La NWSL prévoirait le début de saison le plus précoce de son histoire en 2027 pour s’adapter à la Coupe du monde

Le syndicat des joueuses de la NWSL avait déjà fait part de ses inquiétudes concernant d’éventuels changements de calendrier, en particulier quant à leur impact sur la santé et la sécurité des joueuses, les infrastructures et les standards professionnels.

Lorsque le conseil des gouverneurs de la NWSL a voté en avril pour conserver son calendrier printemps-automne jusqu’en 2030, la directrice exécutive de la NWSLPA, Meghann Burke, a salué la stabilité apportée par cette décision tout en exposant les priorités du syndicat pour toute future discussion.

« La NWSL a pris la bonne décision en apportant de la stabilité et de la visibilité concernant le calendrier pour les prochaines années, a déclaré Burke. Tout au long de ce processus, les joueuses ont clairement indiqué que toute discussion sur le calendrier devait donner la priorité à la santé et à la sécurité des joueuses, aux infrastructures [y compris les installations d’entraînement et de match], ainsi qu’aux standards professionnels nécessaires pour concourir au plus haut niveau. La NWSLPA reste déterminée à travailler avec la NWSL afin de favoriser les conditions nécessaires à la poursuite de sa croissance. »