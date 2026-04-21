Le départ de Brady met fin à près de quatre décennies de collaboration avec le coprésident David Sullivan. Arrivée chez les Hammers en 2010 aux côtés de Sullivan et du regretté David Gold, elle a joué un rôle clé dans l’histoire récente du club, en particulier lors du passage du Boleyn Ground au London Stadium en 2016.

« C’est un privilège d’avoir travaillé aux côtés du conseil d’administration, de la direction, des joueurs, du personnel et des supporters de West Ham United », a-t-elle déclaré sur le site officiel du club. « Ensemble, nous avons accompli des choses remarquables, mais le moment le plus fort restera toujours la remise du trophée de l’UEFA Europa Conference League, un instant qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je suis profondément reconnaissante pour les relations, les défis et les opportunités qui ont façonné mon parcours au sein du club. »