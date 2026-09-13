L’équipe de Leonardo Ponzio s’est ensuite imposée 2-1 au terme d’un match haletant face à Tucuman samedi soir. Les locaux se sont rapidement retrouvés à dix après le carton rouge direct de Franco Nicola, ce qui a permis à Tobias Andrada d’ouvrir le score peu après. Clever Ferreira a brièvement remis l’équipe à domicile à hauteur en fin de match, avant que la nouvelle recrue Thiago Almada n’arrache la victoire grâce à un but dans le temps additionnel.