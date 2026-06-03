Goal.com
En directBillets
Audi Field exteriorGetty

Traduit par

La NWSL annonce que la finale 2026 se déroulera à nouveau à l’Audi Field, à Washington, D.C

NWSL

Pour la deuxième fois de l’histoire de la Ligue nationale de football féminin (NWSL), la finale du championnat se tiendra à l’Audi Field de Washington, D.C., antre du Washington Spirit. Ce même stade avait déjà accueilli la finale 2022, remportée par les Portland Thorns face aux Kansas City Current.

  • Trinity Rodman, Washington SpiritGetty Images

    Le retour à l’Audi Field

    Washington, D.C. s’est imposée comme un marché majeur du football féminin, le Washington Spirit ayant ancré sa présence à l’Audi Field. L’attaquante de l’équipe nationale féminine américaine, Trinity Rodman, a contribué à accroître la visibilité du club ces dernières années, tandis que le stade demeurait un élément clé du paysage footballistique local, accueillant également le club de MLS D.C. United.

    L’enceinte avait déjà accueilli la finale du championnat de la NWSL en 2022, et la rencontre de 2026 marquera la deuxième fois que la ligue confie l’organisation de son acte final à ce stade.

    • Publicité
  • NWSL 2025 championsGetty Images

    « Une saison charnière »

    « Washington, D.C. s’est imposée comme l’une des principales places fortes du football féminin : des supporters dévoués, une culture footballistique vibrante et une communauté qui continue de promouvoir le développement de notre sport », a déclaré Jessica Berman, commissaire de la NWSL.

    « Alors que le football mobilise l’attention des supporters à travers le pays cette année, le championnat de la NWSL constituera le point d’orgue idéal d’une année historique pour notre sport dans la région. »

  • Esme Morgan Washington Spirit 2025Getty Images

    Une page d’histoire s’est écrite à Washington

    En 2022, l’Audi Field a accueilli la dernière finale de la NWSL, remportée par les Portland Thorns aux dépens des Kansas City Current, leur troisième titre de championnes. C’est également la première fois depuis cette même année que la finale de la NWSL revient sur la côte Est.


  • Washington Spirit v NJ/NY Gotham FC - NWSL Championship 2025 Presented by Google PixelGetty Images Sport

    Quelle est la suite ?

    La finale de la NWSL se tiendra le samedi 21 novembre. Auparavant, huit clubs se qualifieront pour les play-offs, dont le premier tour commencera le week-end du 6 novembre.