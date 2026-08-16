La folie du mercato : Al-Hilal joue avec tout le monde et Benzema, une crise majeure !

Al-Hilal est entré dans une phase décisive du mercato estival, alors que la direction du club se retrouve face à un ensemble de dossiers interdépendants qui pourraient changer complètement le visage de l'équipe dans les prochains jours, du renforcement de la ligne offensive à l'avenir de certaines stars, en passant par les noms qui pourraient partir dès l'arrivée des nouvelles recrues.
Al-Hilal estime que son effectif n'a pas encore atteint la configuration souhaitée par le staff technique. C'est pourquoi la direction continue de s'activer avec force pour combler les lacunes. Mais le dossier le plus complexe semble lié au Français Karim Benzema, dont l'avenir avec l'équipe est entouré de doutes, au moment où le Nigérian Victor Osimhen s'impose comme la cible principale pour renforcer le poste d'attaquant.