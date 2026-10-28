La Lazio des miracles et le championnat où il suffit de peu

Il y a des exploits qu’il faut raconter pour ce qu’ils sont, et d’autres qu’il faut interroger pour ce qu’ils révèlent. Celui de la Lazio de Gattuso appartient aux deux catégories, et c’est pourquoi il convient aujourd’hui de le saluer tout en s’en méfiant.
Il y a quelques mois, cette équipe semblait promise à la neuvième place, avec un effectif fatigué, un nouvel entraîneur sortant du naufrage de l’équipe d’Italie au Mondial et un directeur sportif visé par des soupçons tout l’été. Le mercato, pour le dire par euphémisme, a consisté à ne pas en faire. La saison a débuté par une élimination en Coupe d’Italie, à domicile, face à Mantova, club de Serie B. Aujourd’hui, alors que l’Olimpico est déserté par des supporters en signe de protestation, la Lazio compte 25 points en neuf journées, huit victoires et un nul, aucune défaite, et personne devant elle, en attendant l’Inter. Pour trouver mieux à ce stade du championnat depuis l’instauration de la victoire à trois points, il faut remonter à la Juventus de Capello en 2005-2006et à la Roma et ses dix victoires consécutives en 2013-2014 : 27 points chacune. Deux équipes bâties pour gagner, pas pour renaître. Ce constat ne diminue en rien le mérite de la Lazio. Il pose une question au championnat.
Avant de la poser, toutefois, il faut reconnaître pleinement ce mérite, qui tient à une idée de jeu claire et audacieuse. La Lazio de Gattuso presse haut, en marquage individuel, dès les premières relances adverses, et associe à cette férocité une possession patiente et réfléchie : un peu de Gasperini sans le ballon, quelque chose de Sarri dans la gestion du jeu. Surtout, l’entraîneur a exigé de ses joueurs qu’ils jouent toujours ainsi, au risque de subir de lourdes défaites, sans cette peur qui saisit les équipes lorsqu’elles mènent au score. Le résultat s’est encore vu hier à Reggio d’Émilie : 6-2 contre Sassuolo, avec deux penalties manqués en cours de route. L’ancien milieu récupérateur combatif, sur le banc, s’est révélé être un entraîneur résolument moderne. Et cela, surtout après ce qu’à peu près tout le monde a dit après Zenica, mérite d’être reconnu comme il se doit.