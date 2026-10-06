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cm anguissa kovacic inter
Emanuele Tramacere
Traduit par

L’Inter étudie les pistes Anguissa et Kovacic libres en fin de contrat

Inter
SSC Naples
Manchester City
M. Kovacic
A. Zambo Anguissa

Pas seulement Bernabé : deux autres joueurs en fin de contrat ont été proposés à l’Inter.

L'Inter se projette déjà vers l’avenir avec une stratégie sur le marché qui, sauf surprise et changement de cap, a déjà identifié les postes et les secteurs dans lesquels investir le budget le plus important qui sera à la disposition du nouveau directeur sportif Dario Baccin.

Le gros coup devrait être orienté vers la défense, l’attaque sera renforcée et la volonté du club intériste est aussi d’intégrer à l’effectif un milieu de terrain qui ait toutefois un impact économique très faible en termes d’amortissement et, si possible, aussi de salaire. Et parmi les noms que le dirigeant commence à étudier, il y a deux profils en fin de contrat en juin qui ont déjà été proposés.


  • À la place de Calhanoglu ?

    Le sentiment, rapporté par Tuttosport, est qu’à la fin de l’année, plusieurs départs pourraient intervenir dans ce secteur, comme celui de Henrik Mkhitaryan, arrivé cette année in extremis à son dernier renouvellement, mais aussi celui de Hakan Calhanoglu, pour lequel il existe à l’heure actuelle un très grand écart entre l’offre et la demande concernant sa prolongation. En outre, il ne faut pas l’oublier, la situation de Sucic, Stankovic et Zielinski devra elle aussi être surveillée, en raison du temps de jeu pour les deux premiers, et de l’âge et du contrat pour l’ex-Napoli, dont l’échéance est fixée à 2028.

  • ANGUISSA ET KOVACIC

    Il faudra donc surveiller ces joueurs dont le contrat arrivera à échéance le 30 juin 2027 et qui, par conséquent, pourraient déjà signer un précontrat avec un nouveau club dès janvier.

    Selon Tuttosport, l'Inter suit depuis un certain temps l'évolution des négociations entre Frank Zambo-Anguissa et Naples pour une prolongation qui ne se débloque pas. Un départ est l'option la plus probable, avec aussi l'AC Milan qui s'est intéressé à lui durant cette trêve. Le Camerounais plaît car il possède des caractéristiques complètement différentes de celles des milieux déjà présents à Milan.


    L'autre nom est en revanche celui d'un potentiel retour à l'Inter, puisque l'accord de Mateo Kovacic avec Manchester City arrivera lui aussi à échéance en juin. Pour le Croate, ce serait comme boucler la boucle après avoir tout gagné aux quatre coins de l'Europe. Il a été proposé, mais il présente aujourd'hui des caractéristiques plus proches de celles de Sucic et Zielinski.

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