L’instance dirigeante du football européen devrait officiellement s’éloigner du précipice d’une rupture historique avec la FIFA lors d’une réunion des fédérations membres à Monaco ce jeudi. Ce rassemblement, organisé avant le tirage au sort de la Ligue des champions, devrait voir les membres de l’UEFA voter pour mettre fin à la menace de boycott qui plane sur le football international depuis des semaines, selon une personne familière de la proposition qui s’est confiée à The Associated Press mercredi.

La résolution de ce conflit constitue un soulagement majeur pour le football mondial, car elle ouvre la voie à la participation de plusieurs nations de premier plan aux prochains tournois, sans l’ombre d’un retrait politique. Plus précisément, elle garantit que six équipes européennes peuvent poursuivre leurs derniers préparatifs pour la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA, dont le coup d’envoi est prévu le 5 septembre en Pologne.