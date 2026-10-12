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Emanuele Tramacere
Traduit par

L’Inter et le Barça sur Diouf : trois autres grands clubs dans la course

Inter
A. Diouf
Mercato
Chelsea
Arsenal
Paris Saint-Germain

La reconversion du Français en joueur de couloir ne passe pas inaperçue auprès des grands clubs européens.

L'Inter poursuit sa marche en championnat et se prépare à vivre une soirée importante en Ligue des champions, qui pourrait déjà marquer un tournant dans sa saison. Cristian Chivu continue de transformer son équipe, mais l'un des rares joueurs incontournables de ce début de saison est aussi l'une des principales révélations de l'année : Andy Diouf.


Sa reconversion de milieu relayeur en piston a convaincu tout le monde à Appiano Gentile, a conduit Zinedine Zidane à le convoquer en équipe de France et, par conséquent, attire aussi l'attention de nombreux grands clubs européens.

  • CARACTÉRISTIQUES « EUROPÉENNES »

    Les performances du joueur de couloir français sont en nette progression. Au-delà de ses 3 passes décisives en 5 matches de Serie A disputés jusqu’ici, c’est la personnalité dont il fait preuve sur le terrain dans son nouveau rôle qui impressionne, tout comme sa capacité à provoquer son adversaire en vitesse et en un contre un, associée à une bonne lecture des phases défensives. Autant de qualités qui rendent son profil attractif sur la scène internationale.

  • Trois grands clubs de suite

    Selon les informations de Caught Off, en Angleterre, Chelsea, Arsenal et le PSG ont Diouf dans leur viseur depuis la fin de l'année dernière. Pour ces trois grands clubs, l'Italie est un terrain d'observation prioritaire.

  • IL Y A AUSSI LE FC BARCELONE

    Les trois grands clubs ne sont toutefois pas seuls en lice : comme l’a également confirmé Fichajes en Espagne, le FC Barcelone s’intéresse lui aussi à Diouf. En vue de l’été prochain, et alors que le départ de Balde a déjà été annoncé, le club cherche un renfort sur le côté droit.

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  • PRIX EN HAUSSE

    Acheté à Lens pour environ 20 millions d’euros au cours de l’été 2025, il voit ses performances faire grimper sa valeur marchande, ainsi que le montant que l’Inter pourrait demander pour lui. Toujours selon le site anglais, ce montant atteint déjà 50 millions d’euros, mais l’objectif reste de le garder encore longtemps à Milan.