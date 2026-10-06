La dernière de Messi : la composition officielle de l’Argentine

Une nuit promise à entrer dans l’histoire du football argentin. Au Monumental de Buenos Aires, l’Argentine affronte le Bénin lors d’un match amical à la saveur particulière, destiné à se transformer en dernier chapitre de l’aventure de Lionel Messi avec le maillot de l’Albiceleste. Après plus de vingt ans, le numéro 10 est prêt à faire ses adieux au public argentin pour la dernière fois.





Une soirée construite autour du capitaine, célébré devant son peuple. Le coup d’envoi est fixé à 20 heures locales, 1h00 en Italie, pour un match dans lequel le résultat passe inévitablement au second plan face à l’émotion des adieux.



