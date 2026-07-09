À l’occasion du vingtième anniversaire du quatrième titre mondial conquis par la Nazionale le 9 juillet 2006, la FIGC célèbre le triomphe de Berlin avec une émission spéciale intitulée « Nous, les champions de 2006 », diffusée sur la plateforme numérique Vivo Azzurro TV et sur les réseaux sociaux de la fédération. Ce documentaire rend hommage à l’exploit des Azzurri à travers les témoignages des principaux acteurs de cette Coupe du monde, de l’ancien sélectionneur Marcello Lippi à Gigi Buffon, en passant par Alessandro Del Piero et Francesco Totti. S’y ajoutent les témoignages de Marco Materazzi, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, Angelo Peruzzi, ainsi qu’un hommage émouvant de Nicola Riva, fils de l’incomparable champion et manager de l’équipe nationale Gigi Riva.
Getty Images
Traduit par
La FIGC célèbre le vingtième anniversaire de l'Allemagne 2006. Malagò : « Les succès du passé constituent une source de motivation pour l'avenir. »
DES MOTIVATIONS POUR L'AVENIR
« Cette célébration, souligne le président de la Fédération Giovanni Malagò, doit nous projeter vers l’avenir : c’est dans nos victoires passées que l’équipe nationale puise l’élan nécessaire pour revivre au plus vite ces émotions extraordinaires. Notre devoir est de travailler chaque jour pour retrouver ce niveau de compétition. Le maillot bleu incarne la fierté et l’appartenance ; c’est un symbole à honorer et le meilleur vecteur des valeurs du football italien à travers le monde. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles