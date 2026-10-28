Des recruteurs de l’Inter ont été aperçus à plusieurs reprises à la MHP Arena, le stade de Stuttgart, et leurs rapports ont toujours été positifs. Les contacts avec l’entourage du défenseur, appelé par Klopp pour les derniers matches de l’Allemagne en Ligue des nations, ont également été fréquents. Reste désormais à savoir quand passer des paroles aux actes. Le salaire n’est certainement pas un problème (il gagne actuellement environ 1,3 million d’euros brut, plus des bonus), mais le montant du transfert en est un. Stuttgart, qui l’a acheté 9,5 millions d’euros en 2025, réclame une somme proche de 40 millions d’euros. Le match de Ligue des champions sera certainement l’occasion d’en parler : les Allemands sont attendus au stade Meazza mercredi 28 novembre.