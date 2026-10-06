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messiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

La dernière de Messi : la composition officielle de l’Argentine

L. Messi
Argentine vs Bénin
Argentine
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Matchs Amicaux

À 1 heure du matin, heure italienne, Argentine-Bénin se joue à Buenos Aires, le dernier match de Messi avec le maillot de la sélection argentine

Une nuit promise à entrer dans l’histoire du football argentin. Au Monumental de Buenos Aires, l’Argentine affronte le Bénin lors d’un match amical à la saveur particulière, destiné à se transformer en dernier chapitre de l’aventure de Lionel Messi avec le maillot de l’Albiceleste. Après plus de vingt ans, le numéro 10 est prêt à faire ses adieux au public argentin pour la dernière fois.


Une soirée construite autour du capitaine, célébré devant son peuple. Le coup d’envoi est fixé à 20 heures locales, 1h00 en Italie, pour un match dans lequel le résultat passe inévitablement au second plan face à l’émotion des adieux.


  • La composition de l’Argentine

    Lionel Scaloni choisit Messi d’entrée : le génie argentin guidera l’Albiceleste pour la dernière fois, accompagné de plusieurs protagonistes du cycle qui a ramené l’Argentine sur le toit du monde. En face, le Bénin tentera de jouer son rôle et de rendre le match aussi compétitif que possible, tout en étant conscient que tous les projecteurs seront braqués sur le numéro 10.



    ARGENTINE (4-3-3) : Emiliano Martínez ; Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico ; Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul ; Alvarez, Lautaro, Messi. Sélectionneur : Scaloni.


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