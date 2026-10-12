L'Inter poursuit sa marche en championnat et se prépare à vivre une soirée importante en Ligue des champions, qui pourrait déjà marquer un tournant dans sa saison. Cristian Chivu continue de transformer son équipe, mais l'un des rares joueurs incontournables de ce début de saison est aussi l'une des principales révélations de l'année : Andy Diouf.





Sa reconversion de milieu relayeur en piston a convaincu tout le monde à Appiano Gentile, a conduit Zinedine Zidane à le convoquer en équipe de France et, par conséquent, attire aussi l'attention de nombreux grands clubs européens.