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grafica kone roma 2025 2026Getty Images

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L'Inter sort une carte surprise pour recruter Manu Koné : deux noms proposés à la Roma pour débloquer l'opération

Inter
Roma
M. Kone
Mercato
C. Augusto
D. Frattesi

Il serait question de proposer un échange technique intéressant afin de réduire la part en espèces destinée au milieu de terrain français

Manu Koné devrait rester l'une des principales cibles de l'Inter sur le marché des transferts de l'été prochain. La tentative avortée de l'été dernier, lorsque Gian Piero Gasperini avait campé sur ses positions quant à l'intransférabilité du milieu de terrain français et que les Nerazzurri avaient décidé de ne pas dépasser la barre des 40 millions d'euros, pourrait déboucher sur une nouvelle tentative dans quelques semaines. Lorsque la situation au classement des Giallorossi sera plus claire – ceux-ci étant d'autant plus contraints, sans Ligue des champions, de se séparer d'au moins l'un de leurs joueurs phares – et que les stratégies de l'Inter concernant les postes et les profils des joueurs à recruter pour améliorer l'effectif actuel seront mieux définies.


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  • LA VALEUR DE KONE

    Manu Koné, recruté à l'été 2024 pour un peu moins de 20 millions d'euros et sous contrat jusqu'en juin 2029, est considéré comme un atout très précieux par la famille Friedkin, et un éventuel transfert à la fin de cette saison ne serait envisagé que si l'Inter ou d'autres clubs intéressés présentaient une offre vraiment très importante. Ces derniers jours, La Gazzetta dello Sport a fait état d'un prix de vente estimé entre 40 et 50 millions d'euros. Une somme qui ne changera peut-être rien à l'équilibre financier des clubs richissimes de Premier League, mais qui, dans la logique de l'Inter et de son propriétaire, le fonds américain Oaktree, continue de représenter un Everest difficilement escaladable et atteignable. À moins que...


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  • CONTREPARTIE

    Une idée qui pourrait refaire surface serait de proposer un échange de joueurs qui convienne à la Roma et qui réduise le montant maximal que le président Marotta et le directeur sportif Ausilio devraient débourser pour s'assurer les services de ce solide milieu de terrain né en 2001, identifié par Chivu comme le joueur indispensable pour apporter plus de structure et de puissance physique à son milieu de terrain. Davide Frattesi et Carlos Augusto sont les deux noms que les Giallorossi pourraient envisager dans l'éventualité d'une ouverture à la discussion de contreparties techniques dans le cadre de l'opération Manu Koné. Le premier est sur le départ de l'Inter depuis déjà deux mercato et a vu son temps de jeu diminuer constamment (cette saison, il a accumulé 29 apparitions, principalement sous forme de bribes de match), en plus d'être un chouchou de la direction romaine, qui l'accueillerait à bras ouverts après son passage dans le centre de formation.


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  • LES DEMANDES DE CARLOS AUGUSTO

    Le défenseur latéral brésilien, qui peut également évoluer au poste d'arrière gauche dans une défense à trois, a quant à lui depuis longtemps sur la table une proposition de renouvellement de contrat de la part de l'Inter, avec un salaire de l'ordre de 3,5 millions d'euros. Une initiative conçue pour pallier un éventuel départ d'Alessandro Bastoni, courtisé par Barcelone, mais qui, pour l'instant, n'a pas suscité l'enthousiasme escompté. Carlos Augusto souhaiterait en effet voir sa demande d'atteindre un salaire net de 4 millions d'euros satisfaite, mais il insiste surtout pour bénéficier dès la saison prochaine d'un rôle plus important et d'une « garantie » de titularité supérieurs à ceux qu'il a connus lors de son expérience chez les Nerazzurri. La Roma, à la recherche à la fois d’options valables pour la défense et d’un latéral gauche – avec le départ probable du peu convaincant Tsimikas et le retour de Wesley à droite – pourrait lui offrir tout cela.


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  • C'EST DANS L'INTÉRÊT DE TOUS

    Voici donc un double échange envisageable qui, d'une part, permettrait à l'Inter de se frayer un chemin privilégié vers son premier choix pour renforcer son milieu de terrain sans avoir à investir une grande partie de son budget dans un seul joueur, tandis que, d'autre part, la Roma en tirerait profit en comptabilisant tout de même dans son bilan la cession de Koné pour un montant très important et, dans le même temps, comblerait une autre lacune avec l'arrivée d'un joueur apprécié, au milieu de terrain si le choix se portait sur Frattesi, ou en défense et sur le flanc gauche si l'option Carlos Augusto l'emportait.

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