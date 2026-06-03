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La NWSL annonce que la finale 2026 se déroulera à nouveau à l’Audi Field, à Washington, D.C
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Le retour à l’Audi Field
Washington, D.C. s’est imposée comme un marché majeur du football féminin, le Washington Spirit ayant ancré sa présence à l’Audi Field. L’attaquante de l’équipe nationale féminine américaine, Trinity Rodman, a contribué à accroître la visibilité du club ces dernières années, tandis que le stade demeurait un élément clé du paysage footballistique local, accueillant également le club de MLS D.C. United.
L’enceinte avait déjà accueilli la finale du championnat de la NWSL en 2022, et la rencontre de 2026 marquera la deuxième fois que la ligue confie l’organisation de son acte final à ce stade.
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« Une saison charnière »
« Washington, D.C. s’est imposée comme l’une des principales places fortes du football féminin : des supporters dévoués, une culture footballistique vibrante et une communauté qui continue de promouvoir le développement de notre sport », a déclaré Jessica Berman, commissaire de la NWSL.
« Alors que le football mobilise l’attention des supporters à travers le pays cette année, le championnat de la NWSL constituera le point d’orgue idéal d’une année historique pour notre sport dans la région. »
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Une page d’histoire s’est écrite à Washington
En 2022, l’Audi Field a accueilli la dernière finale de la NWSL, remportée par les Portland Thorns aux dépens des Kansas City Current, leur troisième titre de championnes. C’est également la première fois depuis cette même année que la finale de la NWSL revient sur la côte Est.
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Quelle est la suite ?
La finale de la NWSL se tiendra le samedi 21 novembre. Auparavant, huit clubs se qualifieront pour les play-offs, dont le premier tour commencera le week-end du 6 novembre.