Selon le journal norvégien *Dagbladet*, des cas de maladie ont touché le camp norvégien à la veille de son tout premier quart de finale de Coupe du monde, samedi contre l'Angleterre. Jorgen Strand Larsen a manqué le match d'ouverture en raison d'une fièvre, tandis que Marcus Holmgren Pedersen était absent dimanche lors de la victoire 2-1 contre le Brésil en huitièmes de finale, pour la même raison. Erling Haaland, meilleur buteur norvégien avec sept réalisations, a inscrit un doublé pour propulser les siens vers leur première qualification historique pour les quarts de finale.

Néanmoins, le sélectionneur Ståle Solbakken, vu en train de tousser violemment après la défaite 4-1 contre la France en phase de groupes, a exprimé son inquiétude quant à l’impact des nombreux déplacements sur son effectif.