Dans un long entretien accordé à "The Athletic", Conte, âgé de 57 ans, a évoqué la différence entre la Premier League et les autres grands championnats, déclarant : "En Angleterre, ils utilisent aujourd'hui des lance-roquettes sur le marché des transferts, alors que les autres, partout ailleurs, en sont encore aux pistolets".

Il a ajouté : "Mais nous devons aussi faire attention à la manière dont l'argent est dépensé. C'est pour cela que nous parlions précédemment de la nécessité de réaliser les bonnes évaluations et d'avoir une vision claire ; vous pouvez avoir de l'argent, mais vous devez le dépenser avec intelligence".

Conte a poursuivi : "Quand vous rejoignez un club dont l'histoire parle d'elle-même, une histoire remplie de coupes, de titres de champion et de victoires, vous ne pouvez honorer cette histoire que d'une seule manière : en ayant l'ambition de ramener le club dans la course à ces objectifs s'il ne les atteint pas actuellement".

Il a expliqué : "Je sais très bien qu'une seule équipe peut gagner chaque année, mais je dois porter cette ambition dans mon cœur, et faire naître dans le cœur des supporters, des joueurs et des dirigeants cette étincelle et cet espoir qui vous font dire : nous pouvons gagner".

Il a encore ajouté : "Il y a beaucoup de clubs qui ont, dans une certaine mesure, perdu le lien avec leur histoire. J'aimerais rejoindre l'un de ces clubs pour faire revivre cette histoire et la faire briller de nouveau ; des clubs où vous ressentez la pression, et où vous savez que vous n'y allez pas simplement pour participer, mais pour rivaliser".