ses joueurs, Maresca fixe les limites

    La philosophie de Carrick se manifeste davantage lorsqu'il s'agit de joueurs capables de faire la différence depuis plusieurs positions. Si Bruno Fernandes ou Cunha estiment que la meilleure décision est de se rapprocher du ballon et de se déplacer vers l'aile plutôt que de rester en retrait, ils ont la liberté de le faire.

    Et c'est là que les défenseurs adverses font face à un véritable dilemme. S'ils laissent le joueur se déplacer librement, United peut créer une supériorité numérique près du ballon et se dégager du pressing. Et si les défenseurs décident de le suivre, leur déplacement ouvre un espace dans d'autres zones qu'un autre joueur peut exploiter.

    United devient ainsi une équipe difficile à anticiper, car la décision finale n'est pas toujours prédéterminée, mais dépend de la lecture de la situation par les joueurs, selon ce qu'a rapporté « BBC Sport ».

    Maresca, en revanche, envisage la liberté sous un angle totalement différent. L'entraîneur a déclaré dans de précédents propos que la liberté ne signifiait pas, à ses yeux, la capacité du joueur à se déplacer partout, car cela se transforme en chaos, mais plutôt que le joueur soit capable de faire ce qu'il juge approprié à l'endroit où il reçoit le ballon. Et cela résume la philosophie de City.


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  • Michael Carrick Man Utd 2:1Getty/GOAL

    L'ordre d'abord VS la liberté encadrée par des règles, pas le chaos

    En phase de possession, les joueurs de Manchester City occupent des zones précises en fonction du schéma tactique adopté par l'équipe, que la construction se fasse en 3-2-5 ou en 3-1-3-3.

    Ces mouvements peuvent sembler prévisibles pour l'adversaire, mais cela ne signifie pas qu'ils soient faciles à contrer. Le joueur connaît la position de son coéquipier, connaît l'espace vers lequel il est censé se déplacer, et connaît aussi les options qui s'offriront à lui après le mouvement suivant.

    Ces détails rendent le système cohérent, de sorte que le joueur n'a pas besoin, à chaque fois, d'inventer une nouvelle solution en partant de zéro.

    Maresca a d'ailleurs souligné, après la rencontre face à Coventry, que le peu de temps dont Iliman Ndiaye avait disposé pour s'entraîner avec l'équipe l'avait conduit, à certains moments, à se déplacer de manière incorrecte ou à occuper une position erronée.

    Cet épisode révèle à quel point les détails sont importants dans un système fondé sur le positionnement. Mais cette approche présente aussi un grand avantage : même lorsque l'adversaire sait ce qui va se passer, la rapidité d'exécution peut suffire à faire échouer ses tentatives pour le contrer.

    À l'inverse, Carrick a besoin de trouver un moyen de donner de la liberté à ses joueurs sans que l'équipe ne se transforme en un ensemble de joueurs qui se déplacent sans lien entre eux. C'est pourquoi il semble que United s'appuie sur un ensemble de principes communs que connaissent tous les joueurs.

    Parmi les plus marquants de ces principes figurent le regroupement autour du ballon pour attirer l'adversaire, puis la recherche rapide du joueur situé dans l'espace libre. L'équipe s'appuie également sur la formation de triangles dans différentes zones du terrain pour échapper au pressing. Ainsi, lorsqu'un joueur se prépare à recevoir le ballon, son coéquipier commence à se déplacer pour devenir la prochaine option de passe.

    L'important ici est que ces triangles n'apparaissent pas à des endroits prédéterminés, mais se forment en fonction de la lecture du moment par les joueurs. Et c'est précisément ce qui distingue United de City : les deux équipes possèdent un langage tactique commun, mais les joueurs de Carrick disposent d'une plus grande marge pour déterminer où et quand utiliser ce langage.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Qui détient l'avantage ?

    Il n'existe pas une recette unique et parfaite pour le football, c'est pourquoi on ne peut pas dire que l'approche de Maresca est la bonne et celle de Carrick la mauvaise, ou inversement.

    L'approche rigoureuse offre à l'équipe stabilité et rapidité dans l'exécution des idées, et permet également d'appliquer le système même en cas de changement de certains éléments de la composition. Mais un attachement excessif aux positions peut parfois réduire l'espace laissé à la créativité individuelle.

    Quant à l'approche souple, elle offre aux joueurs créatifs davantage d'espace pour peser sur le jeu, mais elle nécessite un haut degré d'harmonie, de confiance et de complicité, des éléments qui ne se construisent pas du jour au lendemain.

    Bruno Fernandes représente peut-être le meilleur exemple du profit que United tire de cette liberté, lui dont le niveau s'est nettement amélioré après l'arrivée de Carrick, avant d'être sacré par la suite meilleur joueur de la saison en Premier League.

    À l'inverse, des interrogations sont apparues quant à la meilleure façon d'exploiter le talent de Rayan Cherki à Manchester City, d'autant plus que Guardiola préférait que le joueur reste dans les zones entre les lignes et à proximité d'Erling Haaland, plutôt que de décrocher trop loin vers l'arrière pour recevoir le ballon.

    Maresca a adopté la même idée, expliquant qu'il existe un plan pour chaque match, et que Cherki peut décrocher dans la moitié de terrain de son équipe pour aider à contrôler le rythme du jeu, mais que lorsque le ballon parvient dans la moitié de terrain adverse, il doit se trouver à l'endroit qui lui permet de créer le danger.

    Au final, le derby de Manchester propose une confrontation entre deux écoles de pensée tactique différentes. Une école qui croit que le système confère aux joueurs une véritable liberté, et une autre qui estime que le joueur a besoin d'espace pour prendre ses décisions afin que l'équipe devienne plus imprévisible.

    Et la question la plus importante demeure : est-ce le système imposé par Maresca qui l'emportera, ou la liberté sur laquelle mise Carrick ?

    La réponse ne se trouvera pas dans la salle de réunion ni sur le tableau de l'entraîneur, mais bien sur la pelouse, lorsque les petits détails commenceront à faire la différence.


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