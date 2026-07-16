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Thomas Tuchel Pep Guardiola GFXGOAL
Krishan Davis

Traduit par

L’Angleterre ne doit pas limoger Thomas Tuchel malgré son élimination en demi-finale de la Coupe du monde, à moins que Pep Guardiola ne soit intéressé par le poste

Opinion
Angleterre
T. Tuchel
P. Guardiola
Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs Argentine

Thomas Tuchel va découvrir la rigueur des autopsies footballistiques à l’anglaise, une spécialité nationale. L’enquête bat son plein et les voix réclamant la tête du sélectionneur se multiplient, au lendemain de l’élimination en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, tenante du titre. Un repli défensif mal géré a fini par se retourner contre son équipe, battue dans le temps additionnel alors qu’elle menait encore à la 85^e minute.

Les statistiques de la seconde période sont accablantes : entre l’ouverture du score d’Anthony Gordon à la 55^e minute et l’égalisation d’Enzo Fernández une demi-heure plus tard, l’Angleterre n’a eu que 12 % de possession, campant dans son camp. Elle n’a réussi que deux passes, toutes deux entre le gardien Jordan Pickford et le défenseur central John Stones, durant les 18 minutes précédant le but de Fernández.

Les critiques cinglantes adressées à Tuchel découlent de l’idée qu’il aurait alimenté la mentalité de siège malavisée de l’Angleterre en effectuant trois remplacements défensifs dans les 20 dernières minutes – en faisant entrer Ezri Konsa, Dan Burn et Nico O’Reilly tout en sortant Gordon, Declan Rice et Reece James – au lieu de réagir bien plus tôt en deuxième mi-temps face à l’instinct défensif de son équipe. L’Argentine, emmenée par un Lionel Messi opportuniste, a exploité cette faille pour arracher sans pitié la victoire dans les derniers instants.

Tuchel n’est certes pas exempt de tout reproche, tant ce revers, aussi angoissant qu’évitable, était prévisible. Mais ce revers révèle surtout un mal plus profond, que le départ de l’entraîneur ne suffirait pas à guérir. Si la Fédération anglaise (FA) optait malgré tout pour une décision radicale, une seule option s’offrirait à elle : faire venir Pep Guardiola.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La tempête parfaite

    Tuchel assume certes sa part de responsabilité dans la capitulation à Atlanta, mais la manière dont l’Angleterre a géré son avance en début de seconde période révèle un mal plus profond, accentué par les choix de l’entraîneur.

    Dans ce qui ressemble à un héritage de l’ère Gareth Southgate, des joueurs fatigués se sont involontairement repliés, comme s’ils peinaient à croire qu’ils pouvaient mener face aux champions du monde et qu’ils devaient simplement tenir, laissant resurgir un complexe d’infériorité pourtant incompatible avec les atouts dont ils disposaient pour dominer cette sélection argentine.

    Ce basculement mental a poussé Tuchel à procéder à des remplacements défensifs dans les vingt dernières minutes : il a tenté de remplacer des joueurs repliés par de vrais défenseurs, alors que son équipe était incapable de gérer son avantage. L’entrée de trois défenseurs a renforcé ce repli, exposant l’équipe à la pression. L’Argentine a alors trouvé des espaces, que Messi a exploités sans pitié.

    Certains estiment que Tuchel aurait dû contrer plus tôt ce réflexe défensif en osant des changements offensifs, car la victoire était à portée de main.

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    « A connu une longue agonie »

    Depuis le coup de sifflet final à Atlanta, il est clair que l’entraîneur n’avait donné aucune consigne de se replier en défense et de jouer en bloc bas. Au contraire, la mentalité d’outsider de l’Angleterre a pris le dessus, et lorsque Tuchel a procédé à des changements (malgré tout tardifs et mal choisis), il était déjà trop tard.

    Au cœur de la polémique, son interview la plus éclairante a été celle accordée à ITV : « Ils n’avaient rien à perdre et nous avons soudain joué comme si nous avions beaucoup à perdre », a-t-il expliqué. « Nous n’avions pas assez de possession, nous ne pouvions plus échapper à la pression. Nous avons tout tenté, mais nous ne parvenions pas à récupérer le ballon ; c’était comme mourir à petit feu. Cela a commencé juste après notre but, et c’est essentiellement la raison de notre défaite. »

    Interrogé sur ses remplacements et leur effet apparemment négatif, Tuchel a rétorqué : « Nous nous sommes repliés tout de suite après notre but, vous venez de le dire. Pas après les remplacements. Mais j’assume la responsabilité de ces remplacements. C’est facile d’être entraîneur après le match, on raconte l’histoire à partir du résultat. Personne ne peut prouver ce qui se serait passé sans ces remplacements. »

    Le capitaine anglais Harry Kane a insisté sur le fait que l’entraîneur avait en réalité demandé à ses joueurs de continuer à aller de l’avant. « Dès que nous avons mené 1-0, nous avons semblé nous contenter de tenir le résultat, ce qui, à ce niveau, n’est tout simplement pas suffisant, donc je suis déçu », a-t-il déclaré. « Quand nous avons pris l’avantage, le message était de repartir à l’attaque et de marquer un autre but. »

    Le défenseur central Marc Guehi a abondé dans ce sens : « On aurait dû continuer à pousser. J’ai eu l’impression qu’une fois qu’on a marqué, la mentalité est devenue : “Reculez, défendez.” »

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En football, il n’existe pas de solution miracle.

