La Juventus aurait pris contact avec Parme au sujet de Mateo Pellegrino

Après avoir dit adieu à Vlahovic, dont un retour est aujourd’hui exclu, la Juventus cherche à se séparer d’Openda et de David. Le premier, arrivé contre 3,3 M€ de prêt payant et 40,6 M€ de rachat obligatoire, est mis sur le marché à partir de 30 M€. Il intéresse Lens (où il a déjà évolué), Lyon, Rennes et Coventry City. Le second, auteur d’un Mondial en dents de scie, est valorisé 35 millions d’euros. La Juve veut monétiser, mais un prêt avec option d’achat obligatoire reste une option pour les deux joueurs.





À ce duo ex-Ligue 1 s’ajoute Milik, dont le contrat expire en 2027 et qui pourrait être résilié d’un commun accord. Le temps presse, la révolution est lancée : l’attaque de la Juve va encore être renouvelée, et la marge d’erreur, cette fois, est extrêmement réduite.