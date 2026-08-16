La Juventus négocie pour Dibu Martinez malgré le doigt fracturé : devra-t-il se faire opérer ?

Les autres pistes étant tombées à l’eau et profitant de l’aide d’Aston Villa, qui est en train d’acheter au Parma Zion Suzuki, la Juventus est revenue avec insistance sur la piste menant à Emiliano Martinez (LIRE ICI).





Autour du gardien de la sélection argentine, quelques doutes subsistent toutefois concernant son état physique, en particulier au sujet du doigt que le portier s’était cassé lors de l’échauffement de la finale de Ligue Europa contre Fribourg. Dibu avait ensuite joué et remporté ce match, puis il ne s’était pas fait opérer pour ne pas risquer de manquer la Coupe du monde. Après avoir vécu avec ce problème pendant toute la Coupe du monde, la situation se représente désormais : quel est l’état physique de Martinez, qui a manqué le premier rendez-vous officiel de la saison des Villans (la finale de Supercoupe perdue contre le PSG) ?