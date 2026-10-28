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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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La crédibilité du Ballon d'Or ébranlée ? Un journaliste reconnaît son erreur de vote : je présente mes excuses à Kane

H. Kane
L. Yamal
Bayern Munich
Angleterre
Espagne
Allemagne

Lamal totalement ignoré : une évaluation choc pour le détenteur du Ballon d'Or

Harry Kane a été sacré Ballon d'Or 2026, mais le vote de l'un des membres du jury a suscité la polémique après qu'il eut classé le capitaine du Bayern Munich à la sixième place, derrière Ferran Torres et Kylian Mbappé, malgré son sacre.

Désormais, le journaliste croate Dravko Rijetch a reconnu s'être trompé dans son évaluation de la saison de l'attaquant anglais.

Rijetch est membre du jury du magazine « France Football », qui décerne le Ballon d'Or, depuis 1992. Dans sa liste des dix meilleurs joueurs pour 2026, il a placé Rodri en première position, suivi d'Erling Haaland puis de Lionel Messi, tandis qu'il a classé Kane sixième.

La liste du journaliste croate était dépourvue du nom de Lamine Yamal, qui a terminé troisième du classement final de la récompense.

Les choix du journaliste croate, qui travaille pour le journal « Sportske Novosti », ont soulevé des interrogations sur son évaluation de la performance de Kane, avant qu'il ne finisse par reconnaître son erreur, selon un rapport publié par le journal Bild allemand ce mercredi.

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  • « Je reconnais mon erreur »

    Rieth a écrit dans un communiqué publié par le journal « Sportske Novosti » sur son compte Instagram : « Dès le départ, je reconnais mon erreur et j'en assume la responsabilité, en ma qualité de membre du jury du Ballon d'Or France Football 2026, dans l'évaluation de la performance de Harry Kane, après l'avoir classé seulement sixième parmi la liste des dix joueurs que j'ai choisis. »

    Il a également déclaré au journal « Večernji list » qu'il devait admettre que placer Kane à une position aussi reculée était une erreur.

    Le journaliste croate a expliqué que son attention portée sur la Coupe du monde était à l'origine de son évaluation, puisqu'il a accordé aux performances des joueurs avec leurs sélections nationales un poids plus important que leur niveau avec leurs clubs.

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    Rieth s'est appuyé dans ses choix sur le sacre de Rodri au titre de la Coupe du monde avec l'Espagne, ainsi que sur les belles performances de Haaland, Messi et Mbappé avec leurs sélections.

    Il a également évoqué le but de la victoire inscrit par Ferran Torres pour l'Espagne lors de la finale face à l'Argentine.

    En revanche, Kane a marqué six buts et délivré une passe décisive durant la Coupe du monde, et a conduit la sélection d'Angleterre jusqu'aux demi-finales. Malgré cela, Rieth a estimé que Lamine Yamal avait joué « un rôle réellement marginal » dans le sacre de l'Espagne au titre.

    Quant au classement de Haaland à la deuxième place, le journaliste l'a justifié par l'importance de l'attaquant norvégien pour la sélection de son pays, qu'il a qualifiée de « surprise de premier ordre ».

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