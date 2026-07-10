La Juventus augmente son offre pour Kolo Muani : la balle est désormais dans le camp du Paris Saint-Germain

La Juventus accélère à nouveau pour Randal Kolo Muani et se rapproche d’un accord. Le club bianconero a faitsavoir au Paris Saint-Germain qu’il était prêt à améliorer sa première offre, initialement fixée à environ 30 millions d’euros plus des bonus.





Les discussions se poursuivent et la décision finale revient désormais au PSG, qui a placé l’attaquant sur le marché et se dit prêt à étudier d’autres propositions, tout comme la Vieille Dame conserve des pistes alternatives, notamment celle menant à Sorloth. La Juventus peut toutefois compter sur l’appui du joueur : Kolo Muani continue de désigner Turin comme sa destination de prédilection et presse pour revêtir le maillot bianconero.



