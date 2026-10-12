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L’Inter de Limeira, soutenu par Ronaldo et Roberto Carlos, décroche sa montée en Serie B après 35 ans d’absence
- DeFodi Images
Un cap historique met fin à un long exil
Le club de São Paulo a signé un retour historique en deuxième division après avoir devancé Brusque au nombre de buts marqués au classement final du groupe B. Cette montée vient couronner un impressionnant redressement sous la nouvelle société propriétaire du club, soutenue par le légendaire duo brésilien Ronaldo et Carlos. Malgré une défaite 2-0 face à Ferroviaria, vainqueur du groupe, l’Inter a décroché son billet lorsque ses plus proches rivaux n’ont pu faire mieux qu’un match nul lors d’une rencontre disputée en retard.
Une publication sur les réseaux sociaux salue cette réussite
Les célébrations ont éclaté sur le compte Instagram officiel du club dès que la montée a été confirmée.
Pour célébrer un exploit attendu depuis 35 ans, le club a publié : « INTER DE LIMEIRA S’EST RELEVÉ ! INTER DE LIMEIRA EST EN SÉRIE B DU CHAMPIONNAT BRÉSILIEN ! Criez, pleurez, prenez dans vos bras ceux qui ont souffert et cru à vos côtés. Notre rêve est devenu réalité !
« Cet exploit est le fruit du travail acharné de chaque joueur, de chaque membre du staff et de chaque professionnel du club. Il doit aussi beaucoup au soutien de nos partenaires et à la force de nos supporters, qui n’ont jamais laissé Inter de Limeira avancer seul !
« C’EST POUR VOUS, LIMEIRA ! LA MONTÉE EST À NOUS ! »
- Anadolu Agency
Un investisseur légendaire se joint à une célébration euphorique
Investisseur du club, Ronaldo n’a pas tardé à se joindre à la fête sur les réseaux sociaux. En repartageant l’annonce du club dans sa story Instagram, le légendaire attaquant brésilien a réagi sobrement : « Vamoo », accompagné de trois émojis de mains qui applaudissent.
Quatre prétendants dessinent les contours de la saison à venir
La saison de troisième division s’achève par un duel entre Maringa et Ferroviaria pour le titre. Aux côtés de Santa Cruz, les quatre équipes nouvellement promues doivent désormais relever un défi de taille : remanier leur effectif pour faire face aux exigences de la Serie B. Un soutien solide de la direction et un recrutement judicieux seront indispensables pour que le club se maintienne la saison prochaine.
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