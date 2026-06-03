Washington, D.C. s’est imposée comme un marché majeur du football féminin, le Washington Spirit ayant ancré sa présence à l’Audi Field. L’attaquante de l’équipe nationale féminine américaine, Trinity Rodman, a contribué à accroître la visibilité du club ces dernières années, tandis que le stade demeurait un élément clé du paysage footballistique local, accueillant également le club de MLS D.C. United.

L’enceinte avait déjà accueilli la finale du championnat de la NWSL en 2022, et la rencontre de 2026 marquera la deuxième fois que la ligue confie l’organisation de son acte final à ce stade.