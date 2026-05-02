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L’entraîneur par intérim de Chelsea, Calum McFarlane, réagit au récent déplacement d’Enzo Fernández à Madrid
L'entraîneur de Chelsea minimise la visite à Madrid pendant la trêve
Fernandez s'est rendu en Espagne pendant les trois jours de repos accordés à l'équipe de Chelsea par l'entraîneur par intérim McFarlane. Le milieu de terrain était accompagné de ses coéquipiers Marc Cucurella et Joao Pedro ; le trio a assisté au tournoi de tennis de l'Open de Madrid. Fernandez a attiré l'attention après avoir été aperçu assis près de la star du Real Madrid, Bellingham, lors de cet événement. Cette apparition a rapidement ravivé les spéculations concernant un éventuel transfert vers le grand club espagnol.
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L'agent de McFarlane et Fernandez réagit aux rumeurs
McFarlane a minimisé l’incident, insistant sur le fait qu’il n’y avait « aucune raison de s’inquiéter » pour le groupe ou ses conséquences sur l’équipe. L’entraîneur par intérim a défendu le choix de ses joueurs de passer leur temps libre ensemble.
« Nous avons accordé trois jours de congé aux garçons et je pense que le fait qu’ils partent ensemble en dit long sur le groupe », a déclaré McFarlane. « J’apprécie beaucoup qu’ils passent du temps ensemble et qu’ils soient allés à Madrid pour assister à des matchs de tennis, donc honnêtement, je n’y vois aucun problème. »
« Il était déjà là l’an dernier avec ses coéquipiers. Lors de leur précédente trêve, ils avaient aussi choisi de se retrouver, ce qui, à mes yeux, témoigne d’une vraie cohésion de groupe. »
L'agent de Fernandez réagit
L'agent de Fernández, Javier Pastore, a tenté de calmer les rumeurs liant le milieu de terrain à un transfert au Real Madrid.
« Beaucoup de choses sont dites, mais la vérité, c’est qu’il ne se passe rien de concret. Il est concentré sur la fin de saison avec Chelsea », a-t-il déclaré à AS. « C’est vrai qu’il a fait quelques commentaires qui n’étaient peut-être pas idéaux sur le moment, mais il n’a rien dit d’inhabituel. Il a simplement parlé de Madrid, une ville qu’il apprécie beaucoup. »
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Chelsea veut terminer la saison en beauté
Chelsea affrontera successivement Nottingham Forest puis Liverpool avant de se tourner vers la finale de la FA Cup, avec l’objectif de sauver les meubles après une saison en dents de scie. Fernandez, auteur de l’unique but de la demi-finale remportée contre Leeds United, devrait jouer un rôle central dans cette quête.
Si l’avenir à long terme de l’Argentin pourrait encore faire l’objet de spéculations durant le mercato estival, Chelsea, fort d’un contrat courant jusqu’en juin 2032 et d’une valeur estimée à 106,8 millions de livres sterling, entend avant tout préserver la stabilité de son effectif en cette phase cruciale de la saison.