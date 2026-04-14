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Legacy Spain 3 GFXGetty/GOAL
Marcos Moreno

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La chute spectaculaire de l'Espagne – juste avant la remarquable remontée de la Roja en Coupe du monde

Legacy
Coupe du monde
Espagne
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L. Yamal
FC Barcelone

Découvrez « Legacy », le podcast de GOAL qui vous accompagne dans le compte à rebours avant la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l’esprit qui animent les nations façonneuses du football mondial. Dans l’épisode de cette semaine, nous analysons le parcours de l’Espagne, passée de l’âge d’or à une période d’interrogations sur son statut planétaire. Nous revenons sur la splendeur de la génération dorée, l’effondrement brutal après Brésil 2014 et les difficultés des équipes qui ont suivi. Puis nous nous tournons vers le présent : un nouvel entraîneur, un nouvel état d’esprit et une vague de jeunes talents emmenée par Lamine Yamal, le prodige dont beaucoup pensent qu’il pourrait mener l’Espagne vers la rédemption en 2026. C’est le parcours d’une équipe qui tente de se redécouvrir – et l’incertitude, la promesse et la pression qui accompagnent la quête d’une deuxième étoile.

Après avoir enfin atteint les sommets en 2010, l'Espagne a connu un profond déclin dans ses performances en Coupe du monde et compte bien se racheter en 2026.

Tout au long de son histoire, la Roja a souvent été perçue comme une sélection à qui il manquait un dernier cran pour s’imposer comme une véritable puissance internationale.

Des légendes comme Alfredo Di Stefano, Paco Gento, Ricardo Zamora, Raúl González ou Fernando Hierro ont bien sûr porté le maillot rouge, sans jamais soulever le trophée suprême. Il a fallu attendre le début du XXIe siècle pour que la Roja entame enfin son âge d’or.

  • Spain's midfielder Andres Iniesta (C) raAFP

    Un succès durable

    La série de succès sans précédent du football espagnol sur la scène internationale débuta lors de l’Euro 2008, lorsque la sélection de Luis Aragones battit l’Allemagne en finale pour conquérir le titre continental, 44 ans après son premier sacre. Portée par des joueurs tels qu’Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, David Villa et Fernando Torres, cette génération talentueuse a alors visé le sacre mondial en 2010, en Afrique du Sud.

    Le parcours vers le sacre fut toutefois loin d’être un long fleuve tranquille : battue d’entrée par la Suisse, la Roja a ensuite dû braver le Paraguay en quarts puis l’Allemagne en demies pour rejoindre les Pays-Bas en finale.

    Le 11 juillet 2010, le Soccer City de Johannesburg a été le théâtre d’une finale dramatique. Casillas a confirmé son statut parmi les plus grands gardiens de l’histoire en repoussant un face-à-face décisif avec Arjen Robben, avant qu’Iniesta ne libère la nation d’une tête victorieuse en prolongation, offrant à La Roja son premier titre mondial.

    Imparable, la sélection ibérique confirmait son hégémonie en conservant son titre continental en 2012. Pourtant, ce triomphe en Pologne et en Ukraine marquait, à la surprise générale, la fin d’une époque.

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  • De retour à leurs anciennes habitudes

    Comme le veut la loi du sport, tout sommet est suivi d’une descente. Si l’Espagne devait inévitablement connaître ce revers, la vitesse de sa chute a tout de même surpris.

    Leur chute spectaculaire s’est produite dans l’un des stades les plus légendaires du monde, le Maracanã, où la Roja a été écrasée par un Brésil inspiré par Neymar lors de la finale de la Coupe des Confédérations 2013.

    Nul n’imaginait alors que les hommes de Vicente del Bosque seraient éliminés dès la phase de groupes du Mondial suivant. Pire : leur aventure s’est achevée dès la deuxième journée, après une défaite initiale contre les Pays-Bas et un coup de grâce infligé par le Chili.

    Une sortie aussi précoce que cuisante a asséné un coup terrible à la Roja ; plusieurs légendes ont alors tiré leur révérence, laissant à la nouvelle génération le lourde tâche d’égaler les exploits de ses aînés.

    Plusieurs interrogations demeuraient : l’Espagne réussirait-elle à trouver un successeur à la hauteur de Casillas ? Quelqu’un pourrait-il combler le vide laissé par Puyol en défense ? Et quelle était la probabilité de découvrir un nouveau Iniesta ou Xavi ?

  • Spain v Chile: Group B - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    Défaite après défaite

    Malgré l'incertitude qui planait sur la Roja, les clubs espagnols ont continué à briller sur la scène européenne, avec Barcelone et le Real Madrid remportant la Ligue des champions, et Séville s'imposant pratiquement comme le maître incontesté de la Ligue Europa.

