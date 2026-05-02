L’entraîneur par intérim de Chelsea, Calum McFarlane, réagit au récent déplacement d’Enzo Fernández à Madrid

McFarlane a minimisé l’incident, insistant sur le fait qu’il n’y avait « aucune raison de s’inquiéter » pour le groupe ou ses conséquences sur l’équipe. L’entraîneur par intérim a défendu le choix de ses joueurs de passer leur temps libre ensemble.

« Nous avons accordé trois jours de congé aux garçons et je pense que le fait qu’ils partent ensemble en dit long sur le groupe », a déclaré McFarlane. « J’apprécie beaucoup qu’ils passent du temps ensemble et qu’ils soient allés à Madrid pour assister à des matchs de tennis, donc honnêtement, je n’y vois aucun problème. »

« Il était déjà là l’an dernier avec ses coéquipiers. Lors de leur précédente trêve, ils avaient aussi choisi de se retrouver, ce qui, à mes yeux, témoigne d’une vraie cohésion de groupe. »