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Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

La Norvège est décimée par un virus : l’alerte est maximale à la veille du match contre l’Angleterre

Norvège
Coupe du monde

À la veille des quarts de finale de la Coupe du monde, l’équipe de Norvège doit impérativement l’emporter

Alors que la Norvège se prépare pour son quart de finale de laCoupe du monde face à l’Angleterre, l’équipe doit d’abord vaincre un adversaire inattendu : un virus. Ce dernier a déjà contaminé la moitié du groupe, provoquant toux, fièvre, fatigue et douleurs abdominales. Une partie du vestiaire est hors de combat, comme le reconnaît le sélectionneur Stale Solbakken : « Plusieurs joueurs toussent et ont la voix un peu enrouée », explique l’entraîneur norvégien.


Solbakken, lui-même affaibli par une forte grippe, n’a pas pu savourer la victoire historique en huitièmes de finale contre le Brésil : « J’ai laissé le staff célébrer. J’étais trop épuisé, je suis allé me coucher, j’ai revu le match, répondu à quelques messages. J’ai très peu dormi et très mal. »



  • Selon *La Repubblica*, Marcus Holmgren Pedersen, forfait contre le Brésil, est l’un des joueurs les plus étroitement surveillés par le staff médical. Avant lui, l’attaquant Jorgen Strand Larsen avait déjà déclaré forfait en raison de la fièvre. Les raisons ? Pour Solbakken, c’est « la climatisation, les aéroports, les vestiaires. Avec tous ces déplacements, il est normal que ce genre de choses arrive. Nous sommes plus de cinquante personnes et nous avons beaucoup voyagé.»


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