Martinelli se rapproche d’un départ définitif d’Arsenal après que l’entraîneur Arteta a explicitement demandé au Brésilien de se trouver un nouveau club. Le talentueux ailier est sur le point de rejoindre le club de Saudi Pro League Al Hilal, mettant ainsi brusquement fin à son passage très réussi dans le nord de Londres.

Bien qu’il soit le joueur le plus ancien d’Arsenal, l’attaquant a été totalement écarté des groupes de match récents par le staff technique. Son départ imminent marque un tournant important et sans pitié pour Arsenal, alors qu’Arteta prend des mesures agressives pour renforcer l’effectif qui vient de remporter le titre de Premier League.