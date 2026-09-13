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L’effectif de River Plate contraint de changer de bus après un bizarre incident de transport avant le choc contre Atletico Tucuman
Le bus de l’équipe reste coincé
River a connu un contretemps logistique inattendu lorsque son bus d’équipe est resté bloqué sur une rampe d’hôtel en se rendant à l’Estadio Jose Fierro. L’arrière du véhicule a touché le tarmac, soulevant l’avant du sol et l’empêchant de poursuivre sa route. Bien que brièvement immobilisé sur la rampe de sortie, le car a finalement été dégagé sans subir de dommages structurels significatifs.
Échange de dernière minute conclu
Confrontée à cette perturbation soudaine, la direction du club a rapidement réagi pour trouver un autre bus afin de transporter les joueurs et le staff technique. Le véhicule de remplacement a permis à l’ensemble de la délégation d’arriver au stade à l’heure, sans compromettre sa routine d’échauffement d’avant-match. Ce changement de transport d’urgence s’est déroulé sans accroc et n’a finalement représenté qu’un léger contretemps logistique avant le coup d’envoi.
Un but victorieux tardif offre les points
L’équipe de Leonardo Ponzio s’est ensuite imposée 2-1 au terme d’un match haletant face à Tucuman samedi soir. Les locaux se sont rapidement retrouvés à dix après le carton rouge direct de Franco Nicola, ce qui a permis à Tobias Andrada d’ouvrir le score peu après. Clever Ferreira a brièvement remis l’équipe à domicile à hauteur en fin de match, avant que la nouvelle recrue Thiago Almada n’arrache la victoire grâce à un but dans le temps additionnel.
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Un match à domicile contre Huracan attend l’équipe.
River accueille Huracan au Monumental samedi prochain pour son dixième match de championnat de la saison. Après le scénario tardif à Tucuman, Ponzio voudra prendre trois nouveaux points pour renforcer sa course vers le sommet du classement. Une victoire à domicile lui permettrait de rester pleinement au contact des leaders du début de saison.
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