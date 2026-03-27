L'Inter sort une carte surprise pour recruter Manu Koné : deux noms proposés à la Roma pour débloquer l'opération

Manu Koné, recruté à l'été 2024 pour un peu moins de 20 millions d'euros et sous contrat jusqu'en juin 2029, est considéré comme un atout très précieux par la famille Friedkin, et un éventuel transfert à la fin de cette saison ne serait envisagé que si l'Inter ou d'autres clubs intéressés présentaient une offre vraiment très importante. Ces derniers jours, La Gazzetta dello Sport a fait état d'un prix de vente estimé entre 40 et 50 millions d'euros. Une somme qui ne changera peut-être rien à l'équilibre financier des clubs richissimes de Premier League, mais qui, dans la logique de l'Inter et de son propriétaire, le fonds américain Oaktree, continue de représenter un Everest difficilement escaladable et atteignable. À moins que...





L'INTER S'INQUIÈTE POUR CALHANOGLU : CE QUI FILTRE DE TURQUIE