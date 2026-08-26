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L’UEFA sur le point de mettre fin à sa menace de boycott de la FIFA après des assurances concernant le plan abandonné d’Infantino
Des garanties mènent à un cessez-le-feu
L’instance dirigeante du football européen devrait officiellement s’éloigner du précipice d’une rupture historique avec la FIFA lors d’une réunion des fédérations membres à Monaco ce jeudi. Ce rassemblement, organisé avant le tirage au sort de la Ligue des champions, devrait voir les membres de l’UEFA voter pour mettre fin à la menace de boycott qui plane sur le football international depuis des semaines, selon une personne familière de la proposition qui s’est confiée à The Associated Press mercredi.
La résolution de ce conflit constitue un soulagement majeur pour le football mondial, car elle ouvre la voie à la participation de plusieurs nations de premier plan aux prochains tournois, sans l’ombre d’un retrait politique. Plus précisément, elle garantit que six équipes européennes peuvent poursuivre leurs derniers préparatifs pour la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA, dont le coup d’envoi est prévu le 5 septembre en Pologne.
- AFP
L’effondrement du plan à 20 milliards de dollars
La tension a atteint son paroxysme le mois dernier lorsque des détails ont émergé sur le plan ambitieux d'Infantino visant à créer une filiale de 20 milliards de dollars pour contrôler les droits commerciaux de la FIFA, y compris ceux de la Coupe du monde. L'entité proposée, qui devait selon certaines informations s'appeler FIFA Forward Enterprise, devait être détenue à 20 % par un consortium d'investisseurs privés dirigé par un fonds basé à New York.
Sous une immense pression, le président de la FIFA a été contraint d'abandonner la proposition seulement quatre jours après sa divulgation publique. Cependant, l'UEFA est restée sceptique, exigeant des garanties formelles selon lesquelles la scission ne serait pas rebaptisée ni présentée à l'avenir sous une forme légèrement modifiée. « L'UEFA a alors dit qu'elle voulait des garanties selon lesquelles la scission, qui devait s'appeler FIFA Forward Enterprise, ne serait pas présentée sous une autre forme. Cette garantie a désormais été reçue », a déclaré la personne à l'AP.
Infantino fait face à des défis de leadership
Malgré l’apaisement des hostilités immédiates, les relations entre Infantino et les dirigeants européens restent tendues. Le 1er août, l’UEFA a publiquement déclaré qu’elle n’avait aucune confiance dans le leadership d’Infantino, une initiative largement interprétée comme une première salve dans une tentative visant à bloquer sa réélection l’année prochaine. Soulignant cette fracture grandissante, la Fédération italienne de football (FIGC) a publié mercredi un communiqué retirant officiellement son soutien au président de la FIFA, sous le feu des critiques, et réaffirmant son engagement à s’aligner sur l’UEFA et ses homologues européens pour promouvoir un modèle de football fondé sur le mérite, la durabilité et l’attention portée aux supporters.
Les retombées du plan des investisseurs ont incontestablement porté atteinte à la position d’Infantino auprès de ses soutiens les plus puissants. Le calendrier de la prochaine élection a déjà été fixé, avec une date limite au 18 novembre pour l’entrée des candidats dans la course à la présidence. Le vote final doit avoir lieu quatre mois plus tard lors du Congrès de la FIFA à Rabat, au Maroc.
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Le regard se tourne de nouveau vers le terrain
Pour les joueuses et les sélectionneurs impliqués dans les sélections européennes, la fin de la menace de boycott apporte une clarté bienvenue. Aux côtés des poids lourds que sont la France et l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie, le Portugal et le pays hôte, la Pologne, peuvent désormais se concentrer entièrement sur la Coupe du monde féminine U20.
Après le tournoi U20, les prochaines rencontres organisées par la FIFA en Europe seront les barrages de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027, qui se dérouleront du 9 au 13 octobre. Pendant ce temps, les éliminatoires européens pour la Coupe du monde masculine suivante ne doivent pas débuter avant 2029.
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