La folie du mercato : Al-Hilal joue avec tout le monde et Benzema, une crise majeure !

Al-Hilal se tourne vers la recherche d'un nouvel attaquant pour remplacer Benzema, alors que l'on évoque la possibilité de parvenir à un accord financier de règlement avec la star française et de mettre fin à la relation entre les deux parties. Toutefois, le chemin vers cette étape n'est pas simple, car le joueur tient à percevoir l'intégralité de ses dus financiers conformément aux conditions de son départ.

C'est ici qu'apparaît la véritable crise pour la direction d'Al-Hilal : se séparer de Benzema ne sera pas une simple décision technique, mais un dossier financier nécessitant un accord complet entre les deux parties, d'autant que la star française ne semble pas disposée à quitter le club sans avoir perçu l'ensemble de ses salaires, ce qui pourrait compliquer la conclusion de l'opération et contraindre la direction à chercher une formule qui satisfasse le joueur tout en préservant les intérêts du club.

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Et si Al-Hilal parvient à franchir cet obstacle, les regards se tourneront directement vers Victor Osimhen, qui représente la cible prioritaire pour renforcer le poste d'attaquant. Recruter un attaquant de l'envergure du Nigérian constituerait un changement manifeste dans la ligne offensive, mais cela est d'abord conditionné par le règlement du dossier Benzema et l'obtention d'un accord concernant son départ.