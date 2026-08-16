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La folie du mercato : Al-Hilal joue avec tout le monde et Benzema, une crise majeure !

FEATURES
Al Hilal
K. Benzema
Arabie saoudite
France

Qu'attend le leader de l'Asie ?

Al-Hilal est entré dans une phase décisive du mercato estival, alors que la direction du club se retrouve face à un ensemble de dossiers interdépendants qui pourraient changer complètement le visage de l'équipe dans les prochains jours, du renforcement de la ligne offensive à l'avenir de certaines stars, en passant par les noms qui pourraient partir dès l'arrivée des nouvelles recrues.

Al-Hilal estime que son effectif n'a pas encore atteint la configuration souhaitée par le staff technique. C'est pourquoi la direction continue de s'activer avec force pour combler les lacunes. Mais le dossier le plus complexe semble lié au Français Karim Benzema, dont l'avenir avec l'équipe est entouré de doutes, au moment où le Nigérian Victor Osimhen s'impose comme la cible principale pour renforcer le poste d'attaquant.

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    Benzema et Osimhen : une crise au cœur d'Al-Hilal

    Al-Hilal se tourne vers la recherche d'un nouvel attaquant pour remplacer Benzema, alors que l'on évoque la possibilité de parvenir à un accord financier de règlement avec la star française et de mettre fin à la relation entre les deux parties. Toutefois, le chemin vers cette étape n'est pas simple, car le joueur tient à percevoir l'intégralité de ses dus financiers conformément aux conditions de son départ.

    C'est ici qu'apparaît la véritable crise pour la direction d'Al-Hilal : se séparer de Benzema ne sera pas une simple décision technique, mais un dossier financier nécessitant un accord complet entre les deux parties, d'autant que la star française ne semble pas disposée à quitter le club sans avoir perçu l'ensemble de ses salaires, ce qui pourrait compliquer la conclusion de l'opération et contraindre la direction à chercher une formule qui satisfasse le joueur tout en préservant les intérêts du club.

    À lire également : Al-Ittihad à la croisée des chemins : le rêve a-t-il pris fin avant même de commencer ?

    Et si Al-Hilal parvient à franchir cet obstacle, les regards se tourneront directement vers Victor Osimhen, qui représente la cible prioritaire pour renforcer le poste d'attaquant. Recruter un attaquant de l'envergure du Nigérian constituerait un changement manifeste dans la ligne offensive, mais cela est d'abord conditionné par le règlement du dossier Benzema et l'obtention d'un accord concernant son départ.

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  • Pedro Neto ouvre la porte à un départ de Malcom

    L'histoire ne s'arrête pas au poste d'avant-centre, car Al-Hilal souhaite également renforcer son flanc droit, et les regards semblent se tourner vers le Portugais Pedro Neto, qui représente l'une des options les plus en vue pour étoffer la ligne offensive.

    Et si Al-Hilal parvient à conclure le transfert de Neto, la porte s'ouvrira alors au départ du Brésilien Malcom, qui est déjà parvenu à un accord avec Al-Diriyah sur les conditions personnelles, avec un contrat s'étendant sur trois saisons, tandis que l'aval d'Al-Hilal demeure l'étape décisive pour finaliser son transfert.

    Mais même le transfert de Malcom ne se déroule pas indépendamment de la nouvelle opération ; Al-Hilal ne veut pas perdre un joueur étranger avant de s'assurer de l'arrivée de son remplaçant, ce qui fait de la conclusion du dossier Neto une condition essentielle pour ouvrir la voie au transfert de l'ailier brésilien vers Al-Diriyah.

    Il ne s'agit pas seulement de l'accord d'Al-Hilal, mais aussi d'organiser les dossiers de la bonne manière, car le club souhaite parvenir à un point où Malcom partirait sans laisser de vide dans l'effectif, tout en obtenant en même temps un nouvel ailier capable d'apporter le plus recherché.

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    Al Hilal face à un scénario idéal

    Si Al-Hilal parvient à boucler les transferts d'Osimhen et de Pedro Neto, tout en réglant le dossier Benzema d'une manière qui préserve les intérêts du club, alors « le Leader » aura redessiné son effectif selon ses besoins techniques de façon quasi complète, en se séparant de certains noms et en les remplaçant par de solides recrues offensives.

    Plus intéressant encore, la réussite de ces mouvements signifierait que la direction d'Al-Hilal a géré ses dossiers avec une extrême rigueur : le recrutement d'Osimhen nécessite d'abord de régler la situation de Benzema, et la signature de Neto ouvre la porte au départ de Malcom. Ainsi, chaque transaction est liée à une autre et ne peut être traitée de manière isolée.

    C'est pourquoi les prochains jours s'annoncent riches en détails, et pourraient déboucher au final sur un visage totalement nouveau d'Al-Hilal. Le club ne cherche pas seulement de nouveaux joueurs, il tente de réorganiser entièrement son effectif sans laisser aucun poste vacant.

    Et s'il réussit à mener à bien cette série de mouvements, il aura comblé ses besoins essentiels et envoyé un message fort à tous ses concurrents avant la fermeture du marché des transferts.

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