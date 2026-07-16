L’Angleterre ne doit pas limoger Thomas Tuchel malgré son élimination en demi-finale de la Coupe du monde, à moins que Pep Guardiola ne soit intéressé par le poste

Depuis le coup de sifflet final à Atlanta, il est clair que l’entraîneur n’avait donné aucune consigne de se replier en défense et de jouer en bloc bas. Au contraire, la mentalité d’outsider de l’Angleterre a pris le dessus, et lorsque Tuchel a procédé à des changements (malgré tout tardifs et mal choisis), il était déjà trop tard.

Au cœur de la polémique, son interview la plus éclairante a été celle accordée à ITV : « Ils n’avaient rien à perdre et nous avons soudain joué comme si nous avions beaucoup à perdre », a-t-il expliqué. « Nous n’avions pas assez de possession, nous ne pouvions plus échapper à la pression. Nous avons tout tenté, mais nous ne parvenions pas à récupérer le ballon ; c’était comme mourir à petit feu. Cela a commencé juste après notre but, et c’est essentiellement la raison de notre défaite. »

Interrogé sur ses remplacements et leur effet apparemment négatif, Tuchel a rétorqué : « Nous nous sommes repliés tout de suite après notre but, vous venez de le dire. Pas après les remplacements. Mais j’assume la responsabilité de ces remplacements. C’est facile d’être entraîneur après le match, on raconte l’histoire à partir du résultat. Personne ne peut prouver ce qui se serait passé sans ces remplacements. »

Le capitaine anglais Harry Kane a insisté sur le fait que l’entraîneur avait en réalité demandé à ses joueurs de continuer à aller de l’avant. « Dès que nous avons mené 1-0, nous avons semblé nous contenter de tenir le résultat, ce qui, à ce niveau, n’est tout simplement pas suffisant, donc je suis déçu », a-t-il déclaré. « Quand nous avons pris l’avantage, le message était de repartir à l’attaque et de marquer un autre but. »

Le défenseur central Marc Guehi a abondé dans ce sens : « On aurait dû continuer à pousser. J’ai eu l’impression qu’une fois qu’on a marqué, la mentalité est devenue : “Reculez, défendez.” »