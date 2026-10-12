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La décision est désormais proche : Conte attend le signal de Manchester United

Atletico Madrid U19 vs Manchester United U19
Atletico Madrid U19
Manchester United U19
UEFA Youth League
M. Carrick
A. Conte
E. Howe
Espagne
Angleterre
Italie

L'histoire courte de Carrick approche de sa fin

La pression s'accentue sur l'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, au vu du début de saison difficile de son équipe sous sa direction.

United n'a décroché qu'une seule victoire lors de ses six premiers matches de Premier League cette saison, et a également gaspillé une avance de deux buts face à Brighton en Coupe de la Ligue, quittant ainsi la compétition sur sa propre pelouse.

L'équipe n'a gardé sa cage inviolée face à aucun adversaire anglais cette saison, tandis que de précédents rapports du site « The Athletic » faisaient état de la persistance des inquiétudes des dirigeants du groupe « Ineos » concernant l'intensité du jeu de l'équipe et sa capacité à appliquer les fondamentaux, en particulier le pressing et la fermeture des espaces, sous la direction de Carrick.

Selon des informations italiennes, l'Italien Antonio Conte et l'Anglais Eddie Howe sont les deux candidats les plus souvent évoqués pour succéder à Carrick. Conte, sacré à six reprises en championnat, dont une fois en Premier League avec Chelsea, semble avoir donné des indices sur sa vision de son avenir durant la trêve internationale.

  • Des indices clairs ? Conte dévoile sa vision pour Manchester United

    Dans un long entretien accordé à "The Athletic", Conte, âgé de 57 ans, a évoqué la différence entre la Premier League et les autres grands championnats, déclarant : "En Angleterre, ils utilisent aujourd'hui des lance-roquettes sur le marché des transferts, alors que les autres, partout ailleurs, en sont encore aux pistolets".

    Il a ajouté : "Mais nous devons aussi faire attention à la manière dont l'argent est dépensé. C'est pour cela que nous parlions précédemment de la nécessité de réaliser les bonnes évaluations et d'avoir une vision claire ; vous pouvez avoir de l'argent, mais vous devez le dépenser avec intelligence".

    Conte a poursuivi : "Quand vous rejoignez un club dont l'histoire parle d'elle-même, une histoire remplie de coupes, de titres de champion et de victoires, vous ne pouvez honorer cette histoire que d'une seule manière : en ayant l'ambition de ramener le club dans la course à ces objectifs s'il ne les atteint pas actuellement".

    Il a expliqué : "Je sais très bien qu'une seule équipe peut gagner chaque année, mais je dois porter cette ambition dans mon cœur, et faire naître dans le cœur des supporters, des joueurs et des dirigeants cette étincelle et cet espoir qui vous font dire : nous pouvons gagner".

    Il a encore ajouté : "Il y a beaucoup de clubs qui ont, dans une certaine mesure, perdu le lien avec leur histoire. J'aimerais rejoindre l'un de ces clubs pour faire revivre cette histoire et la faire briller de nouveau ; des clubs où vous ressentez la pression, et où vous savez que vous n'y allez pas simplement pour participer, mais pour rivaliser".

    À lire aussi : Mazraoui parmi eux, un grand danger menace United face à l'Atlético

  • L'Arabie saoudite et la Turquie refusées : Fabrizio Romano met les points sur les i

    Le journaliste italien Fabrizio Romano s'est exprimé sur la possibilité d'un retour de Conte sur un banc, affirmant que l'entraîneur est tout à fait prêt à reprendre sa carrière.

    Romano a ajouté : « Antonio Conte a quitté Naples cet été, et il est prêt à revenir. Il a refusé des offres venues d'Arabie saoudite et de Turquie, parce qu'il voulait rejoindre un club prestigieux dans l'un des grands championnats. »

    Et de poursuivre : « C'est son souhait pour le moment, et il faut attendre de voir ce qui se passera ensuite. »

  • La presse italienne en rajoute : Conte attend un signe de United

    Enzo Bucchioni, journaliste du site « Tuttomercatoweb », a rapporté que Conte se rapproche d'un accord avec Manchester United, qui connaît un mauvais début de saison en Premier League et a récemment concédé le match nul face à Tottenham, dirigé par Roberto De Zerbi. 

    Dans le même temps, le site « Calciomercato » a indiqué que la direction de Manchester United étudiait sérieusement la possibilité de limoger Carrick, et que Conte était prêt à prendre les rênes de l'équipe.

    Le rapport italien, repris par le site TEAMtalk, précise : « La direction de Manchester United étudie sérieusement la possibilité de limoger Michael Carrick et de confier la mission à Conte, qui ferait ainsi son retour en Angleterre après ses expériences à Chelsea entre 2016 et 2018, puis à Tottenham entre 2021 et 2023. »

    Le site ajoute : « Conte accueillerait avec grand enthousiasme un appel de Manchester United. »

    À lire aussi : le « trésor du Barça » émerveille Conte : ils font quelque chose d'exceptionnel

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