L'histoire de Messi a-t-elle perdu de son impact ? Les critères du Ballon d'Or sur le banc des accusés

L'un des souvenirs les plus controversés de cette récompense remonte à 2010, lorsque Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or au terme d'une année marquée par le sacre de l'Espagne à la Coupe du monde en Afrique du Sud. Andrés Iniesta, auteur du but de la victoire en finale face aux Pays-Bas, a terminé deuxième, tandis que Xavi Hernández a pris la troisième place.

Messi ne manquait pas d'arguments pour remporter le trophée ; il était l'une des plus grandes stars du monde, mais le résultat a soulevé de nouvelles questions sur l'équité du vote — avant l'adoption des critères actuels — et sur la manière dont il convient de concilier la supériorité individuelle d'un joueur avec un accomplissement collectif historique.

La polémique n'est pas restée un simple débat de supporters. En avril 2018, Pascal Ferré, alors rédacteur en chef du magazine « France Football », a publié un article en hommage à Iniesta, dans lequel il s'excusait de ne pas lui avoir attribué le Ballon d'Or tout au long de sa carrière.

Il écrivait : « Pardonne-nous, Andrés », qualifiant son absence de la liste des lauréats comme l'une des plus douloureuses, et évoquant ce qu'il appelait un « dysfonctionnement démocratique » qu'il espérait voir Iniesta réparer par une performance exceptionnelle à la Coupe du monde en Russie.

Ferré faisait référence à un joueur qui avait terminé la course de 2010 à la deuxième place derrière Messi, avant de prendre la troisième place en 2012 — derrière Messi et Ronaldo — malgré son sacre avec l'Espagne au Championnat d'Europe et l'obtention du titre de meilleur joueur de l'Euro à l'époque.

Et si « France Football » a elle-même parlé d'un « dysfonctionnement démocratique » dans le cas d'Iniesta, le public est en droit de se demander : les réformes ultérieures ont-elles suffi à empêcher la répétition du même sentiment, ou de la même erreur, même si les noms et les circonstances diffèrent ?