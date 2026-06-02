Le projet « Santé et performance des femmes » de la FIFA a été lancé pour faire progresser la recherche et les connaissances sur les athlètes féminines, afin d’offrir aux joueuses un accompagnement sur mesure tout au long de leur carrière.

Cette initiative vise à mieux comprendre les athlètes féminines en tenant compte de leurs besoins individuels et de leur environnement, afin d’adapter le soutien pour optimiser leur santé et leurs performances globales.

Il répond aussi à un problème historique : les footballeuses sont souvent entraînées, encadrées et évaluées selon des modèles conçus pour les hommes.

Le projet s’articule autour de plusieurs axes prioritaires :

La physiologie

féminine, l’âge

de procréation, le suivi

de la santé menstruelle, la grossesse et le post-partum

, la fertilité

, la ménopause

, la santé

pelvienne, la nutrition

, la récupération

, le sommeil

, la force et le conditionnement

physique, ainsi que le dépistage et le profilage.