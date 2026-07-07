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L'équipe de Norvège est frappée par un virus avant son quart de finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre
Maladie et fatigue de voyage touchent le camp norvégien
Selon le journal norvégien *Dagbladet*, des cas de maladie ont touché le camp norvégien à la veille de son tout premier quart de finale de Coupe du monde, samedi contre l'Angleterre. Jorgen Strand Larsen a manqué le match d'ouverture en raison d'une fièvre, tandis que Marcus Holmgren Pedersen était absent dimanche lors de la victoire 2-1 contre le Brésil en huitièmes de finale, pour la même raison. Erling Haaland, meilleur buteur norvégien avec sept réalisations, a inscrit un doublé pour propulser les siens vers leur première qualification historique pour les quarts de finale.
Néanmoins, le sélectionneur Ståle Solbakken, vu en train de tousser violemment après la défaite 4-1 contre la France en phase de groupes, a exprimé son inquiétude quant à l’impact des nombreux déplacements sur son effectif.
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Solbakken fait le point sur l'état de santé des joueurs de l'équipe
Abordant la situation, Solbakken a fourni un bilan précis sur l’état de santé de son effectif. « En réalité, seul Jorgen a eu de la fièvre », a déclaré Solbakken. « Mais il y a eu quelques cas de toux et de voix enrouées, répartis de manière uniforme dans l’équipe. Avec la climatisation, les vols et les vestiaires, c’est inévitable. Nous sommes plus de 50 personnes dans le groupe, il serait donc étrange que personne ne soit touché. »
L’entraîneur garde toutefois espoir que Pedersen sera rétabli à temps pour le week-end, même s’il s’appuie sur Julian Ryerson pour prendre le relais. Solbakken estime que la pression immense et les changements rapides liés au tournoi ont contribué à l’épuisement physique de Pedersen, alors que la Norvège poursuit son parcours historique.
La défaillance de Pedersen et la menace offensive de l'Angleterre
Solbakken a expliqué l’absence de Pedersen en ces termes : « Sans être médecin, je pense que plusieurs facteurs entrent en jeu : le garçon est jeune, il est arrivé à la Coupe du monde en se disant : “Je serai la doublure de Julian”. Il a joué deux matchs, a été très bon, a accumulé beaucoup d’impressions, a la tête pleine, son corps est saturé de sensations, et le système s’effondre un peu. »
De son côté, l’Angleterre s’est qualifiée en battant le Mexique 3-2 lors d’un huitième de finale haletant. L’équipe de Thomas Tuchel s’appuie fortement sur Harry Kane, meilleur buteur de l’Angleterre avec six réalisations, mais elle doit composer avec des problèmes physiques : Reece James est forfait en raison d’une élongation aux ischio-jambiers.
- AFP
Quelle sera la suite pour l'Angleterre et la Norvège ?
À l’approche du quart de finale de samedi, les deux nations sont engagées dans une course contre la montre pour remettre leurs joueurs clés en pleine forme. L’Angleterre rêve de poursuivre son parcours et de rééditer son triomphe de la Coupe du monde 1966, mais elle devra le faire sans Jordan Henderson, blessé. La Norvège, elle, doit rapidement surmonter la fatigue du voyage si elle veut créer une nouvelle surprise historique.
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