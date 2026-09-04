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Adhe Makayasa

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L’unique star indienne basée en Europe ! Le gardien du Slovan Ljubljana, Som Kumar, décroche une convocation de rêve pour affronter le Brésil et l’Uruguay

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S. Kumar
ND Slovan Ljubljana

Le gardien du Slovan Ljubljana, Som Kumar, a reçu sa première convocation en équipe A d’Inde pour une série ambitieuse de prochaines rencontres internationales. Seul joueur de l’effectif évoluant à l’étranger, le portier de deuxième division slovène pourrait connaître un test de rêve face aux poids lourds sud-américains que sont le Brésil et l’Uruguay.

  • Le gardien décroche une opportunité historique

    Le gardien de ND Slovan, Kumar, a officiellement décroché sa première convocation en équipe nationale senior de l'Inde en vue d'une prestigieuse série de matches amicaux internationaux. Le jeune portier, qui évolue en deuxième division slovène, doit s'envoler pour Bangalore le 14 septembre afin de rejoindre le stage de préparation initial. Sa présence constitue une étape majeure, Kumar étant le seul joueur basé à l'étranger sélectionné en dehors du système domestique indien.


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    Le club slovène exprime sa fierté

    Le ND Slovan a réagi avec enthousiasme à la nouvelle, en publiant un communiqué officiel pour célébrer l'exploit du gardien : « La convocation de Som est une grande reconnaissance pour lui et une source de fierté particulière pour le ND Slovan. Notre joueur fera partie de l'équipe nationale A lors d'un cycle international au cours duquel l'Inde affrontera également deux géants du football mondial, le Brésil et l'Uruguay. Félicitations, Som ! Nous sommes fiers de toi et te souhaitons beaucoup de succès sous le maillot de la sélection nationale ! »

  • La filière européenne porte ses fruits

    Le parcours footballistique de Kumar en Europe se construit depuis 2020 à travers des passages de développement dans les centres de formation de Bravo, Krka et Olimpija Ljubljana. L’imposant gardien a ensuite signé son premier contrat professionnel avec Radomlje avant de disputer 17 matches officiels avec Slovan. Son émergence au niveau international chez les seniors souligne la valeur de son parcours européen et offre un énorme coup de pouce à l’ensemble de la communauté du football indien.

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    Des échéances mondiales se profilent

    L’Inde lancera sa série internationale en accueillant le Panama à Bengaluru le 26 septembre. Les Blue Tigers affronteront ensuite le géant mondial brésilien à Kolkata le 3 octobre, avant de se mesurer à l’Uruguay au même endroit trois jours plus tard. Se frotter à de telles attaques sud-américaines redoutables offre à Kumar la scène idéale pour prouver sa valeur dans les buts.

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