Les négociations entre la Juventus et l’Atlético Madrid concernant Sorloth se poursuivent, lentement mais sûrement. Après le rejet d’une première offre de 22 millions d’euros, la Vieille Dame est revenue à la charge avec 25 millions, une somme qui ne suffit toujours pas à convaincre les Colchoneros, estimant le joueur à 40 millions. L’écart demeure important, mais la porte reste ouverte si les Bianconeri augmentent leur offre et si les Madrilènes reviennent sur leurs exigences, ce qui pourrait se produire d’ici le 17 juin.





Entre-temps, l’attaquant né en 1995 s’est mis d’accord avec la Juve pour un contrat de 4 millions d’euros par saison jusqu’en 2029, avec une option jusqu’en 2030. À Turin, où Spalletti a également échangé par téléphone avec Sorloth, l’optimisme prévaut quant à l’issue positive du dossier. L’Atlético l’avait recruté en 2024 auprès de Villarreal pour un montant fixe de 32 millions d’euros et le joueur est encore sous contrat avec les Colchoneros pour deux années supplémentaires. À Madrid, l’attaquant de 30 ans a inscrit 43 buts en 103 matchs officiels.



