L'Inter se projette déjà vers l’avenir avec une stratégie sur le marché qui, sauf surprise et changement de cap, a déjà identifié les postes et les secteurs dans lesquels investir le budget le plus important qui sera à la disposition du nouveau directeur sportif Dario Baccin.

Le gros coup devrait être orienté vers la défense, l’attaque sera renforcée et la volonté du club intériste est aussi d’intégrer à l’effectif un milieu de terrain qui ait toutefois un impact économique très faible en termes d’amortissement et, si possible, aussi de salaire. Et parmi les noms que le dirigeant commence à étudier, il y a deux profils en fin de contrat en juin qui ont déjà été proposés.