    Cependant, la sélection nationale n’a jamais réussi à se remettre de sa déception au Brésil en 2014. Deux éliminations consécutives au stade des huitièmes de finale, en Russie en 2018 puis au Qatar en 2022, ont confirmé que l’exploit réalisé par les hommes de Del Bosque en Afrique du Sud en 2010 resterait difficile à reproduire.

    La génération dorée s’était construite autour du modèle barcelonais de Pep Guardiola et de son célèbre tiki-taka. Le déclin de la Roja a donc coïncidé avec le départ de l’entraîneur catalan du Camp Nou à l’issue de la saison 2011-2012.

    Pour retrouver les sommets, la Roja devait donc trouver un nouveau souffle. Logiquement, ce « facteur X » est ressorti de La Masia, où Iniesta, Xavi et Puyol avaient été formés.

    Pourtant, même au regard des standards élevés de la Masia, Lamine Yamal se distingue comme un talent hors norme.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Un nouvel élan d’optimisme

    Le 29 avril 2023 restera gravé dans les mémoires espagnoles : sous l’égide de Xavi, figure emblématique de l’âge d’or de la Roja et alors entraîneur du FC Barcelone, Yamal a fait ses débuts professionnels.

    D’emblée, le style de l’adolescent évoque celui de Lionel Messi : il défie les défenseurs sans crainte et semble coller le ballon à son pied gauche. Un talent générationnel aussi rare fait le bonheur du FC Barcelone et de la Roja, qui traversent alors une période délicate.

    Un peu plus d’un an plus tard, il est devenu un élément clé de la Roja, qui a retrouvé son éclat lors de l’Euro 2024 en battant l’Angleterre en finale. Ce nouveau joyau formé à La Masia a guidé une génération prometteuse comprenant Nico Williams, Unai Simon, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gavi et Marc Cucurella.

    Est-il équitable de placer le poids d’une nation entière sur les épaules d’un garçon qui n’a pas encore 20 ans ? Sans doute pas, mais Yamal, par ses performances étincelantes, a déjà prouvé qu’il pouvait assumer cette responsabilité… et même aller au-delà.

    Même si toute comparaison reste prématurée, un joueur si jeune portant à ce point les espoirs d’une nation ne s’était pas vu depuis que Pelé, à 17 ans, guidait le Brésil vers le titre mondial en 1958.

    Doté d’un talent brut, il a déjà prouvé qu’il pouvait éclabousser les grandes scènes. Mais pour soulever le trophée suprême, il faudra encore davantage.

    Possède-t-il les qualités de leader dont l’Espagne a tant besoin ? Si ce n’est pas le cas, l’un de ses coéquipiers pourra-t-il endosser cette responsabilité ? Bien que cette nouvelle génération regorge de talent et figure parmi les meilleures sélections nationales, elle n’atteint pas encore le niveau de la génération de 2010.

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Le poids de l'histoire – et des attentes

    Avant l’Euro 2008, l’histoire de la sélection espagnole était ponctuée de revers d’un cheveu et de déconvenues retentissantes. Mais le renversement de tendance survenu au début du XXI^e siècle a aussi fait évoluer les attentes : le monde entier place désormais la Roja parmi les prétendants au titre dans chaque compétition.

    Les regards sont désormais tournés vers la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L’objectif reste inchangé : le titre suprême. La tâche sera-t-elle aisée ? Non. Les Espagnols peuvent-ils renouveler leur exploit ? Assurément.

    Pourtant, les prétendants de poids ne manquent pas. L’Argentine de Lionel Messi est tenante du titre, le Portugal de Cristiano Ronaldo aligne un talent hors pair, et la France de Kylian Mbappé peut viser une troisième finale consécutive. Carlo Ancelotti pourrait tirer le meilleur du Brésil, tandis que l’Angleterre, désormais dirigée par Thomas Tuchel, entend mettre fin à sa longue attente d’un grand titre. Même si l’Allemagne n’est pas au meilleur de sa forme, elle demeure un adversaire dangereux.

    Sans oublier les « outsiders » : le Maroc, historique quart-de-finaliste au Qatar, le Japon, toujours redoutable, et les coorganisateurs, États-Unis et Mexique en tête, qui viseront des coups d’éclat à domicile.

    Après trois finales perdues d’affilée, la Roja devra conjurer le passé et assumer le statut de favorite. Tout passera par le talent de Yamal, dont le pied gauche magique pourrait, à seulement 16 ans, le hisser au panthéon des champions, à l’image de Pelé et Mbappé.

    Le tournoi pourrait ainsi le consacrer comme le meilleur joueur de la planète et offrir à la Roja une deuxième étoile dont on espérait la venue dès 2010.

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