    Tuchel a peut-être mal choisi le moment et la nature de ses remplacements, mais la dure réalité est que le problème de mentalité sous-jacent de l’Angleterre – auquel il a lui-même fait référence lors de sa prise de fonction dans une vidéo largement partagée depuis le coup de sifflet final à Atlanta – n’allait jamais pouvoir être résolu du jour au lendemain. L’ancien coach de Chelsea et du Bayern Munich n’a pris ses fonctions qu’en janvier 2025, avec pour mission de transformer les vice-champions d’Europe 2024 en champions du monde en seulement six stages internationaux avant le tournoi estival.

    Malgré les déclarations publiques fixant l’objectif au sacre suprême, même le supporter anglais le plus optimiste concéderait que la mission était, dès le départ, titanesque dans un délai aussi court, surtout face au calibre et au palmarès des autres prétendants au titre. Des sélections comme l’Espagne, l’Argentine ou la France n’avaient pas à porter le poids de soixante ans d’échecs.

    Comme le rappelle The Athletic, « l’Angleterre mène presque toujours dans les matchs à élimination directe où elle est éliminée » (contre l’Allemagne en 1996, l’Argentine en 1998, le Brésil en 2002, le Portugal en 2004, l’Islande en 2016, la Croatie en 2018 et l’Italie en 2021) avant de finalement laisser filer la victoire. On perçoit qu’il faudra bien plus que les 18 mois déjà écoulés sous Tuchel pour inverser la tendance.

    Dans ce contexte, remporter l’Euro 2028 à domicile apparaît comme un objectif plus réaliste. D’ici là, le sélectionneur aura eu le temps d’instiller à ce groupe la conviction qu’il mérite sa place parmi les têtes de série des grands tournois, et donc de jouer avec la liberté que confère ce statut, à l’image de ce que l’Argentine a démontré en seconde période à Atlanta.

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  • Thomas Tuchel Pep Guardiola England 2026Getty/GOAL

    Une occasion à ne pas manquer ?

    Malgré l’élimination en demi-finale, qui constitue indéniablement un échec tactique autant pour les joueurs que pour l’entraîneur, et malgré les appels à son départ exacerbés par la manière de la défaite, il serait hâtif de se séparer de Tuchel à ce stade, alors que son projet avec l’Angleterre en est encore à ses débuts. Néanmoins, il serait imprudent d’ignorer la disponibilité de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand entraîneur de l’histoire, et qui se montrerait peut-être disposé à relever ce défi, réputé comme le poste le plus ardu du football.

    Pep Guardiola, qui a quitté Manchester City en fin de saison après avoir affiché son amour du football anglais et révolutionné le jeu durant ses dix années à l’Etihad Stadium, est logiquement donné comme grand favori des bookmakers pour prendre les commandes de la sélection.

    Si la FA décidait de se séparer de Tuchel, le technicien catalan devrait logiquement arriver en tête de liste, car il est le seul successeur crédible capable de faire mieux que l’actuel sélectionneur lors de ce Mondial. À défaut, il faudra maintenir la confiance dans un entraîneur toujours considéré comme l’un des tout meilleurs de la planète.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Soutien aérien

    L'avenir reste incertain, mais Tuchel conserve pour l'instant le soutien de la hiérarchie de la FA. Selon les informations publiées au lendemain de la défaite de mercredi, le sélectionneur anglais est toujours soutenu par la Fédération, qui estime que le parcours jusqu'en demi-finale constitue un succès relatif malgré l'élimination face à l'Argentine.

    Un tel dénouement était prévisible : le tacticien allemand a signé en février une prolongation de deux ans, alors qu’il avait initialement été engagé pour 18 mois, jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2026, son maintien étant alors soumis à une victoire dans cette compétition.

    Tuchel devrait donc conduire les Three Lions à l’Euro 2028, coorganisé par l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande. On attendra de lui qu’il mette fin à l’attente angoissante d’un titre majeur à domicile ; s’il échoue, son mandat prendra presque certainement fin.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « L’équipe maintient son élan »

    Ce revers majeur ne doit pas définir le mandat de Tuchel à la tête de l’Angleterre ; il doit au contraire servir de leçon et de tremplin pour franchir enfin un cap sur la plus grande scène internationale. C’est l’ambition affichée par le sélectionneur.

    « Nous allons mener ce contrat à son terme jusqu’à l’Euro à domicile », a déclaré Tuchel en conférence de presse d’après-match, confirmant qu’il n’avait pas l’intention de se retirer. « J’attends cela avec impatience, même s’il est difficile pour l’instant de se projeter aussi loin dans l’avenir.

    « Il faudra attendre quatre ans pour la prochaine Coupe du monde. En soi, atteindre les demi-finales est déjà un exploit : beaucoup de grandes nations du football sont éliminées avant. Je le sais, et même si personne n’a envie de l’entendre en ce moment, nous sommes extrêmement exigeants envers nous-mêmes. »

    Le regard se tourne déjà vers l’Euro 2028, où l’Angleterre figurera à nouveau parmi les favorites grâce à un effectif prometteur, appelé à être renforcé par l’arrivée de jeunes talents et peut-être par le retour de joueurs comme Cole Palmer ou Phil Foden. D’ici là, Tuchel devra insuffler à ses joueurs la confiance nécessaire pour, cette fois, aller au bout.

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