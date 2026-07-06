La Juventus ne s’arrêtera pas à Jeff Ekhator. Après avoir recruté l’attaquant né en 2006 en provenance de Gênes pour 16 millions d’euros plus 2 millions de bonus, le club turinois, sous l’impulsion de Carnevali, cherche encore deux renforts offensifs capables de s’insérer dans le système de Spalletti. En pole position figure Kolo Muani, déjà ciblé à l’été 2025 : les discussions avec le Paris Saint-Germain sont en cours. La Juve a déjà l’accord du joueur, qui a repoussé des offres anglaises et saoudiennes pour revenir revêtir le maillot bianconero ; il ne manque plus que le feu vert des Parisiens, mais la volonté et le temps jouent en faveur d’un accord, possible d’ici la fin de la semaine.
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La Juventus aurait pris contact avec Parme au sujet de Mateo Pellegrino
RÉPONSE DE PELLEGRINO : QUEL EST LE COÛT ?
Pour le poste vacant, pas de nom phare mais plusieurs pistes à explorer. La dernière mène à Parme, au Tardini : selon Sportitalia, lors des contacts avec le club ducal au sujet de Zion Suzuki, gardien surveillé de près, le nom de Mateo Pellegrini est également ressorti. L’attaquant argentin, auteur de 9 buts en championnat et de 3 en Coupe d’Italie la saison passée, est depuis longtemps sur les tablettes de la Juve. Un nom que la Juve suit de longue date et qui pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines. Recruté 1,637 million d’euros à Vélez (selon le bilan financier), il est désormais valorisé au moins 25 millions d’euros. Le club parmesan, réputé pour ses transactions onéreuses, doit reverser 50 % d’une éventuelle indemnité au club argentin. Les deux formations, qui entretiennent d’excellentes relations, devraient revenir sur le sujet. Mais la Juve a pour l’instant deux priorités : Kolo Muani et les départs.
Via Openda et David
Après avoir dit adieu à Vlahovic, dont un retour est aujourd’hui exclu, la Juventus cherche à se séparer d’Openda et de David. Le premier, arrivé contre 3,3 M€ de prêt payant et 40,6 M€ de rachat obligatoire, est mis sur le marché à partir de 30 M€. Il intéresse Lens (où il a déjà évolué), Lyon, Rennes et Coventry City. Le second, auteur d’un Mondial en dents de scie, est valorisé 35 millions d’euros. La Juve veut monétiser, mais un prêt avec option d’achat obligatoire reste une option pour les deux joueurs.
À ce duo ex-Ligue 1 s’ajoute Milik, dont le contrat expire en 2027 et qui pourrait être résilié d’un commun accord. Le temps presse, la révolution est lancée : l’attaque de la Juve va encore être renouvelée, et la marge d’erreur, cette fois, est extrêmement réduite.
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