La bagarre aurait éclaté lorsque Nahuel Molina, coéquipier de l’Argentine, a asséné un coup de poing au capitaine espagnol Rodri, avant qu’une série d’altercations n’implique des joueurs des deux camps. Selon BBC Sport, le carton rouge infligé à Paredes a ensuite été retiré du compte-rendu officiel et la FIFA n’a pris aucune mesure disciplinaire immédiate, mais les critiques à l’égard de son comportement se sont poursuivies.

Parmi ses détracteurs les plus virulents, l’ancien attaquant d’Aston Villa Gabby Agbonlahor a déclaré à l’émission « talkSPORT Breakfast » : « On veut se sentir en sécurité sur le terrain ; la sanction doit être suffisamment sévère pour que personne ne recommence jamais.

Quoi qu’il arrive dans le football, on peut être en colère d’avoir perdu, mais il faut garder sa classe dans la défaite. Si tu veux te battre contre Paredes, il y a des endroits pour ça – pas sur le terrain contre Garcia. Et la façon dont il malmenait Gavi, un gamin de 21 ans, en le secouant sur le terrain… C’est le fils ou le frère de quelqu’un. C’est honteux. Si j’avais le pouvoir de décider, je l’exclurais du prochain tournoi entier. Quel lâche. »