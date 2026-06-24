Oscar Mingueza revient dans le viseur de la Juventus, après les contacts établis lors du mercato de janvier. L’Espagnol, né en 1999, sera libre de tout contrat dès le 30 juin, ce qui relance l’intérêt des Turinois, selon les informations d’Alfredo Pedullà.





Formé au FC Barcelone, où il a disputé 64 matchs pour deux buts entre 2020 et 2022, le défenseur a rejoint le Celta Vigo en 2022 et totalise depuis 122 matchs et sept buts. Il compte également quatre sélections avec l’équipe d’Espagne, la dernière en juin 2025.



