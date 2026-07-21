AFP
Traduit par
L'Argentin Leandro Paredes réagit à la polémique suscitée par son attitude « honteuse » après la finale de la Coupe du monde
Paredes rompt enfin le silence
Le milieu de terrain argentin Leandro Paredes s'est exprimé pour la première fois depuis la défaite de l'Albiceleste en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne, finale marquée par des incidents chaotiques après le coup de sifflet final. Paredes avait été expulsé suite au but décisif de Ferran Torres à la 106^e minute, qui avait offert le titre aux Ibériques. Dès la fin du match, plusieurs joueurs argentins se sont mêlés à une bagarre générale.
Le milieu de terrain s’est retrouvé au cœur de l’incident, assénant un coup de poing et bousculant un adversaire. Des images le montrent également attrapant Eric Garcia à la gorge avant d’en venir aux mains avec Gavi et de projeter à terre le jeune joueur du FC Barcelone.
Un message émouvant, sans excuse
Malgré la polémique suscitée par ses actes, Paredes a choisi de ne pas évoquer la bagarre d’après-match lors de ses premières déclarations publiques. Il a préféré publier un message émouvant sur Instagram, dans lequel il écrit : « MERCI, L’ARGENTINE !!! JE VOUS AIME, AUJOURD'HUI ET POUR TOUJOURS. C'est avec émotion que j'écris ces lignes, n'ayant pas pu offrir à notre pays la joie qu'il mérite tant – mais la poitrine gonflée de fierté d'avoir tout donné et d'avoir une nouvelle fois hissé notre drapeau au plus haut ! »
Il a ajouté : « Merci à tous ceux qui ont fait partie de cette équipe, à ce groupe de joueurs qui ont tout donné pour défendre ce maillot, comme ils l’ont fait jusqu’à la toute dernière seconde de chaque match ! Ce fut un honneur de faire partie de la meilleure équipe nationale argentine de l’histoire ! »
La polémique ne cesse d’enfler
La bagarre aurait éclaté lorsque Nahuel Molina, coéquipier de l’Argentine, a asséné un coup de poing au capitaine espagnol Rodri, avant qu’une série d’altercations n’implique des joueurs des deux camps. Selon BBC Sport, le carton rouge infligé à Paredes a ensuite été retiré du compte-rendu officiel et la FIFA n’a pris aucune mesure disciplinaire immédiate, mais les critiques à l’égard de son comportement se sont poursuivies.
Parmi ses détracteurs les plus virulents, l’ancien attaquant d’Aston Villa Gabby Agbonlahor a déclaré à l’émission « talkSPORT Breakfast » : « On veut se sentir en sécurité sur le terrain ; la sanction doit être suffisamment sévère pour que personne ne recommence jamais.
Quoi qu’il arrive dans le football, on peut être en colère d’avoir perdu, mais il faut garder sa classe dans la défaite. Si tu veux te battre contre Paredes, il y a des endroits pour ça – pas sur le terrain contre Garcia. Et la façon dont il malmenait Gavi, un gamin de 21 ans, en le secouant sur le terrain… C’est le fils ou le frère de quelqu’un. C’est honteux. Si j’avais le pouvoir de décider, je l’exclurais du prochain tournoi entier. Quel lâche. »
- Getty Images
La décision de la FIFA est attendue.
Paredes échappe pour l’instant à toute sanction, mais la FIFA devrait ouvrir une enquête sur les incidents survenus en fin de match, lors du sacre de l’Espagne au Mondial. Les conclusions de cette procédure disciplinaire diront si de nouvelles mesures seront prises à la suite de l’un des moments les plus controversés de la compétition.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles