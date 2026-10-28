La crédibilité du Ballon d'Or ébranlée ? Un journaliste reconnaît son erreur de vote : je présente mes excuses à Kane

Harry Kane a été sacré Ballon d'Or 2026, mais le vote de l'un des membres du jury a suscité la polémique après qu'il eut classé le capitaine du Bayern Munich à la sixième place, derrière Ferran Torres et Kylian Mbappé, malgré son sacre.

Désormais, le journaliste croate Dravko Rijetch a reconnu s'être trompé dans son évaluation de la saison de l'attaquant anglais.

Rijetch est membre du jury du magazine « France Football », qui décerne le Ballon d'Or, depuis 1992. Dans sa liste des dix meilleurs joueurs pour 2026, il a placé Rodri en première position, suivi d'Erling Haaland puis de Lionel Messi, tandis qu'il a classé Kane sixième.

La liste du journaliste croate était dépourvue du nom de Lamine Yamal, qui a terminé troisième du classement final de la récompense.

Les choix du journaliste croate, qui travaille pour le journal « Sportske Novosti », ont soulevé des interrogations sur son évaluation de la performance de Kane, avant qu'il ne finisse par reconnaître son erreur, selon un rapport publié par le journal Bild allemand ce mercredi.