À l’occasion du vingtième anniversaire du quatrième titre mondial conquis par la Nazionale le 9 juillet 2006, la FIGC célèbre le triomphe de Berlin avec une émission spéciale intitulée « Nous, les champions de 2006 », diffusée sur la plateforme numérique Vivo Azzurro TV et sur les réseaux sociaux de la fédération. Ce documentaire rend hommage à l’exploit des Azzurri à travers les témoignages des principaux acteurs de cette Coupe du monde, de l’ancien sélectionneur Marcello Lippi à Gigi Buffon, en passant par Alessandro Del Piero et Francesco Totti. S’y ajoutent les témoignages de Marco Materazzi, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, Angelo Peruzzi, ainsi qu’un hommage émouvant de Nicola Riva, fils de l’incomparable champion et manager de l’équipe nationale Gigi Riva.