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La baronne Karren Brady quitte son poste de vice-présidente de West Ham après 16 ans de service ; la star de « The Apprentice » a publié un communiqué émouvant
Brady met un terme à son passage légendaire à East London
Le départ de Brady met fin à près de quatre décennies de collaboration avec le coprésident David Sullivan. Arrivée chez les Hammers en 2010 aux côtés de Sullivan et du regretté David Gold, elle a joué un rôle clé dans l’histoire récente du club, en particulier lors du passage du Boleyn Ground au London Stadium en 2016.
« C’est un privilège d’avoir travaillé aux côtés du conseil d’administration, de la direction, des joueurs, du personnel et des supporters de West Ham United », a-t-elle déclaré sur le site officiel du club. « Ensemble, nous avons accompli des choses remarquables, mais le moment le plus fort restera toujours la remise du trophée de l’UEFA Europa Conference League, un instant qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je suis profondément reconnaissante pour les relations, les défis et les opportunités qui ont façonné mon parcours au sein du club. »
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La direction fait face à des résultats récents mitigés
Si le triomphe européen de 2023 à Prague demeure un temps fort, la dernière saison de Brady a été émaillée de difficultés financières et de résultats sportifs décevants. En février, le club a annoncé une perte avant impôts de 104,2 millions de livres sterling, tandis que les protestations des supporters ont parfois visé la direction, l’équipe de Nuno Espírito Santo luttant pour éviter la relégation.
Malgré ces récents obstacles, son impact commercial demeure indéniable. Brady a été la négociatrice principale pour obtenir la location du London Stadium, d’une capacité de 62 500 places, ce qui a permis à West Ham de constituer un parc d’abonnés dépassant les 50 000 supporters. Elle a également joué un rôle clé dans les grandes étapes du club, notamment le transfert record britannique de Declan Rice à Arsenal.
Les hommages affluent au sein de la hiérarchie de West Ham.
Sullivan, qui avait nommé Karren Brady au poste de directrice générale de Birmingham City en 1993 alors qu’elle n’avait que 23 ans, a salué sa contribution. Il a déclaré : « Karren a été une dirigeante exceptionnelle et une figure clé du développement du club au fil des ans. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs et la remercions pour sa contribution remarquable au cours des 16 dernières années. »
Le coprésident Daniel Kretinsky a également salué son travail en coulisses, notamment sur les dossiers du stade et des transferts majeurs. « Je tiens à remercier sincèrement Karren pour notre collaboration depuis 2021 et pour tout ce qu’elle a accompli par le passé pour le club, a-t-il déclaré. Son rôle dans la croissance de West Ham United, notamment le contrat à long terme pour le London Stadium, la transition des actionnaires et le transfert record britannique de Declan Rice, s’est avéré essentiel, même si cela n’a pas toujours été pleinement reconnu. Karren est également très respectée au sein de la communauté des dirigeants de la Premier League, où elle a été une excellente représentante de notre club. Je lui souhaite bonne chance dans toutes ses activités futures. »
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Se préparer aux défis à venir
Alors qu’elle s’apprête à quitter les commandes quotidiennes d’un club de Premier League, Brady assure que son amour pour le football perdurera après son départ. Sa passion pour le jeu et son engagement à soutenir la prochaine génération de dirigeants restent intacts alors que se referme ce chapitre. Son départ marque un tournant majeur dans la direction de West Ham, qui s’apprête à entamer une nouvelle ère sans l’une des exécutives les plus influentes du monde du football.