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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

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La Juventus négocie pour Dibu Martinez malgré le doigt fracturé : devra-t-il se faire opérer ?

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E. Martinez

La Juventus négocie pour le gardien argentin malgré les inquiétudes concernant sa condition physique

Les autres pistes étant tombées à l’eau et profitant de l’aide d’Aston Villa, qui est en train d’acheter au Parma Zion Suzuki, la Juventus est revenue avec insistance sur la piste menant à Emiliano Martinez (LIRE ICI).


Autour du gardien de la sélection argentine, quelques doutes subsistent toutefois concernant son état physique, en particulier au sujet du doigt que le portier s’était cassé lors de l’échauffement de la finale de Ligue Europa contre Fribourg. Dibu avait ensuite joué et remporté ce match, puis il ne s’était pas fait opérer pour ne pas risquer de manquer la Coupe du monde. Après avoir vécu avec ce problème pendant toute la Coupe du monde, la situation se représente désormais : quel est l’état physique de Martinez, qui a manqué le premier rendez-vous officiel de la saison des Villans (la finale de Supercoupe perdue contre le PSG) ?

  • Devra-t-il se faire opérer ?

    En Angleterre, le Daily Mail écrit : « La Juventus est prête à miser sur Emiliano Martinez malgré les doutes liés à une blessure au doigt ». En Italie, Nicolò Schira tweete : « Au-delà de l’accord économique qui reste à trouver avec Aston Villa, la Juventus veut d’abord bien comprendre l’état du gardien argentin, qui a un doigt cassé et pourrait se faire opérer. Dans ce cas, il serait absent pendant 3 mois ».

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  • La blessure et la Coupe du monde

    Les dernières déclarations de Martinez sur son état remontent au 18 juillet, à la veille de la finale mondiale ensuite perdue par l’Argentine contre l’Espagne : « Ma main me fait encore mal, tous les jours. Tous les spécialistes de la main que j’ai consultés me disaient que j’aurais dû me faire opérer. Mais maintenant, je n’y pense plus. Si je m’étais fait opérer, je n’aurais pas joué le Mondial et donc j’avais des problèmes. Au début, je ne pouvais pas faire de séances avec mes coéquipiers, mais après le match contre l’Égypte, j’ai recommencé à m’entraîner normalement et, sincèrement, je me sens beaucoup mieux ».

  • LA FINALE DE LA LIGUE EUROPA

    En mai, après la finale de Ligue Europa remportée, le gardien avait déclaré : « Je me suis cassé un doigt pendant l’échauffement. Cela ne m’était jamais arrivé, mais je ne l’ai pas vu comme quelque chose de négatif. Chaque fois que j’essayais d’attraper le ballon, le doigt glissait de l’autre côté. Mais ce sont des choses auxquelles il faut faire face : toutes les mauvaises choses mènent à quelque chose de positif. J’ai utilisé toute mon expérience et je suis fier d’avoir défendu la cage d’Aston Villa ».

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