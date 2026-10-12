La pression s'accentue sur l'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, au vu du début de saison difficile de son équipe sous sa direction.
United n'a décroché qu'une seule victoire lors de ses six premiers matches de Premier League cette saison, et a également gaspillé une avance de deux buts face à Brighton en Coupe de la Ligue, quittant ainsi la compétition sur sa propre pelouse.
L'équipe n'a gardé sa cage inviolée face à aucun adversaire anglais cette saison, tandis que de précédents rapports du site « The Athletic » faisaient état de la persistance des inquiétudes des dirigeants du groupe « Ineos » concernant l'intensité du jeu de l'équipe et sa capacité à appliquer les fondamentaux, en particulier le pressing et la fermeture des espaces, sous la direction de Carrick.
Selon des informations italiennes, l'Italien Antonio Conte et l'Anglais Eddie Howe sont les deux candidats les plus souvent évoqués pour succéder à Carrick. Conte, sacré à six reprises en championnat, dont une fois en Premier League avec Chelsea, semble avoir donné des indices sur sa vision de son avenir durant la trêve internationale.