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La FIFA lance le projet « Santé et performance des femmes » afin d’apporter un soutien plus adapté aux footballeuses
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Le projet « Santé et performance des femmes » de la FIFA
Le projet « Santé et performance des femmes » de la FIFA a été lancé pour faire progresser la recherche et les connaissances sur les athlètes féminines, afin d’offrir aux joueuses un accompagnement sur mesure tout au long de leur carrière.
Cette initiative vise à mieux comprendre les athlètes féminines en tenant compte de leurs besoins individuels et de leur environnement, afin d’adapter le soutien pour optimiser leur santé et leurs performances globales.
Il répond aussi à un problème historique : les footballeuses sont souvent entraînées, encadrées et évaluées selon des modèles conçus pour les hommes.
Le projet s’articule autour de plusieurs axes prioritaires :
La physiologie
féminine, l’âge
de procréation, le suivi
de la santé menstruelle, la grossesse et le post-partum
, la fertilité
, la ménopause
, la santé
pelvienne, la nutrition
, la récupération
, le sommeil
, la force et le conditionnement
physique, ainsi que le dépistage et le profilage.
La position officielle de la FIFA
« La FIFA vise à optimiser la santé, le bien-être et les performances de chaque footballeuse, tout en approfondissant les connaissances sur les femmes et les filles dans le football à tous les échelons de la discipline », a déclaré Dame Sarai Bareman, directrice du football féminin à la FIFA.
« Ensemble, nous pouvons faire encore davantage pour soutenir nos joueuses, dont le nombre ne cesse de croître, et veiller à ce qu’elles bénéficient de formations, d’un accompagnement et d’une compréhension adaptés à leurs besoins spécifiques en tant que femmes. »
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Le moment est parfaitement choisi
À l’approche de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027, l’instance dirigeante renforce ses efforts en matière de recherche et de formation sur la santé et la performance des footballeuses.
Cette dixième édition de la Coupe du monde féminine de la FIFA sera ainsi l’occasion de mettre en place un dispositif pertinent, destiné à garantir que les joueuses reçoivent un accompagnement adapté à leurs besoins spécifiques.
Quelle est la prochaine étape ?
Le projet est désormais opérationnel : les 211 fédérations membres de la FIFA peuvent désormais accéder à cette initiative et à ses 13 modules pédagogiques.