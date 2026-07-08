L’Égypte conteste et saisit la FIFA. Selon le quotidien espagnol AS, la Fédération égyptienne de football a déposé une réclamation auprès de l’instance internationale après la défaite 3-2 concédée face à l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le président de la fédération, Hany Abo Rida, réclame une enquête sur les décisions arbitrales défavorables aux Pharaons et demande officiellement l’exclusion du trio français pour le reste de la compétition en raison d’erreurs présumées.
Getty Images Sport
Traduit par
L’Égypte a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA, demandant l’exclusion de l’arbitre Letexier du reste de la Coupe du monde
LES DÉCISIONS ARBITRALES EN QUESTION
La réclamation égyptienne concerne tout d’abord le but refusé à Mostafa Ziko (58’) pour une faute initiale d’un de ses coéquipiers, signalée par l’arbitre et validée par le VAR. Elle pointe également une faute présumée sur Mohamed Salah dans la surface argentine, juste avant le troisième but de l’Albiceleste (90+2). « Nous étions la meilleure équipe », a déclaré Hossam Hassan à beIN Sports. « Ce qui s'est passé n'était ni juste ni correct : l'un de nos buts a été annulé et nous ne savons pas pourquoi. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles