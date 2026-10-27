L'histoire de Messi a-t-elle perdu de son impact ? Les critères du Ballon d'Or sur le banc des accusés

Le sacre de Harry Kane au Ballon d'Or 2026, lundi soir à Londres, n'a pas mis fin à la polémique habituelle. Au contraire, il a ravivé une question épineuse et extrêmement sensible : le système de vote est-il réellement capable de désigner le meilleur, ou finit-il par accorder une distinction régie par des critères sujets à interprétation, où s'entremêlent réussites collectives, impressions personnelles et engouement médiatique ?
Le capitaine de l'équipe d'Angleterre et attaquant du Bayern Munich a remporté le trophée devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal, après avoir inscrit 73 buts avec le club bavarois et la sélection de son pays durant la saison 2025-2026, et contribué au triplé national du Bayern Munich, sans oublier ses 14 buts en Ligue des champions.
Ces chiffres donnent à Kane un argument de poids pour défendre sa légitimité, mais ils ne closent pas le débat sur la manière dont ces chiffres se traduisent en voix, ni sur le poids de chaque critère lorsqu'il s'agit de comparer des joueurs qui diffèrent par leurs postes, leurs rôles et leurs circonstances.