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CM grafica Mingueza Juventus Celta 2025 26 deskGetty Images
Gianluca Minchiotti

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La Juventus s’intéresse à nouveau à Mingueza : pourquoi il plaît à Spalletti

Juventus FC
Mercato
Celta Vigo
O. Mingueza

Le club bianconero s’intéresse à nouveau au défenseur latéral espagnol, dont le contrat avec le Celta Vigo expire bientôt.

Oscar Mingueza revient dans le viseur de la Juventus, après les contacts établis lors du mercato de janvier. L’Espagnol, né en 1999, sera libre de tout contrat dès le 30 juin, ce qui relance l’intérêt des Turinois, selon les informations d’Alfredo Pedullà.


Formé au FC Barcelone, où il a disputé 64 matchs pour deux buts entre 2020 et 2022, le défenseur a rejoint le Celta Vigo en 2022 et totalise depuis 122 matchs et sept buts. Il compte également quatre sélections avec l’équipe d’Espagne, la dernière en juin 2025.


  • D’un point de vue technique et tactique, la qualité que les entraîneurs apprécient le plus chez Mingueza est sa polyvalence : capable d’évoluer comme arrière latéral, aussi bien à gauche qu’à droite, il offre des garanties sur les deux flancs. À la Juventus de Luciano Spalletti, Mingueza pourrait ainsi constituer une alternative crédible à Andrea Cambiaso.

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