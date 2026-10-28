Agir dès maintenant pour devancer la concurrence. L’Inter pense déjà à la saison prochaine et au prochain mercato. Dans cette optique, le club travaille à faire venir Finn Jeltsch, défenseur allemand né en 2006, formé à Nuremberg et qui évolue à Stuttgart depuis 2025. Son profil plaît beaucoup, car il possède toutes les qualités recherchées par Chivu : rapide et solide physiquement, il peut jouer dans l’axe ou sur un côté d’une défense à trois et se montre à l’aise balle au pied dans la construction du jeu. La saison difficile qu’il traverse avec Stuttgart, avant-dernier du championnat avec 5 défaites en 7 matches, n’a pas changé l’opinion que les grands clubs ont de lui, notamment l’Inter, qui a son nom sur ses tablettes depuis longtemps.
L’Inter en mission pour Finn Jeltsch, mais le FC Barcelone le convoite aussi
COMBIEN COÛTE JELTSCH
Des recruteurs de l’Inter ont été aperçus à plusieurs reprises à la MHP Arena, le stade de Stuttgart, et leurs rapports ont toujours été positifs. Les contacts avec l’entourage du défenseur, appelé par Klopp pour les derniers matches de l’Allemagne en Ligue des nations, ont également été fréquents. Reste désormais à savoir quand passer des paroles aux actes. Le salaire n’est certainement pas un problème (il gagne actuellement environ 1,3 million d’euros brut, plus des bonus), mais le montant du transfert en est un. Stuttgart, qui l’a acheté 9,5 millions d’euros en 2025, réclame une somme proche de 40 millions d’euros. Le match de Ligue des champions sera certainement l’occasion d’en parler : les Allemands sont attendus au stade Meazza mercredi 28 novembre.
Attention au FC Barcelone
L’Inter n’est toutefois pas le seul club intéressé par Jeltsch. De grands clubs européens le suivent, dont le FC Barcelone. Selon Sport aujourd’hui, le défenseur central allemand est le premier choix de Hansi Flick, qui en a déjà parlé avec Laporta. Les recruteurs du FC Barcelone l’ont vu jouer lors de ses débuts en Ligue des champions contre le Viking. Le problème tient, comme toujours, à la nécessité de dégager des fonds pour envisager une telle opération : une possibilité, écrit le quotidien catalan, serait de mettre en vente l’un des défenseurs actuellement dans l’effectif, même si l’option la plus réaliste serait de reporter l’opération à l’été 2027.
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