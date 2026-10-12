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Adhe Makayasa
Traduit par

L’Inter de Limeira, soutenu par Ronaldo et Roberto Carlos, décroche sa montée en Serie B après 35 ans d’absence

Inter de Limeira
R. Carlos
Serie C
Serie B

Les légendes brésiliennes Ronaldo Nazario et Roberto Carlos ont vu le club qu’ils soutiennent, l’Inter de Limeira, réaliser un exploit sportif extraordinaire en décrochant sa montée en Série B. Un dernier week-end à suspense en Série C a confirmé cet exploit historique, mettant fin à 35 ans d’absence en deuxième division malgré une défaite lors de la dernière journée.

  • imago-sport-1083186472.jpgDeFodi Images

    Un cap historique met fin à un long exil

    Le club de São Paulo a signé un retour historique en deuxième division après avoir devancé Brusque au nombre de buts marqués au classement final du groupe B. Cette montée vient couronner un impressionnant redressement sous la nouvelle société propriétaire du club, soutenue par le légendaire duo brésilien Ronaldo et Carlos. Malgré une défaite 2-0 face à Ferroviaria, vainqueur du groupe, l’Inter a décroché son billet lorsque ses plus proches rivaux n’ont pu faire mieux qu’un match nul lors d’une rencontre disputée en retard.


  • Une publication sur les réseaux sociaux salue cette réussite

    Les célébrations ont éclaté sur le compte Instagram officiel du club dès que la montée a été confirmée.

    Pour célébrer un exploit attendu depuis 35 ans, le club a publié : « INTER DE LIMEIRA S’EST RELEVÉ ! INTER DE LIMEIRA EST EN SÉRIE B DU CHAMPIONNAT BRÉSILIEN ! Criez, pleurez, prenez dans vos bras ceux qui ont souffert et cru à vos côtés. Notre rêve est devenu réalité !

    « Cet exploit est le fruit du travail acharné de chaque joueur, de chaque membre du staff et de chaque professionnel du club. Il doit aussi beaucoup au soutien de nos partenaires et à la force de nos supporters, qui n’ont jamais laissé Inter de Limeira avancer seul !

    « C’EST POUR VOUS, LIMEIRA ! LA MONTÉE EST À NOUS ! »


  • imago-sport-1079661069.jpgAnadolu Agency

    Un investisseur légendaire se joint à une célébration euphorique

    Investisseur du club, Ronaldo n’a pas tardé à se joindre à la fête sur les réseaux sociaux. En repartageant l’annonce du club dans sa story Instagram, le légendaire attaquant brésilien a réagi sobrement : « Vamoo », accompagné de trois émojis de mains qui applaudissent.

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  • Quatre prétendants dessinent les contours de la saison à venir

    La saison de troisième division s’achève par un duel entre Maringa et Ferroviaria pour le titre. Aux côtés de Santa Cruz, les quatre équipes nouvellement promues doivent désormais relever un défi de taille : remanier leur effectif pour faire face aux exigences de la Serie B. Un soutien solide de la direction et un recrutement judicieux seront indispensables pour que le club se maintienne la saison prochaine.