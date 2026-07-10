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Gianluca Minchiotti

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La Juventus augmente son offre pour Kolo Muani : la balle est désormais dans le camp du Paris Saint-Germain

Juventus FC
Mercato
R. Kolo Muani
Paris Saint-Germain

De nouveaux contacts ont été établis entre la Juventus et les champions d’Europe au sujet de l’attaquant français.

La Juventus accélère à nouveau pour Randal Kolo Muani et se rapproche d’un accord. Le club bianconero a faitsavoir au Paris Saint-Germain qu’il était prêt à améliorer sa première offre, initialement fixée à environ 30 millions d’euros plus des bonus.


Les discussions se poursuivent et la décision finale revient désormais au PSG, qui a placé l’attaquant sur le marché et se dit prêt à étudier d’autres propositions, tout comme la Vieille Dame conserve des pistes alternatives, notamment celle menant à Sorloth. La Juventus peut toutefois compter sur l’appui du joueur : Kolo Muani continue de désigner Turin comme sa destination de prédilection et presse pour revêtir le maillot bianconero.


  • CONTACTS PERMANENTS

    Selon Fabrizio Romano, les discussions entre la Juventuset le Paris Saint-Germain se poursuivent à un rythme soutenu, les agents s’activant pour trouver un accord. Les prochains jours s’annoncent cruciaux pour savoir si la nouvelle offre turinoise suffira à convaincre le club français. Sur sa chaîne YouTube, Romano explique : « Concernant Randal Kolo Muani, les contacts entre la Juventus et le Paris Saint-Germain se sont poursuivis. Ces dernières heures, la Juve a signifié au PSG sa volonté d’améliorer son offre. Le club turinois dépasse désormais le montant initial de 30 millions d’euros, bonus inclus. La balle est donc de nouveau dans le camp parisien, et le ping-pong diplomatique se poursuit entre les deux formations. »


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