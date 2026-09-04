Le ND Slovan a réagi avec enthousiasme à la nouvelle, en publiant un communiqué officiel pour célébrer l'exploit du gardien : « La convocation de Som est une grande reconnaissance pour lui et une source de fierté particulière pour le ND Slovan. Notre joueur fera partie de l'équipe nationale A lors d'un cycle international au cours duquel l'Inde affrontera également deux géants du football mondial, le Brésil et l'Uruguay. Félicitations, Som ! Nous sommes fiers de toi et te souhaitons beaucoup de succès sous le maillot de la sélection nationale ! »