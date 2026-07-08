L’Égypte a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA, demandant l’exclusion de l’arbitre Letexier du reste de la Coupe du monde

La réclamation égyptienne concerne tout d’abord le but refusé à Mostafa Ziko (58’) pour une faute initiale d’un de ses coéquipiers, signalée par l’arbitre et validée par le VAR. Elle pointe également une faute présumée sur Mohamed Salah dans la surface argentine, juste avant le troisième but de l’Albiceleste (90+2). « Nous étions la meilleure équipe », a déclaré Hossam Hassan à beIN Sports. « Ce qui s'est passé n'était ni juste ni correct : l'un de nos buts a été annulé et nous ne savons pas pourquoi. »