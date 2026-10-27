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L'histoire de Messi a-t-elle perdu de son impact ? Les critères du Ballon d'Or sur le banc des accusés

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Opinion
L. Messi
H. Kane
Kylian Mbappé
L. Yamal
Andrés Iniesta
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Espagne

70 ans de polémiques : les excuses adressées à Iniesta hantent la crédibilité du Ballon d'Or

Le sacre de Harry Kane au Ballon d'Or 2026, lundi soir à Londres, n'a pas mis fin à la polémique habituelle. Au contraire, il a ravivé une question épineuse et extrêmement sensible : le système de vote est-il réellement capable de désigner le meilleur, ou finit-il par accorder une distinction régie par des critères sujets à interprétation, où s'entremêlent réussites collectives, impressions personnelles et engouement médiatique ?

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre et attaquant du Bayern Munich a remporté le trophée devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal, après avoir inscrit 73 buts avec le club bavarois et la sélection de son pays durant la saison 2025-2026, et contribué au triplé national du Bayern Munich, sans oublier ses 14 buts en Ligue des champions.

Ces chiffres donnent à Kane un argument de poids pour défendre sa légitimité, mais ils ne closent pas le débat sur la manière dont ces chiffres se traduisent en voix, ni sur le poids de chaque critère lorsqu'il s'agit de comparer des joueurs qui diffèrent par leurs postes, leurs rôles et leurs circonstances.


  • Le représentant de l'Espagne ouvre la porte à la polémique

    Après la cérémonie, José Félix Díaz, directeur du journal « As » et seul représentant espagnol dans la liste des votants, a révélé que ses trois premiers choix comprenaient Kane, Mbappé et Yamal, mais dans un ordre différent du résultat final.

    Il a déclaré dans l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER » : « Je m'attendais à Mbappé ou Lamine Yamal, car il manque quelque chose à Harry Kane », ajoutant dans le même temps que 9 des dix joueurs qu'il a choisis figuraient parmi les dix premiers du classement final. Díaz n'a pas encore dévoilé l'ordre complet de son vote, pas plus qu'il n'a précisé s'il avait placé Mbappé ou Yamal à la première place.

    Le point de vue d'un seul journaliste ne constitue peut-être pas une preuve que la victoire de Kane n'est pas méritée, mais il révèle un aspect du dilemme : la divergence des votants sur la notion de « meilleur », qui ne peut se réduire à une équation mathématique ou à une statistique claire.

    Et c'est là que commence le vrai problème. Si le trophée récompensait les seuls chiffres, il serait possible d'établir un classement selon les buts, les passes décisives et les contributions offensives ; et s'il récompensait les seuls titres, le palmarès suffirait.

    Les règles associent la performance individuelle décisive, les accomplissements collectifs et le comportement sportif, mais il est difficile, voire impossible, d'expliquer comment chaque journaliste a interprété ces critères pour trancher son vote avec précision.

    À lire aussi : Flick va-t-il en payer le prix ? Le choc du Clásico rouvre le dossier épineux à Barcelone

  • 2010 : l'éclat de Messi et les excuses à Iniesta

    L'un des souvenirs les plus controversés de cette récompense remonte à 2010, lorsque Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or au terme d'une année marquée par le sacre de l'Espagne à la Coupe du monde en Afrique du Sud. Andrés Iniesta, auteur du but de la victoire en finale face aux Pays-Bas, a terminé deuxième, tandis que Xavi Hernández a pris la troisième place.

    Messi ne manquait pas d'arguments pour remporter le trophée ; il était l'une des plus grandes stars du monde, mais le résultat a soulevé de nouvelles questions sur l'équité du vote — avant l'adoption des critères actuels — et sur la manière dont il convient de concilier la supériorité individuelle d'un joueur avec un accomplissement collectif historique.

    La polémique n'est pas restée un simple débat de supporters. En avril 2018, Pascal Ferré, alors rédacteur en chef du magazine « France Football », a publié un article en hommage à Iniesta, dans lequel il s'excusait de ne pas lui avoir attribué le Ballon d'Or tout au long de sa carrière.

    Il écrivait : « Pardonne-nous, Andrés », qualifiant son absence de la liste des lauréats comme l'une des plus douloureuses, et évoquant ce qu'il appelait un « dysfonctionnement démocratique » qu'il espérait voir Iniesta réparer par une performance exceptionnelle à la Coupe du monde en Russie.

    Ferré faisait référence à un joueur qui avait terminé la course de 2010 à la deuxième place derrière Messi, avant de prendre la troisième place en 2012 — derrière Messi et Ronaldo — malgré son sacre avec l'Espagne au Championnat d'Europe et l'obtention du titre de meilleur joueur de l'Euro à l'époque.

    Et si « France Football » a elle-même parlé d'un « dysfonctionnement démocratique » dans le cas d'Iniesta, le public est en droit de se demander : les réformes ultérieures ont-elles suffi à empêcher la répétition du même sentiment, ou de la même erreur, même si les noms et les circonstances diffèrent ?

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  • L'absence de Messi relance la polémique

    Le cas de Kane cette année offre un exemple clair de la complexité de l'arbitrage ainsi que de la précision et de l'équité du choix. L'attaquant anglais a affiché un bilan offensif considérable et a réussi à mener le Bayern vers une saison nationale exceptionnelle, tandis que Mbappé et Yamal sont entrés dans la course avec des arguments différents et tout aussi solides, liés à leurs performances individuelles et à leur influence avec le Real Madrid, le Barça et les sélections de France et d'Espagne.

    D'un autre côté, non loin de ce trio, le recul de Messi — qui avait remporté le Ballon d'Or après le sacre au Mondial du Qatar — à la cinquième place, malgré avoir conduit l'Argentine en finale de la Coupe du monde et ses accomplissements avec l'Inter Miami, révèle que le débat autour du Ballon d'Or ne tient pas uniquement aux critères, mais aussi à l'influence médiatique dans la fabrication des récits et dans l'orientation de l'attention vers une histoire en particulier au détriment d'une autre.

    Le paradoxe veut que Messi — tout comme Ronaldo — ait lui-même profité de cet élan en d'autres occasions, et qu'il ait affronté dans d'autres circonstances un débat sur la cohérence de la couverture médiatique au regard de ce qu'ont offert ses concurrents. Cela ne prouve pas que son classement était injuste, mais pose une nouvelle question fondamentale qui s'ajoute à ce dossier épineux : la compétition se tranche-t-elle uniquement par ce que le joueur offre sur le terrain, ou par sa capacité à se transformer en l'histoire que les médias choisissent de promouvoir ?

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  • La polémique ne s'arrêtera pas : qui a le pouvoir de désigner le meilleur ?

    La réforme du Ballon d'Or n'a pas besoin de changer ses règles chaque fois qu'un désaccord surgit sur la légitimité du vainqueur, et aucun système ne peut garantir un consensus total dans un sport collectif. Mais elle a besoin de plus de clarté dans l'application des critères, d'un débat sérieux sur les limites du vote journalistique, sur la manière de sélectionner les candidats, et sur la façon d'établir l'équilibre entre l'exploit individuel et collectif.

    Le problème n'est pas de savoir si c'est Kane ou Messi qui l'a emporté, mais que chaque résultat rouvre une question que les réformes successives n'ont pas tranchée : qu'est-ce qui fait d'un joueur le meilleur au monde, qui détient le pouvoir de le déterminer, et selon quel critère, à l'heure où le comité de vote actuel s'est élargi géographiquement, avec la diversité des cultures footballistiques ou les divergences d'interprétation des critères entre les votants.

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