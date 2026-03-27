L'Inter sort une carte surprise pour recruter Manu Koné : deux noms proposés à la Roma pour débloquer l'opération

Manu Koné devrait rester l'une des principales cibles de l'Inter sur le marché des transferts de l'été prochain. La tentative avortée de l'été dernier, lorsque Gian Piero Gasperini avait campé sur ses positions quant à l'intransférabilité du milieu de terrain français et que les Nerazzurri avaient décidé de ne pas dépasser la barre des 40 millions d'euros, pourrait déboucher sur une nouvelle tentative dans quelques semaines. Lorsque la situation au classement des Giallorossi sera plus claire – ceux-ci étant d'autant plus contraints, sans Ligue des champions, de se séparer d'au moins l'un de leurs joueurs phares – et que les stratégies de l'Inter concernant les postes et les profils des joueurs à recruter pour améliorer l'effectif actuel seront mieux définies.
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