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Senegal Morocco Africa Cup of Nations 2026Getty

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La « malédiction du Maroc » a-t-elle vraiment entravé le développement du football sénégalais ?

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Coupe du monde
Maroc
Sénégal
K. Koulibaly
Sadio Mané
P. Thiaw
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Le football sénégalais est sur la sellette en raison d'une succession de scandales

Le football sénégalais est sous tension après l’élimination précoce des Lions de la Teranga de la Coupe du monde.

Les Lions de la Teranga ont d’abord perdu leurs deux premiers matches contre la France et la Norvège, puis se sont rattrapés en dominant l’Irak, ce qui leur a permis de rallier les seizièmes de finale comme l’une des meilleures troisièmes.

En seizièmes de finale face à la Belgique, les coéquipiers de Sadio Mané menaient 2-0 jusqu’à la 86^e minute, avant que les Européens ne réagissent et ne s’imposent 3-2 après prolongation.

Cette élimination précoce a provoqué la colère des supporters sénégalais, poussant la Fédération sénégalaise de football à limoger l’entraîneur Babi Thiaw et son staff technique.

La crise ne s’est pas arrêtée là : la colère a continué de monter à mesure que des révélations choquantes, assimilables à de vrais « scandales », étaient rendues publiques.

Les supporters sénégalais espéraient un parcours plus long, portés par les performances des Lions de la Teranga lors de la CAN, mais la « malédiction marocaine » semble avoir pesé sur le football sénégalais depuis la crise qui a émaillé la finale de cette compétition.

Les Lions avaient pourtant remporté la finale de la CAN aux tirs au but après prolongation, mais la CAF a ensuite retiré le titre pour l’attribuer au Maroc, en raison du chaos provoqué par ce forfait.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La rébellion de Thiaw avant la Coupe du monde

    Selon la presse, l’entraîneur Babi Thiaw aurait fait part de son mécontentement et refusé de rejoindre la délégation sénégalaise à la Coupe du monde, en raison de l’expiration de son contrat et de l’absence d’accord sur son renouvellement.

    La Fédération sénégalaise a alors publié un communiqué démentant ces rumeurs et évoquant des « perturbations » dans le calendrier de départ, reporté plusieurs fois pour des raisons administratives et logistiques.

    Le site « The Athletic » a relayé ce communiqué, précisant que les discussions contractuelles avec Thiaw étaient légitimes mais n’avaient aucunement perturbé le calendrier de déplacement de l’équipe nationale.

    Max Matthews, correspondant de « The Athletic », a estimé que ces spéculations, à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde, ne pouvaient qu’affecter le moral de l’équipe, les joueurs et le staff technique se sentant inévitablement inquiets et déséquilibrés.

    De fait, les Lions ont ensuite réalisé des performances modestes lors de leurs deux premiers matchs de Coupe du monde, s’inclinant 1-3 face à la France puis 2-3 contre la Norvège.

    • Publicité
  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’affaire Coulibaly révèle une ingérence extérieure dans les choix de Thiou.

    Le remplacement du défenseur Kalidou Koulibaly à la 72^e minute, lors de la défaite du Sénégal face à la Norvège, a suscité de nombreuses interrogations. 

    Selon SeneNews, qui cite des sources au sein des Lions de la Teranga, l’entraîneur Thiaw n’avait pas prévu de remplacer Koulibaly, malgré une prestation du capitaine nettement en deçà des attentes.

    Selon le rapport, la décision de remplacer le défenseur expérimenté n’était pas une initiative directe de l’entraîneur, mais a été prise suite à l’intervention et à la pression exercées par plusieurs capitaines sur la pelouse, notamment Sadio Mané et Idrissa Gana Guèye.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Médecin de l’équipe nationale du Sénégal, spécialiste en gynécologie-obstétrique.

    Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdallah Fall, a affirmé que le médecin de l’équipe nationale manquait des compétences spécialisées nécessaires pour accompagner les joueurs durant la Coupe du monde 2026.

    L’agence Reuters a rapporté ses déclarations lors de la conférence de presse organisée par la Fédération sénégalaise pour dresser le bilan d’une participation décevante à la compétition.

    Il a révélé que ce praticien était spécialisé en gynécologie-obstétrique, et que la fédération ne s'en est rendue compte que tardivement, suscitant l'inquiétude des joueurs quant à leur prise en charge médicale durant la compétition.

    « D’après les retours qui m’ont été transmis, les joueurs ne se sentaient pas suffisamment rassurés quant à l’accompagnement médical qui leur était proposé », a déclaré le président de la Fédération sénégalaise.

    Il a ajouté : « Nous devions mettre à disposition des compétences médicales supplémentaires et rassurantes afin que les joueurs se sentent en confiance, car leur santé passe avant tout. »

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  • senegal(C)Getty Images

    Soirées et consommation d’alcool

    Selon le site « Sport News Afrique », les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football sont en conflit ouvert depuis plusieurs mois : certaines réunions se sont même terminées par des échanges d’insultes.

    Après la finale de la Coupe d’Afrique des nations et les crises juridiques qui ont suivi, ils ont tenté de faire bloc, mais les divergences sont vite revenues en raison d’un conflit sur les primes financières.

    Dans ce climat tendu, où le président de la Fédération sénégalaise, Abdallah Fall, n’a pas réussi à imposer son autorité, la participation à la Coupe du monde s’est transformée en une occasion pour certains responsables de tirer profit de leurs privilèges personnels.

    L’un des vice-présidents a ainsi invité plusieurs créateurs de contenu, dont de jeunes femmes, à assister aux entraînements de l’équipe nationale, une initiative qui a surpris l’ensemble des observateurs.

    Quant au secrétaire général Abdallah Sow, considéré comme l’homme le plus influent de la Fédération sénégalaise, occupé à gérer les affaires de la fédération et son conflit avec Babi Thiam, ne prêtait guère attention aux dépenses des responsables ni au nombre de personnes accompagnant la délégation, parmi lesquelles figuraient des membres des familles de certains responsables et leurs amis, sans que personne ne sache qui prendrait en charge leurs frais de voyage et de séjour.

    Les premiers jours de la délégation sénégalaise aux États-Unis ont ainsi pris des allures de fête, avec des dépenses somptuaires en alcools haut de gamme, cadeaux et soirées privées, sous les yeux médusés des joueurs.

    Le personnel de l’hôtel s’est plaint du comportement de certains responsables de la fédération, tandis que plusieurs joueurs, laissés à eux-mêmes, ont commandé des plats à emporter et quitté l’hôtel sans autorisation.