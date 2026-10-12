Les célébrations ont éclaté sur le compte Instagram officiel du club dès que la montée a été confirmée.

Pour célébrer un exploit attendu depuis 35 ans, le club a publié : « INTER DE LIMEIRA S’EST RELEVÉ ! INTER DE LIMEIRA EST EN SÉRIE B DU CHAMPIONNAT BRÉSILIEN ! Criez, pleurez, prenez dans vos bras ceux qui ont souffert et cru à vos côtés. Notre rêve est devenu réalité !

« Cet exploit est le fruit du travail acharné de chaque joueur, de chaque membre du staff et de chaque professionnel du club. Il doit aussi beaucoup au soutien de nos partenaires et à la force de nos supporters, qui n’ont jamais laissé Inter de Limeira avancer seul !

« C’EST POUR VOUS, LIMEIRA ! LA MONTÉE EST À NOUS ! »



