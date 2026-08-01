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La NWSL prévoirait le début de saison le plus précoce de son histoire en 2027 pour s’adapter à la Coupe du monde
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Des changements du calendrier de la NWSL sont-ils à venir ?
En avril, le conseil des gouverneurs de la NWSL a accepté de conserver le calendrier printemps-automne de la ligue jusqu’en 2030. Cet ajustement rapporté maintiendrait ce cadre général intact tout en avançant d’environ un mois le début de la campagne 2027.
La NWSL n’a jamais lancé une saison aussi tôt. Selon le calendrier proposé, les clubs reprendraient la présaison en janvier avant un coup d’envoi le 11 février. La ligue ferait ensuite une pause pour la Coupe du monde, qui se déroulera du 24 juin au 25 juillet, avant de revenir pour terminer la saison et organiser les play-offs ainsi que la finale en novembre.
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Le feuilleton du calendrier se poursuit
Il y a moins de trois mois, le conseil d'administration de la ligue a voté pour maintenir le calendrier en l'état jusqu'en 2030.
« La National Women's Soccer League continuera à fonctionner selon son calendrier actuel, du printemps à l'automne, en 2028, 2029 et 2030 », a indiqué la ligue dans un communiqué.
« Après une évaluation approfondie et une étroite collaboration avec les principales parties prenantes, nous avons pris la décision délibérée de maintenir notre calendrier de compétition existant pour cette période. Cette décision reflète notre confiance dans la forte dynamique et la croissance que la ligue a réalisées sous sa structure actuelle, ainsi que notre engagement à offrir de la stabilité à toutes les personnes investies dans le succès de la NWSL. »
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Que pensent les joueurs ?
Le syndicat des joueuses de la NWSL avait déjà fait part de ses inquiétudes concernant d’éventuels changements de calendrier, en particulier quant à leur impact sur la santé et la sécurité des joueuses, les infrastructures et les standards professionnels.
Lorsque le conseil des gouverneurs de la NWSL a voté en avril pour conserver son calendrier printemps-automne jusqu’en 2030, la directrice exécutive de la NWSLPA, Meghann Burke, a salué la stabilité apportée par cette décision tout en exposant les priorités du syndicat pour toute future discussion.
« La NWSL a pris la bonne décision en apportant de la stabilité et de la visibilité concernant le calendrier pour les prochaines années, a déclaré Burke. Tout au long de ce processus, les joueuses ont clairement indiqué que toute discussion sur le calendrier devait donner la priorité à la santé et à la sécurité des joueuses, aux infrastructures [y compris les installations d’entraînement et de match], ainsi qu’aux standards professionnels nécessaires pour concourir au plus haut niveau. La NWSLPA reste déterminée à travailler avec la NWSL afin de favoriser les conditions nécessaires à la poursuite de sa croissance. »
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Que se passe-t-il ensuite ?
La NWSL s’est tout récemment interrompue pour la Coupe du monde masculine de la FIFA 2026. La saison a repris depuis la fin du tournoi, et la ligue en est actuellement à la 14e journée.
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