L’Angleterre ne doit pas limoger Thomas Tuchel malgré son élimination en demi-finale de la Coupe du monde, à moins que Pep Guardiola ne soit intéressé par le poste

Les statistiques de la seconde période sont accablantes : entre l’ouverture du score d’Anthony Gordon à la 55^e minute et l’égalisation d’Enzo Fernández une demi-heure plus tard, l’Angleterre n’a eu que 12 % de possession, campant dans son camp. Elle n’a réussi que deux passes, toutes deux entre le gardien Jordan Pickford et le défenseur central John Stones, durant les 18 minutes précédant le but de Fernández.
Les critiques cinglantes adressées à Tuchel découlent de l’idée qu’il aurait alimenté la mentalité de siège malavisée de l’Angleterre en effectuant trois remplacements défensifs dans les 20 dernières minutes – en faisant entrer Ezri Konsa, Dan Burn et Nico O’Reilly tout en sortant Gordon, Declan Rice et Reece James – au lieu de réagir bien plus tôt en deuxième mi-temps face à l’instinct défensif de son équipe. L’Argentine, emmenée par un Lionel Messi opportuniste, a exploité cette faille pour arracher sans pitié la victoire dans les derniers instants.
Tuchel n’est certes pas exempt de tout reproche, tant ce revers, aussi angoissant qu’évitable, était prévisible. Mais ce revers révèle surtout un mal plus profond, que le départ de l’entraîneur ne suffirait pas à guérir. Si la Fédération anglaise (FA) optait malgré tout pour une décision radicale, une seule option s’offrirait à elle : faire venir Pep Guardiola.